NECROLóGICAS
24 de agosto de 2025
CARLOS WRIGHT "CARLITOS"
Falleció este domingo 24 a los 85 años. Vecino de Microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este lunes a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Zulma. Sus hijos Hugo y Silvina. Sus hijos políticos Patricia y Sergio. Sus nietos María Victoria, Henry, Barbara y Elias. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.