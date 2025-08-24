Domingo 24 de Agosto de 2025

NECROLóGICAS

24 de agosto de 2025

CARLOS WRIGHT "CARLITOS"

Falleció este domingo 24 a los 85 años. Vecino de Microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este lunes a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.

Su esposa Zulma. Sus hijos Hugo y Silvina. Sus hijos políticos Patricia y Sergio. Sus nietos María Victoria, Henry, Barbara y Elias. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos  y demás deudos participan su fallecimiento.



