‘Los medicamentos de uso cotidiano bajaron casi todos’

En primer término indicó que la baja fue confusa, ya que los farmacéuticos tenían la misma información que la publicada en los medios, y algunas versiones decían que se retrotraían a determinada fecha, que no coincidía con el 8%.

Explicó que fueron los laboratorios los que propusieron la baja y esto podría servir para pensar en los incrementos que hubo previamente.

Mencionó que tanto droguerías y farmacias compraron los medicamentos con un precio que no pueden vender, y esto impacta en la rentabilidad.

‘Uno ve todo’ y ‘Cuando la gente no tiene plata, no tiene plata para nada’ sostuvo Bueno, en referencia a como impactan los recortes de gastos de los pacientes, en una materia sensible como la de los medicamentos.

Afirmó que muchas drogas tienen opciones más baratas, pero reconoció que otras no.

Hay pacientes que no pueden hacer frente a medicamentos de 800 ó 900 pesos, y no lo compran, dijo.

Finalmente reveló que desde agosto en adelante IOMA les debe, cosa que es muy difícil en un país con inflación.

De todas maneras, señaló que desde el primer día del cambio de gobierno se han estado reuniendo con las nuevas autoridades.