LOCALES
13 de mayo de 2020
Segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante
La actividad se reanuda este jueves desde las 9, luego de que no funcionara por el tema de la cuarentena por la pandemia. Será en la Sociedad Española, sin público y sin periodistas. Se podrá seguir por la Web del deliberativo. En el orden del día figuran 12 expedientes ingresados en término reglamentario que pasan a comisiones y 11 que se tratarán sobre tablas. También son 11 los expedientes con despacho de comisión
Entre los que pasan a comisiones, está la Rendición de Cuentas que de esta manera toma estado parlamentario; y luego proyectos sobre congelamiento de remuneraciones de los concejales por 180 días a partir del primero de enero; proyecto del Ejecutivo sobre emergencia sanitaria, económica, administrativa y financiera del Municipio ; otro sobre solicitud de recursos provinciales y suspensión por 90 días corridos del vencimiento de la tasa de Seguridad e Higiene para comercios y Pymes
Sobre tablas se tratarán proyectos relacionados con la cuenta especial abierta por la Municipalidad en el marco de la pandemia; pedido de informes sobre pagos a determinados funcionarios, solicitud para que haya controles rigurosos en el ingreso y egreso de Olavarría y gestiones para suspender el cobro del servicio de energía eléctrica a comerciantes y pymes. También se tratará el pedido de Comerciantes Unidos para que se postergue el cobro del estacionamiento medido
Con despacho de comisión, estarán entre otros, estimándose además lo relacionado con el barrio Paulownia ya informado por el titular del cuerpo Bruno Cenizo, la desafectación de reserva fiscal al inmueble ubicado en calles: Las Espumillas, Los Tilos Y Las Catalpas
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
EXPTE. 3677/16 D.E. (Reingresa) Hacienda - Legislación RECARATULADO 097/18 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA FIRMA ZINARA REBLES DEL SUR S.A. S/ SOLICITUD DE PARCELA EN EL P.I.O. (MODIF. ART. 1° DE LA ORD. 4270/18).-
EXPTE. 007/20 H.C.D.
Hacienda - Legislación INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. PYTO. DE DECRETO DISPONIENDO EL CONGELAMIENTO DE TODAS LAS REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES DEL PDO. DE OLAVARRÍA POR EL TÉRMINO DE 180 DÍAS A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2020.-
EXPTE. 5043/19 D.E. (Cuerpos I y II) Infraestructura - Hacienda - Legislación RECARATULADO 021/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ESCRITURACIÓN INMUEBLE PIO II (CUERPOS I Y II).-
EXPTE. 049/20 H.C.D.Trabajo - Desarrollo Económico Legislación SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ( S.E.I.V.A.R.A.). PYTO. DE ORDENANZA. ANÁLISIS Y CONTEMPLACIÓN EN ÓPTICAS Y CONTACTOLOGÍAS COMO EXCEPCIONES DEL D.N.U. 297/20.-
EXPTE. 048/20 D.E. Infraestructura - Hacienda - Legislación RECARATULADO 050/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PYTO. DE ORDENANZA. DESAFECTACIÓN Y AFECTACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
EXPTE. 491/20 D.E.Infraestructura - Hacienda - Legislación RECARATULADO 051/20 H.C.D.DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL .PYTO. DE ORDENANZA. DESAFECTACIÓN Y REAFECTACIÓN DE INMUEBLE DETERMI-NADO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
EXPTE. 943/20 D.E.(Cuerpos I, II, III, IV y V) Hacienda – Legislación.RECARATULADO 052/20 H.C.D.PYTO. DE ORDENANZA. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019.-
EXPTE. 946/20 D.E.Hacienda - Legislación -RECARATULADO 053/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PYTO. DE ORDENANZA. EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.-
EXPTE. 963/20 D.E.Hacienda - Legislación RECARATULADO 054/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.PYTO. DE ORDENANZA. SOLICITUD DE RECURSOS PROVINCIALES.-
EXPTE. 055/20 H.C.D.Trabajo - Desarrollo Económico- Legislación SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.E.I.V.A.R.A.)PYTO. DE ORDENANZA REF. A ART. 6° DEL D.N.U. 297/20 (ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS).-
EXPTE. 056/20 H.C.D.Educación - Infraestructura -Hacienda - Legislación SOCIEDAD DE FOMENTO DE COLONIA NIEVAS.PYTO. DE ORDENANZA INSTITUYENDO EL NOMBRE DE PLAZA “PADRE JUAN NAVILLIAT AL ESPACIO RECREATIVO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE COLONIA NIEVAS.-
EXPTE. 065/20 H.C.D.Hacienda - Legislación INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE ORDENANZA. SUSPENSIÓN POR 90 DÍAS CORRIDOS EL VENCIMIENTO DE LA TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA COMERCIOS Y PYMES.-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
EXPTE. 017/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA POSTULACIÓN PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ AL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE (E.A.A.F.).-
EXPTE. 057/20 H.C.D. BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA.PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ BONIFICACIONES QUE PERCIBEN DETERMINADOS FUNCIONARIOS.-
EXPTE. 058/20 H.C.D. COMERCIANTES UNIDOS DE OLAVARRÍA.PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL COBRO DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO DURANTE LA FASE 4.-
EXPTE. 059/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO APOYO A LA INICIATIVA DEL PYTO. DE LEY DE TRIBUTO EXTRAORDINARIO.-
EXPTE. 060/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO APOYO Y BENEPLÁCITO AL PYTO. DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.-
EXPTE. 061/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. GESTIONES ANTE COOPELECTRIC A FIN DE SUSPENDER EL COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMERCIANTES Y PYMES.-
EXPTE. 062/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. DAR RESPUESTA A CUESTIONES SOCIALES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA.-
EXPTE. 063/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR GESTIONES PARA QUE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO CUENTE CON REDES SOCIALES PROPIAS PARA TOMAR CONTACTO CON MUJERES VÍCTIMAS DE GÉNERO.-
EXPTE. 064/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EFECTIVIZAR LA SUSPENSIÓN DE INICIO DE EJECUCIONES JUDICIALES POR DEUDAS DE TASAS MUNICIPALES.-
EXPTE. 066/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS FONDOS EN LA CUENTA ESPECIAL ABIERTA POR LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.-
EXPTE. 067/20 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DOTAR DE MAYOR RIGUROSIDAD A LOS CONTROLES PARA INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAS UBICADOS EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
EXPTE. 077/12 D.E. RECARATULADO 208/15 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDANDO BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA FIRMA JORGE G. MENDÍA S.R.L..-
EXPTE. 2402/19 D.E. RECARATULADO 488/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA PASCUA S.A. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
EXPTE. 2461/19 D.E. RECARATULADO 013/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA FIRMA MEDINA FABIÁN ALEJO S/ ADQUISICIÓN DE TERRENO EN PARQUE DE GRANOS.-
EXPTE. 5791/07 D.E. RECARATULADO 014/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA FIRMA CLEMENTI FABIÁN OMAR S/ ADQUISICIÓN DE LOTE EN P.I.O. II.-
EXPTE. 4772/19 D.E. RECARATULADO 503/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CONDONANDO DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN A TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE RESPECTO DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. COLÓN N° 2929.-
EXPTE. 3905/19 D.E. RECARATULADO 012/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A FAVOR DE LA EMPRESA EL POPULAR S.A. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS.-
EXPTE. 5130/19 D.E. RECARATULADO 011/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLES: LAS ESPUMILLAS, LOS TILOS Y LAS CATALPAS DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 047/20 D.E. RECARATULADO 035/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO MUNICIPAL AL INMUEBLE DESIGNADO CATRASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. G, CH. 638, FRAC. V, PARC. 1 UBICADO EN OLAVARRÍA.-
EXPTE. 1211/14 D.E. RECARATULADO 463/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA DEL CARMEN SABIO, UBICADO EN CALLE FASSINA N° 728.-
EXPTE. 926/18 D.E. RECARATULADO 464/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. NORMA ODELSIA GONZALEZ, UBICADO EN CALLE CELESTINO MUÑOZ N° 4111 - CASA 186 DEL BARRIO PyM.-
EXPTE. 961/19 D.E. RECARATULADO 309/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. REFORMULACIÓN PARCIAL DE ORDENANZA ANTECEDENTE 4074/17.-