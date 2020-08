Aldana Ahumada: “la interna en seguridad nos está matando”

“Es impactante lo que estamos viviendo hoy los habitantes de Merlo. No sabes si salir a hacer las compras porque no sabes si vas a volver vivo”, expresó Ahumada, y agregó: “mientras tanto, lo único que aportan a esta situación el ministro Sergio Berni, y la ministra de la Nación, Sabrina Frederic, son sus internas y sus chicanas por discusiones políticas, que nada le cambian a la vida de los vecinos”.

“En Merlo no queremos escuchar más de sus internas. No nos interesa si alguno de los dos quiere aspirar en su crecimiento político. Solo queremos que nos cuiden. En este momento tan difícil, en el que mucha gente no puede salir a trabajar, no queremos más un estado ausente, porque sentimos que cada vez que salimos a la calle, no hay nadie que nos defienda o nos cuide ante estas situaciones”, remarcó Ahumada.

La Senadora destacó que “es tiempo también, de que además de esperar la ayuda de Nación y de Provincia, el Intendente Gustavo Menendez se haga cargo de la responsabilidad que tiene. Los vecinos lo votaron para solucionar problemas, no para decir si es su responsabilidad o de los gobernantes de otra repartición”. Además, la merlense, agregó: “debe actuar como casi todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de todos los partidos políticos, que más allá de que les corresponda o no, se hacen cargo de la seguridad de sus vecinos”.

Finalmente, la referente de Juntos por el Cambio en Merlo, sostuvo que “necesitamos la colaboración de todos. De Nación, de Provincia, y del Municipio. Con la aprobación del financiamiento, que nos pidió el gobernador, demostramos que, con diálogo, consenso, y con datos claros, se puede avanzar sin límite. Eso mismo pedimos en materia de seguridad”.