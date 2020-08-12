LOCALES
12 de agosto de 2020
Sesiona el Concejo Deliberante
Se trata de la séptima sesión ordinaria, que se llevará a cabo este jueves desde las 9 en el Salón de la Sociedad Española. Este miércoles, en reunión de Labor Parlamentaria, se definió el orden del día. Ingresar para leerlo
ORDEN DEL DÍA DE LA SÉPTIMA (7°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020
D Í A: 13 de Agosto de 2020.-
H O R A: 09:00
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
ASISTENCIA.-
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
QUINTA (5°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, REALIZADA EL 13/07/20.
SESIÓN ESPECIAL, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 062/20 DEL 23/07/20.
SEXTA (6°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERÍODO DELIBERATIVO, REALIZADA EL 23/07/20.-
SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO, QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS H.C.D. N° 063/20 a 070/20 INCLUSIVE.-
-IV-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 3786/13 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 182/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ELSA BEATRIZ SOSA Y EL SR. PEDRO JAVIER GIZZI DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 BIS N° 2760.-
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EXPTE. 1631/02 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 183/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA FERNANDA HARRY DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MERLO N° 822 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 2008/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 184/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA CELESTE CEPEDA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 650 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 2016/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 185/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ALEJANDRO BAJUK Y LA SRA. NATALIA MARISOL YANZECOVICH, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN MARTÍN N° 1677 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 2128/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 186/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NICOLÁS FEDERICO MARTI Y LA SRA. MARCELA ALEJANDRA MARÍN, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2719 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1195/05 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 187/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NÉSTOR DANIEL ACOSTA Y LA SRA. EDDA ESTHER SANTELLÁN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 1364 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 188/20 H.C.D.
Trabajo - Educación DDHH -
Legislación
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MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS Y OTROS
PYTO. DE ORDENANZA. MESA DE TRABAJO.-
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EXPTE. 2237/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 189/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SANDRA MARINA SPITALE DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2647.-
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EXPTE. 2127/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 190/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NICOLÁS MONTIEL Y LA SRA. ROMINA ANDREA JAIME DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2689 DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 2122/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 191/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARILINA ELISABET PIÑERO Y DEL SR. DARÍO SEBASTIAN FÉRNANDEZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2632.-
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EXPTE. 416/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 192/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA FLORENCIA FREITES DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PERÚ N° 4026 - CASA N° 69 DEL BARRIO PyM.-
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EXPTE. 4651/15 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 193/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CLAUDIA ISABEL PEREZ Y DEL SR. ERNESTO CARLOS FREDES DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 3169.-
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EXPTE. 194/20 H.C.D.
Hacienda - Legislación
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BLOQUES RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO Y CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE ORDENANZA ADHIRIENDO A LA LEY PROVINCIAL N° 15.175 DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES.-
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EXPTE. 195/20 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS NUEVA ENERGÍA
PYTO. DE ORDENANZA. ALUMBRADO PÚBLICO.-
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EXPTE. 196/20 H.C.D.
Legislación
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REPRESENTANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO REAPERTURA DE DETERMI-NADAS ACTIVIDADES.-
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EXPTE. 1358/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 198/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN, SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA EN EL MARCO DEL “FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA”.-
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EXPTE. 201/20 H.C.D.
Educación - Infraestructura -
Hacienda - Legislación
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ROTARY CLUB SIERRAS BAYAS
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D.. IMPOSICIÓN DE NOMBRE AL PREDIO, DEL MÁSTIL A LA BANDERA, UBICADO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD.-
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EXPTE. 208/20 H.C.D.
Legislación
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BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO EL MECANISMO DE ACCESO A INFORMES DE GESTIÓN DEL D.E.M. AL H.C.D. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108° INC. 7 DEL DTO. LEY 6769/58 L.O.M.-
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EXPTE. 210/20 H.C.D.
Legislación
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE OLAVARRÍA DE LA BANCA 21.-
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EXPTE. 220/20 H.C.D.
Hacienda - Legislación
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COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DEL H.C.D.
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA N° 3949/16 (FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA).-
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EXPTE. 221/20 H.C.D.
Hacienda - Legislación
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COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DEL H.C.D.
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA N° 3219/08 (DINA PONTONI).-
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EXPTE. 229/20 H.C.D.
Educación - Hacienda -
Legislación
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA REGULANDO LA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES MATERNALES DE GESTIÓN PRIVADA EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
-V-
EXPEDIENTE CON DESPACHO DE COMISIÓN
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EXPTE. 006/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA. EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO (PYTO. DESDO-BLADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 30/01/20).-
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EXPTE. 467/19 H.C.D.
(Con anexión de Exptillo.
044/19 C.D.E.)
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ESCUELA AGRARIA N° 1
PYTO. DE ORDENANZA. RECICLADO DE MATERIALES ORGÁNICOS.-
RESOLUCIÓN
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EXPTE. 469/19 H.C.D.
(Con anexión de Exptillo.
046/19 C.D.E.)
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C.E.P.T. N° 8 - ESPIGAS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SUM.-
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EXPTE. 471/19 H.C.D.
(Con anexión de Exptillo.
048/19 C.D.E.)
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E.E.S. N° 20
PYTO. DE RESOLUCIÓN. CABINAS PARA CARGA DE CELULARES EN PLAZAS Y/O PARQUES.-
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EXPTE. 485/19 H.C.D.
(Con anexión de Exptillo.
062/19 C.D.E.)
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C.E.P.T. N° 8 - ESPIGAS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO REDUCTOR DE VELOCIDAD EN INMEDIA-CIONES DEL C.E.P.T. N° 8.-
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EXPTE. 5043/19 D.E.
(Cuerpos I y II)
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RECARATULADO 021/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ESCRITURACIÓN DE INMUEBLE EN P.I.O. II.-
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EXPTE. 049/20 D.E.
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RECARATULADO 033/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNI-TARIO AL INMUEBLE DENOMINADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. VIII, SECC. C, MZ. 42, PC. 9 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 048/20 D.E.
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RECARATULADO 050/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTACIÓN Y AFECTACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPE. 963/20 D.E.
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RECARATULADO 054/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. SOLICITUD DE RECURSOS PROVINCIALES.-
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EXPTE. 099/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. MAYORES CONTROLES DEL TRÁNSITO EN SECTOR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
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EXPTE. 3426/19 D.E.
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RECARATULADO 157/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA AUTORIZANDO DEVOLUCIÓN DE $ 13.340,85 A LA SRA. EVA VARELA DE CARBALLO EN CONCEPTO DE TASA POR SERVICIOS GENERALES URBANOS Y SUBURBANOS.-
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EXPTE. 945/20 D.E.
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RECARATULADO 118/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES, PERÍODO 2020-2021.-
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EXPTE. 147/20 H.C.D.
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PRESIDENCIA H.C.D.
DECRETO REGLAMENTANDO SESIONES VIRTUALES.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
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EXPTE. 197/20 H.C.D.
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BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES REF. A MONTO FACTURADO BAJO EL CONCEPTO “REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES” DE COOPELECTRIC.-
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EXPTE. 200/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN RATIFICANDO LA POTESTAD DEL INTENDENTE MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE APERTURA DE NUEVAS ACTIVIDADES Y/O RUBROS.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 202/20 H.C.D.
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BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES. REF. A NÚMEROS DE EMPLEADOS ACTIVOS A LA FECHA EN EL MUNICIPIO Y NÚMERO DE EMPLEADOS LICENCIADOS POR ENCONTRARSE DENTRO DEL GRUPO DE RIESGO.-
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EXPTE. 203/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DISEÑAR UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CLARO Y UNIFICADO PARA LOS CONTROLES DE ACCESO AL CASCO URBANO.-
……………………….
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EXPTE. 204/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR A LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS ACCESO A MAYOR CANTIDAD DE CAJEROS AUTOMÁTICOS LOS 24 HS.-
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EXPTE. 205/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 3378/10.-
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EXPTE. 206/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO REPUDIO AL HACKEO DE TELÉFONOS, CUENTAS BANCARIAS Y AMENAZAS DE LAS QUE FUERAN VÍCTIMAS EL INTENDENTE MUNICIPAL Y SU FAMILIA.-
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EXPTE. 207/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL A LA PARTICIPA-CIÓN DEL ARTISTA LOCAL JUAN IGNACIO CARDIELLO EN EL 1° ENCUENTRO VIRTUAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE TALLISTAS Y ESCULTORES.-
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EXPTE. 209/20 H.C.D.
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RADICALES OLAVARRÍA - U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO AL PYTO. PRESEN-TADO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACÍON POR EL BLOQUE UCR - EVOLUCIÓN, EXPTE. 2581-D-2020 (DEUDA SERVICIOS PÚBLICOS).-
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EXPTE. 211/20 H.C.D.
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BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CADA UNA DE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2019.-
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EXPTE. 212/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN. PRONTO TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PYTO. DE LEY DE ASISTENCIA EXTRAORDINARIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA.-
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EXPTE. 213/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO APOYO Y BENEPLÁCITO AL RELANZA-MIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL PROCREAR 2020.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETEMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 214/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EXTENDER LA RED DE LUMINARIA A LAS CALLES INTERIORES DEL BARRIO COMPRENDIDO ENTRE AV. COLÓN, CALLE 1, SAN MARTÍN Y RUTA N° 60.-
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EXPTE. 219/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. OBRAS DE REENTOSCADO EN CALLE DR. JUAN ERRECART HASTA LA SALIDA DE RUTA N° 51.-
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EXPTE. 223/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONA- MIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE COLONIA SAN MIGUEL.-
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EXPTE. 226/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. RESPONDER DE FORMA URGENTE EL PEDIDO DE INFORME N° 027/17.-
……………………………..
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EXPTE. 215/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN EN RELACIÓN A LO NO CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DEL JARDÍN DE INFANTES N° 930 Y LA ESCUELA PRIMARIA N° 50.-
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EXPTE. 216/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA CREACIÓN DE “ESPACIOS AMIGOS DE LACTANCIA”.-
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EXPTE. 217/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS. CONSIDERAR LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE UN DESTACAMENTO POLICIAL MÓVIL EN AUTOPISTA FORTABAT.-
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EXPTE. 218/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA PARTICIPACIÓN DEL DR. GASTÓN BARRETO COMO EXPOSITOR EN LA JORNADA VIRTUAL CANNABIS MEDICINAL PYTO. DE REFORMA PARA AUTOCULTIVO.-
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EXPE. 222/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. PROVEER DE UN LUGAR FÍSICO A LA ASOCIACIÓN CIVIL ANIMATE.-
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EXPTE. 224/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. REF. A SANCIÓN DE PYTOS. DEL CONGRESO NACIONAL Y LEGISLATURA PROVINCIAL PARA ERRADICAR EL DELITO DE GROOMING.-
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EXPTE. 225/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. ACOMPAÑE Y REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS TENDIENTES A AGILIZAR EL OTORGAMIENTO DE ATP, APP U OTROS PROGRAMAS A JARDINES MATERNALES.-
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EXPTE. 227/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO AL RECIENTE ACUERDO DE LA DEUDA EXTERNA LOGRADO ENTRE EL GOBIERNO ARGENTINO Y BONISTAS BAJO LEY EXTRANJERA.-
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EXPTE. 228/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 077/19 RESPECTO A LA SITUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LOS VECINOS DE “EL PASILLO”.-
-VII-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN LA COMISIÓN DE
LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 230/20 H.C.D.
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SOCIEDAD DE FOMENTO DE COLONIA NIEVAS
PYTO. DE RESOLUCIÓN IMPLEMENTANDO PROTOCOLO PARA VECINOS DE COLONIA NIEVAS.-
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EXPTE. 231/20 H.C.D.
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BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PEDIDO DE INFORMES. ESTADO DE LA OBRA QUE SE LLEVA ADELANTE EN EL ARROYO TAPALQUÉ A LA ALTURA DEL PUENTE PEATONAL DE CALLE HORNOS.-
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EXPTE. 232/20 H.C.D.
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BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PEDIDO DE INFORMES. LOTES CON SERVICIO.-
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
Olavarría, 12 de Agosto de 2020.-