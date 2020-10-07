LOCALES
7 de octubre de 2020
Sesiona el Concejo Deliberante
Este jueves a partir de las 9 en la Sociedad Española, se llevará a cabo la undécima sesión ordinaria del actual período. Hay 3 expedientes ingresados en término reglamentario, que pasarán a comisiones, entre ellos está la modificación vinculada con la exención del 50 % de la tasa por Seguridad e Higiene;8 expedientes con Despacho de Comisión, entre los que se encuentra el referido a sanciones en el marco de la Emergencia Sanitaria, que solicita el Departamento Ejecutivo y 16 expedientes para tratar sobre tablas, entre los que está el de la Mesa de Emergencia, para que se de cumplimiento a la ordenanza 3916/15 relacionada con la emergencia habitacional
ORDEN DEL DÍA DE LA UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020
D Í A: 08 de Octubre de 2020.-
H O R A: 09:00
- I-
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
- II-
ASISTENCIA.-
- III-
SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HA DICTADO EL DECRETO H.C.D. N° 080/20.-
- IV-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
EXPTE. 208/20 H.C.D.
Reingreso
Veto Parcial
Legislación
BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE ORDENANZA. ESTABLÉCESE EL MECANISMO DE ACCESO A INFORMES DE GESTIÓN DEL D.E.M. AL H.C.D. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108°, INC. 7 DEL DTO. LEY 6769/58 DE LA LOM.-
EXPTE. 253/20 H.C.D.
(Con anexión de Exptes.:
065/20 y 145/20 H.C.D.)
Reingreso - Veto Total
Legislación
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO EL INC. 3.11 DEL ART. 67° DE LA ORDENANZA FISCAL N° 2460/99 Y MODIF. (EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE).-
EXPTE. 320/20 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA. S/ DENOMINACIÓN DE PUENTE DETERMINADO CON EL NOMBRE DE FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA.-
-V-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
EXPTE. 1800/20 D.E.
RECARATULADO 296/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE DTOS. 2563/20 Y 2566/20 DEL D.E.M., SANCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.-
EXPTE. 2008/16 D.E.
RECARATULADO 184/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA CELESTE CEPEDA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 650.-
EXPTE. 1195/05 D.E.
RECARATULADO 187/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NÉSTOR DANIEL ACOSTA Y LA SRA. EDDA ESTHER SANTELLÁN, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 1364 DE LOMA NEGRA.-
EXPTE. 2127/19 D.E.
RECARATULADO 190/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NICOLÁS MONTIEL Y LA SRA. ROMINA ANDREA JAIME, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2689 DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 2159/16 D.E.
RECARATULADO 239/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE, UBICADO EN CALLE 11 N° 2604 A/F DEL SR. RAÚL MARCELO URETA Y LA SRA. LILIANA RAQUEL RUÍZ DÍAZ.-
EXPTE. 259/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EN EL ÁMBITO DEL H.C.D. UNA MESA INTER-DISCIPLINARIA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL USO CIENTÍFICO DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL.-
EXPTE. 712/20 D.E.
RECARATULADO 277/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN LICITACIÓN PRIVADA, COMPRA DE EQUIPOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE AGENTES INFECCIOSOS.-
EXPTE. 4839/19 D.E.
RECARATULADO 280/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONDONACIÓN DE DEUDA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS, EN CONJUNTO,
DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN
DE LABOR PARLAMENTARIA
EXPTE. 321/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO AL ACUERDO REGIONAL DE ESCAZÚ.-
EXPTE. 322/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 26815, PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS.-
EXPTE. 330/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO AL PLAN INTEGRAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES DE LA NACIÓN.-
…………………………………
EXPTE. 323/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO A PLAN BONAERENSE DE SUELO, VIVIENDA Y HABITAT.-
EXPTE. 324/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES S/ TERRENOS MUNICI-PALES EN TODO EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 332/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO S/ PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO.-
EXPTE. 333/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.-
EXPTE. 336/20 H.C.D.
MESA DE EMERGENCIA DE OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 3916/15.-
…………………………………….
EXPTE. 325/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES S/ LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE CULTURA Y TURISMO.-
EXPTE. 326/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE MEDIDAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RECALDE.-
EXPTE. 327/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIEZA EN LUGAR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
EXPTE. 328/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOBRE SITUACIÓN DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN EN SIERRA CHICA PARA PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.-
EXPTE. 329/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES S/ PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN “CAMPO LIMPIO”.-
EXPTE. 331/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA COLOCACIÓN DE LUMINARIA PÚBLICA EN PLAZA DEL BARRIO PICKELADO.-
EXPTE. 334/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, “TERCER TIEMPO”.-
EXPTE. 335/20 H.C.D.
BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIEZA EN ZONA DETERMINADA DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
EXPTE. 337/20 H.C.D.
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO S/ PYTO. DE LEY EXCEPTUANDO DE IMPUESTOS A SERVICIOS DIGITALES.-
-VII-
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
Olavarría, 07 de Octubre de 2020.-
/mp.-