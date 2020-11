Gollan: "El 99% de los especialistas dice que las vacunas serán seguras y eficaces"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo este martes que "el 99% de los especialistas dice que las vacunas serán seguras y eficaces", al encabezar una conferencia de prensa en La Plata.

"El problema a resolver no es de los que no se quieren vacunar, que va a ser un grupo ínfimo de gente irresponsable, sino ver cómo hacer para en un período corto de tiempo vacunar a la enorme demanda de gente que habrá", afirmó el funcionario provincial.

El ministro formuló esas declaraciones al encabezar, junto al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, una conferencia de prensa en La Plata para dar a conocer datos sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia de coronavirus.

Gollan manifestó que "cuando se aprueba en forma pandémica una vacuna es absolutamente segura y eficaz" y aclaró que "luego se demostrará, en épocas normales, cuánto tiempo van a durar los anticuerpos que generen esas vacunas: seis meses, un año, dos años".

"En términos de la pandemia, nos interesa una vacuna que sea efectiva en un 50% según la OMS. La Pfizer dio 90% y el resto estará muy por arriba del 50%"

"En términos de la pandemia, nos interesa una vacuna que sea efectiva en un 50% según la OMS. La Pfizer dio 90% y el resto estará muy por arriba del 50%", resaltó.

Por su parte, Bianco agregó sobre la vacuna rusa que "hay una campaña de desinformación muy importante. Se trata de establecerle ideología a la vacuna y no la tiene. No es un paso al comunismo. No tiene un efecto político sino a la salud para controlar de manera definitiva esta pandemia".

El ministro de Salud remarcó la importancia de "cortar las líneas de contagio" con las vacunas de diferentes laboratorios que adquirirá el Gobierno nacional "para llegar al invierno con una vida más normal y transformar una pandemia que pone en jaque el sistema sanitario, la economía, la cuestión social y cultural, en algo más manejable que no altere la vida".

Vaticinó que tras la campaña de vacunación, en 2021 "casi se podrá hacer una vida normal con cuidados" y dijo que el año siguiente el coronavirus "se transformará en algo como es hoy la gripe".

Gollan volvió a plantear que "es mucho más riesgoso en término de efectos adversos tomar dipirona, paracetamol o ibuprofeno".

En ese contexto, manifestó que tras los anuncios de la adquisición de las vacunas "aumentaron 3.500% las reservas de hoteles y 500% de los viajes en avión", lo que da cuenta de que "la gente tiene una expectativa enorme".

En cuanto a la situación epidemiológica, Gollan expresó que se contabilizan "10 semanas de caída de la cantidad de casos" de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires.

Sostuvo que "es una noticia buena, pero no hay que relajarse y hay que continuar con todas las medidas de higiene y seguridad porque parte de este éxito en el descenso de casos se debe al cumplimiento que tuvo la mayor cantidad del pueblo bonaerense".

Detalló, en ese sentido, que la semana epidemiológica 35, que fue el 24 de agosto pasado, la provincia registraba 5.845 casos y hoy tiene 2.794, lo cual es un "descenso muy significativo".

En tanto, dijo que en el AMBA llegaron a ser en esa semana 5.334 los contagios y hoy hay 1.600; y añadió que en el interior bonaerense también se constata una caída de los casos en las últimas dos semanas.

Por otro lado, explicó que en el AMBA se registra una ocupación de camas de terapia intensiva del 56,34% (con 689 pacientes internados por Covid) y en el interior es del 40,93% (con 237 internados por coronavirus).