LOCALES
11 de noviembre de 2020
Sesión del Concejo Deliberante
Este jueves desde las 9 en la Sociedad Española se realiza la décimo tercera sesión del Deliberativo
Hay 32 expedientes con registración en término reglamentario, que pasarán a comisiones para su análisis; 5 con despacho de comisión y 18 sobre tablas, de los cuales 12 son de tratamiento conjunto. Así quedó definido en la reunión de Labor Parlamentaria. Ingresar para consultar el Orden del Día completo
ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMOTERCERA (13°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020
D Í A: 12 de Noviembre de 2020.-
H O R A: 09:00
- I-
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
- II-
ASISTENCIA.-
- III-
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
DUODÉCIMA (12°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020, REALIZADA EL 22/10/20.-
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 082/20, REALIZADA EL DÍA 05/11/20.-
- IV-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 2220/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 364/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. S/ MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 4213/17 MODIF. POR ORDENANZA 4496/19 S/ EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.-
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EXPTE. 1508/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 365/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA EMPRESA PINOS DE PAZ - SERVICIOS SOCIALES S.A..-
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EXPTE. 4444/09 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 366/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. CARMEN CLARA MAIBACH, UBICADO EN CALLE JULIO ARGENTINO ROCA N° 1464 DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 1616/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 367/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARISOL. P. BUSTAMANTE Y EL SR. HÉCTOR P. SOLLE, UBICADO EN CALLE MERLO N° 1681.-
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EXPTE. 1610/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 368/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ROSA GRACIELA LORA Y EL SR. CARLOS HAROLDO OSINAGA, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1680.-
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EXPTE. 1614/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 369/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. GRACIELA H. EYLER, UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 4315.-
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EXPTE. 1613/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 370/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ROSANA E. SILVEYRA Y EL SR. HUGO E. LAGOS, UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 4355.-
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EXPTE. 1769/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 371/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DESAFECTACIÓN DE ÁREA DE RESERVA FISCAL Y REAFECTACIÓN A ÁREA URBANA DE INMUEBLE DETERMINADO.-
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EXPTE. 2287/20 D.E.
(CUERPOS I, II y III)
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 372/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA - PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2021.-
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EXPTE. 2288/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 373/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA.-
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EXPTE. 2997/06 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 374/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MIRIAM G. FRÍAS Y EL SR. OSCAR O. RIVERO, UBICADO EN CALLE 13 N° 3041.-
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EXPTE. 3544/08 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 375/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. HORTENSIA IOSELLI Y EL SR. MIGUEL E. SANTANGELO, UBICADO EN CALLE LAPRIDA 3880.-
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EXPTE. 4473/08 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 376/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. JOSÉ LUIS DESIDERIO, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 3466.-
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EXPTE. 4829/08 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 377/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MÓNICA L. IRIARTE Y EL SR. PEDRO L. HUERTAS, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 3494.-
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EXPTE. 1449/11 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 378/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUELE A/F DE LA SRA. DORA E. TOLEDO Y EL SR. ROBERTO I. AREVALO, UBICADO EN CALLE DORREGO N° 607.-
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EXPTE. 4212/15 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 379/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. DAIANA A. GALVÁN Y EL SR. MARCOS A. TEVES LORENZATTO, UBICADO EN CALLE JUAN PABLO I N° 1577 DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 1909/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 380/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. PATRICIA SEQUEIRA Y EL SR. RODOLFO D. TERENZANO, UBICADO EN CALLE RIVADAVIA N° 1525 DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 1999/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 381/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. TAMARA S. ALFARO Y EL SR. GUSTAVO A. CAMALBIDE, UBICADO EN CALLE RIVADAVIA N° 1526 DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 2017/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 382/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. LAURA B. GUZMAN Y EL SR. JUAN CARLOS DE OLIVERA FELIZARDO, UBICADO EN CALLE JUAN DOMINGO PERÓN N° 1634 DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 1921/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 383/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. CAROLINA A. CASO Y EL SR. LUIS JESUS CASTIÑEIRA, UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 1546 DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 1605/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 384/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. JULIO A. FUENTES Y LA SRA. DELIA I. DUFAU, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1608.-
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EXPTE. 1606/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 385/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ESTELA M. SÁNCHEZ Y EL SR. HUMBERTO D. TAMBUCCI, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1628.-
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EXPTE. 1607/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 386/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1638.-
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EXPTE. 1608/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 387/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. OSVALDO D. LEMMA, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1650.-
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EXPTE. 1611/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 388/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VENTIMIGLIA, UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 4385.-
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EXPTE. 1617/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 389/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA DEL CARMEN PALERMO Y EL SR. ALEJANDRO SERGIO ROMÁN, UBICADO EN CALLE MERLO N° 1661.-
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EXPTE. 1618/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 390/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. MIGUEL ÁNGEL RIPOLL, UBICADO EN CALLE MERLO N° 1651.-
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EXPTE. 1619/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 391/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. DOMINGO R. SORAIZ, UBICADO EN CALLE MERLO N° 1619.-
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EXPTE. 1622/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 392/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. JUAN CARLOS LEMOS, UBICADO EN AV. ITUZAINGÓ N° 4338.-
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EXPTE. 1623/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 393/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA SUSANA MENDIZABAL, UBICADO EN AV. ITUZAINGÓ N° 4366.-
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EXPTE. 1624/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 394/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. EDITH M. IRIBE RIZZONELLI, UBICADO EN AV. ITUZAINGÓ N° 4376.-
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EXPTE. 412/20 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA. ADHIRIENDO AL PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO CREADO POR RESOLUCIÓN N° 19/20.-
-V-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
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EXPTE. 360/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO EL NOMBRE DE CALLE GOBERNADOR VALENTÍN VERGARA POR EL DE CAPITÁN DE CORBETA DIEGO MANUEL WAGNER.-
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EXPTE. 2449/19 D.E.
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RECARATULADO 115/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA S/ LOTE EN PARQUE INDUSTRIAL CON LA EMPRESA AGROAPLICA-CIONES EL BARRAL S.R.L..-
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EXPTE. 210/20 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE OLAVARRÍA LA BANCA 21.-
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EXPTE. 1354/20 D.E.
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RECARATULADO 275/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DESAFECTACIÓN DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNITA- RIO.-
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EXPTE. 1683/20 D.E.
Ordenanza Preparatoria
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RECARATULADO 298/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE DTOS. 1160/20 Y 1601/20, AUTORIZANDO A REPROGRAMAR DEUDA MUNICIPAL.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
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EXPTE. 358/20 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO S/ PYTO. DE LEY MODIFICANDO IMPUESTO A LAS GANANCIAS, DEDUCCIÓN POR GASTOS EDUCATIVOS.-
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EXPTE. 395/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO AL DOCTOR MARIO EMILIO LÁZARO COMO “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 396/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES DE COLEGIOS LOCALES EN EL CONCURSO “FUTURO MALVINAS”.-
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EXPTE. 397/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN CONMEMORANDO EL 69° ANIVERSARIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1951, FECHA EN QUE LAS MUJERES ARGENTINAS VOTARON POR PRIMERA VEZ SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 13010/47.-
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EXPTE. 398/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. TENGA A BIEN RESPONDER DETERMINADOS PEDIDOS DE INFORMES.-
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EXPTE. 399/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EFECTIVIZAR LA COLOCACIÓN PERIMETRAL EN LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE LA DEMOCRACIA EX PRESIDENTE ALFONSÍN.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 400/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO SU BENEPLÁCITO Y APOYO A LA LEY N° 15199 APROBADA POR EL SENADO DE LA PCIA. DE BS. AS. (LEY DE GÓNDOLAS).-
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EXPTE. 407/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO A LA SANCIÓN DE LA LEY PCIAL. N° 15199 POR MEDIO DE LA CUAL LA PCIA. ADHIERE A LA LEY 27545, DENOMINADA LEY DE GÓNDOLAS.-
………………………………….
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EXPTE. 401/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.EM. REALIZAR GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS, S/ LA AV. ITUZAINGÓ A LA ALTURA DEL B° LOS RESEROS - SAN LORENZO PARA LA ESPERA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.-
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EXPTE. 402/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y CORTE DE PASTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA Y LAS LOCALIDADES.-
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EXPTE. 403/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LAS JORNADAS POR EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS.-
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EXPTE. 404/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA EMPRESA FABI BOLSAS INDUSTRIALES PARA QUE REORIENTE EL INGRESO DE LOS CAMIONES.-
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EXPTE. 405/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LUGARES DETERMINADOS DE COLONIA NIEVAS.-
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EXPTE. 406/20 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS PÚBLICO EN EL PDO. DE OLAVARRÍA LA CAMPAÑA “SEÑAL DE AYUDA” DESTINADA A ALERTAR SOBRE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.-
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EXPTE. 408/20 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR CUMPLIRSE 37 AÑOS DEL DÍA DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA.-
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EXPTE. 409/20 H.C.D.
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BLOQUE FORO OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL SKATE PARK.-
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EXPTE. 410/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE LAS GESTIONES U OBRAS NECESARIAS PARA DAR UNA PRONTA SOLUCIÓN A LA HISTÓRICA Y CONSTANTE PROBLÉMATICA RESPECTO AL SERVICIO DE AGUA EN SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 411/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO POR LA RECIENTE SANCIÓN DE LA LEY 27.573 DE VACUNAS CONTRA COVID-19.-
-VII-
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
Olavarría, 11 de Noviembre de 2020.-
/mp.-