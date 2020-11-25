Miércoles 25 de Noviembre de 2020

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LOCALES

25 de noviembre de 2020

Concejo Deliberante: con una sesión este jueves, cierra el período ordinario 2020

Desde las 9, Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, proyecto de ordenanza autorizando reprogramar la deuda municipal.Posteriormente será la décimo cuarta sesión ordinaria y se desarrollará desde las 9,30. Hay un extenso orden del día, que incluye 12 expedientes con ingreso en término reglamentario, que pasan a Comisiones. 17 expedientes con despacho de comisión y 23 sobre Tablas. Si bien es la última ordinaria, seguramente se convocará a extraordinarias o especiales , entre otras cosas, para tratar el Presupuesto Municipal para el 2021

ORDEN DEL DÍA DE LA DECIMOCUARTA (14°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020

 

D Í A: 26 de Noviembre de 2020.-

 

H O R A: 09:30   

 

 

- I-

 

 

ASISTENCIA.-

 

- II-

 

 

SE PONE EN CONSIDERACIÓN LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA DECIMOTERCERA (13°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020, REALIZADA EL 12/11/20.-

 

SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS H.C.D. N° 082/20, 083/20 Y 084/20.-

 

- III-

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 2183/20 D.E.

 

Desarrollo Económico

Legislación

 

RECARATULADO 416/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DE SELLO OLAVARRIENSE.-

 

EXPTE. 2024/20 D.E.

 

Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 417/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVENIO CON EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA - PLAN ARGENTINA HACE II.-

 

EXPTE. 1815/20 D.E.

 

Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 418/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA, PROVINCIA SEGUROS S.A..-

 

EXPTE. 419/20 H.C.D.

 

Medio Ambiente - Legislación

 

 

ASAMBLEA POR EL AMBIENTE OLAVARRÍA

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO RECHAZO AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO CHINO PARA LA INSTALACIÓN DE GRANJAS INDUSTRIALES PARA PRODUCIR CARNE DE CERDO.-

 

EXPTE. 2432/20 D.E.

 

Ordenanza Preparatoria

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 420/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUCURA PARA EL PERÍODO 2020/2021.- 

 

EXPTE. 2466/20 D.E.

 

(Cuerpos I y II)

 

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 422/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN EN RELACIÓN A LA ADJUDICACIÓN A LA FIRMA SCH GEOGAS S.A., ÚNICO OFERENTE DE LA LIC. PCA. N° 31/19 (CONSTRUCCIÓN, EXTENSIÓN RED GAS - SECTORES VARIOS, LOCALIDADES).-

 

EXPTE. 2343/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

RECARATULADO 423/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN AVDA. EVA DUARTE DE PERÓN Y JOSÉ LUIS TORRES DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1777/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

RECARATULADO 424/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA REVOCANDO PARCIALMENTE LA ORDENANZA N° 2740/03 (DONACIÓN INMUEBLE EN LOMA NEGRA, CALLE BROWN E/ AV. INMIGRANTES Y 1° DE MAYO).-

 

EXPTE. 436/20 H.C.D.

 

Género - Hacienda -

Legislación

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA APROBANDO EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN, SANCIÓN, ERRADICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN.-

 

EXPTE. 438/20 H.C.D.

 

Género - Hacienda - Legislación

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO ART. 4° DE LA ORDENANZA N° 4406/19.-

 

EXPTE. 1842/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

RECARATULADO 450/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL EL INMUEBLE UBICADO EN  CALLE CÓRDOBA E HIPOLITO YRIGOYEN DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 2513/20 D.E.

 

Medio Ambiente - Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 451/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA S/ VENTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLAVARRÍA DE UNA FRACCIÓN DE TIERRA, UBICADA EN EL SOLAR ESTE DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

-IV-

 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

 

 

EXPTE. 4216/19 D.E.

RECARATULADO 502/19 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA FACULTANDO AL D.E.M. A CONSTRUIR, CON FONDOS PROPIOS, CONJUNTOS HABITACIONALES EN LOTES CON SERVICIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.-

 

EXPTE. 2454/20 D.E.

 

 

RECARATULADO 421/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHO DE CONSTRUCCIÓN A TODO AQUEL PYTO. DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REFACCIÓN DE INMUEBLE ORIGINADO EN EL PROGRAMA PRO.CRE.AR.-

 

EXPTE. 412/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA ADHIRIENDO AL PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO CREADO POR RESOLUCIÓN N° 19/20.-

 
     

…..…………………………

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO - DONACIÓN DE INMUEBLES

 

EXPTE. 1631/02 D.E.

RECARATULADO 183/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA FERNANDA HARRY, UBICADO EN CALLE MERLO N° 822.-

 

EXPTE. 2115/19 D.E.

RECARATULADO 238/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2646 A/F DE LA SRA. SOFÍA A. BAJAMÓN Y DEL SR. VÍCTOR VACCARO.-

 

EXPTE. 2001/16 D.E.

RECARATULADO 279/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MOIRA G. VILCHE Y DEL SR. FACUNDO N. ALFARO, UBICADO EN CALLE RIVADAVIA N° 1568 DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 1213/06 D.E.

RECARATULADO 299/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. MARCELO F. PARDO, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 697.-

 

EXPTE. 4383/05 D.E.

RECARATULADO 338/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. CARLOS A. OCHOA Y LA SRA. OLGA I. TOBIO, UBICADO EN CALLE 15 N° 3005.-

 

EXPTE. 3824/07 D.E.

RECARATULADO 339/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ADRIANA E. BURELLI, UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4470.-

 

EXPTE. 1372/11 D.E.

RECARATULADO 340/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. JOSÉ O. LIZARRALDE, UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4462.-

 

EXPTE. 2751/15 D.E.

RECARATULADO 341/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. FABIO A. VILLAR, UBICADO EN CALLE DORREGO N° 475.-

 

EXPTE. 2118/19 D.E.

RECARATULADO 342/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ROMINA A. MARTÍNEZ, UBICADO EN CALLE 15 N° 2775.-

 

………..……………………………..

 

 

EXPTE. 071/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA S/ CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL AUTISMO.-

 

EXPTE. 250/20 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO UN PRESUPUESTO PARA CADA DELEGACIÓN.-

 

EXPTE. 297/18 H.C.D.

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

PYTO. DE ORDENANZA. ACCESO AL TRABAJO PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS.-

 

EXPTE. 1386/20 D.E.

RECARATULADO 300/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO DE ORDENANZA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA JAVIER ANDRÉS BELLUSCIO.-

 

EXPTE. 1573/20 D.E.

RECARATULADO 301/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA S/ DESAFECTACIÓN Y REAFECTACIÓN DE RESERVA FISCAL A ÁREA URBANA DE INMUEBLE DETERMINADO.-

 

EXPTE. 320/20 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA S/ DENOMINACIÓN A PUENTE DETERMINADO CON EL NOMBRE DE FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA.-

 

EXPTE. 3813/19 D.E.

 

 

RECARATULADO 343/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA E/ LA MUNICIPA-LIDAD DE OLAVARRÍA Y LA FIRMA JOADANPLAST S.R.L..-

 

EXPTE. 2220/20 D.E.

RECARATULADO 364/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 4496/19 S/ FONDO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.-

 

-V-

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO

EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

 

EXPTE. 426/20 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO A LA “LEY YOLANDA”, PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE CAMBIO EN DESARROLLO SOSTENIBLE.-

 

EXPTE. 434/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO  BENEPLÁCITO Y APOYO A LA RECIENTE LEY N° 27.592 DENOMINADA “LEY YOLANDA”.-

 

…………………………………

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

 

EXPTE. 431/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA LIMPIEZA DEL BASURAL UBICADO EN CALLE AGUILAR Y CALLE 20.-

 

EXPTE. 440/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, CORTE DE PASTO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN DE LA PLAZA UBICADA EN EL BARRIO BANCARIO III, SITA E/ LAS CALLES 111 BIS Y SANTA FÉ CON GIOVANELLI.-

 

EXPTE. 441/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA DESRATIZACIÓN DE LAS MANZANAS UBICADAS ENTRE LAS CALLES MANUEL LEAL, MOYA, GRIMALDI Y ESTRADA.-

 

EXPTE. 442/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, CORTE DE PASTO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN SECTOR DE AV. LA RIOJA, CALLE BUENOS AIRES CON CALLE RENDÓN Y GIOVANELLI.-

 

 EXPTE. 445/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL AL GRUPO KAYAK FISHING OLAVARRÍA POR SUS DIVERSAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS, AMBIENTALES Y COMUNITARIAS.-

 

 EXPTE. 447/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. COLOCACIÓN DE NUEVAS LÁMPARAS DE LUZ Y ARREGLOS DE LUMINARIAS EN CALLES 11 Y 15, ENTRE TRABAJADORES Y RUFINO FAL BIS.-

 

………………………………………………

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 433/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO REPAVIMENTAR O BACHEAR LAS CALLES POR DONDE CIRCULA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERURBANO DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 435/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO RESTITUIR DENTRO DE LA GRILLA HORARIA DE SERVICIOS, AL MICRO QUE A LAS 11 HS. PROVIENE DE LAS LOCALIDADES DE VILLA ALFREDO FORTABAT Y SIERRAS BAYAS.-

 

EXPTE. 439/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA LIMPIEZA DEL SECTOR COMPRENDIDO POR LA CALLE ISLAS MALVINAS, DESDE RUTA PCIAL. N° 51 HASTA LOMA NEGRA, PLANTA OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 443/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y CORTE DE PASTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 444/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y CORTE DE PASTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-

 

………..……………………………..

 

 

EXPTE. 425/20 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO A LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 27.350 DE “INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DE USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS”.-

 

EXPTE. 427/20 H.C.D.

COMISIÓN INTERNA PERMANENTE DE TRABAJO DEL H.C.D.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO QUE LOS DERECHOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS DE SAPEDA S.R.L. NO SE VEAN POSTERGADOS INNECESARIAMENTE.-

 

EXPTE. 428/20 H.C.D.

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES S/ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES CON DETALLES DE FECHA DE CONTRATACIÓN, IMPORTES APROBADOS, METODOLOGÍA DE PAGO, DESDE EL 01/01/20 AL 31/10/20.-

 

EXPTE. 429/20 H.C.D.

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M.. OBRAS DE CORDÓN CUNETA DEL BARRIO AOMA, PERMITIENDO EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES.-

 

EXPTE. 430/20 H.C.D.

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES REF. A MOTIVOS DE LA INVOLUCIÓN PATRIMONIAL, ACCIONES QUE SE TOMARON Y TOMARÁN EN EL FUTURO INMEDIATO, PROYECCIÓN AL 2021, 2022 Y 2023.-

 

EXPTE. 432/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN RECHAZANDO DICHOS DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE CABA, SOLEDAD ACUÑA.-

 

EXPTE. 437/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE DECRETO HABILITANDO EL ACCESO AL RAFAM DE MANERA IRRESTRICTA EN TODOS SUS MÓDULOS Y APLICACIONES, A LOS VEINTE CONCEJALES Y CONCEJALAS QUE CONFORMAN ESTE CUERPO.-

 

EXPTE. 446/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO Y APOYO AL RECIENTE RETORNO DE LA UNIDAD INTEGRAL O MESA DE CÓMPUTOS DE ANSES A LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 448/20 H.C.D.

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ FAMILIAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA. FAMILIAS ASISTIDAS EN EL 2020. COMPOSICIÓN. TRABAJO INFORMAL. TIPO DE AISTENCIA QUE RECIBEN, HABILIDAD / SABER HACER DEL JEFE/A DE FAMILIA.-

 

EXPTE. 449/20 H.C.D.

CHESIDA

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. CON MOTIVO DE CONMEMORAR EL PRÓXIMO 1° DE DICIEMBRE EL “DÍA INTERNACIONAL DE RESPUESTAS AL VIH”.-

 

-VI-

 

ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

Olavarría, 24 de Noviembre de 2020.-

 

/mp.-

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