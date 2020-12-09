LOCALES
9 de diciembre de 2020
Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante
Será este jueves desde las 9 en la Sociedad Española. El orden del día, quedó establecido en la reunión de Labor Parlamentaria
Se dará tratamiento a la Modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva ;el programa de lucha contra la tucura, período 2020/2021 y la venta de tierras al Sindicato de Trabajadores Municipales, entre otros expedientes. También se considerará y aprobará la licencia del Intendente en febrero, y la licencia como concejal de Juan Mujica para que asuma la intendencia temporariamente. Al mismo tiempo, por estos cambios, vuelve al HCD , el edil Guillermo Lascano
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONVOCADA POR DTO. 086/20 H.C.D.
D Í A: 10 de Diciembre de 2020.-
H O R A: 09:00.-
- I-
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
- II-
ASISTENCIA.-
- III-
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 083/20, REALIZADA EL 26/11/20.-
DECIMOCUARTA (14°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020, REALIZADA EL DÍA 26/11/20.-
- IV -
SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS H.C.D. N° 086/20 Y 087/20.-
-V-
ASUNTOS A CONSIDERAR
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EXPTE. 2288/20 D.E.
Preparatoria
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RECARATULADO 373/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA.-
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EXPTE. 2432/20 D.E.
Preparatoria
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RECARATULADO 420/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUCURA PARA EL PERÍODO 2020/2021.-
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EXPTE. 492/19 H.C.D.
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COOPELECTRIC
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. REF. A SERVICIO SANITARIO - EXPTE. 2015-000366.-
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EXPTE. 2513/20 D.E.
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RECARATULADO 451/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA S/ VENTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLAVARRÍA DE UNA FRACCIÓN DE TIERRA, UBICADA EN EL SOLAR ESTE DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 457/20 H.C.D.
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UNIDAD INTENDENTE
INTENDENTE MUNICIPAL, DR. EZEQUIEL GALLI SOLICITA LICENCIA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 INCLUSIVE.-
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
CONCEJAL TITULAR JUAN ANDRÉS MUJICA SOLICITA LICENCIA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 INCLUSIVE.-
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A) ACEPTACIÓN DE LA LICENCIA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA, Dr. EZEQUIEL GALLI.-
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B) ACEPTACIÓN DE LA LICENCIA DEL CONCEJAL JUAN ANDRÉS MUJICA, DESDE EL DÍA 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PARA SU INCORPORACIÓN COMO INTENDENTE INTERINO DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
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C) INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL ELECTO SUPLENTE EN LA PERSONA DEL SR. GUILLERMO ERNESTO LASCANO, DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.-
INFORME DE LA COMISIÓN DE PODERES.-
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EXPTE. 458/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO SOLIDA-RIDAD Y APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERAR S.A..-
- VI -
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
Olavarría, 09 de Diciembre de 2020.-