Jueves 10 de Diciembre de 2020

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18.7°

EL CLIMA EN OLAVARRIA

LOCALES

9 de diciembre de 2020

Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante

Será este jueves desde las 9 en la Sociedad Española. El orden del día, quedó establecido en la reunión de Labor Parlamentaria

Se dará tratamiento a la Modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva ;el programa de lucha contra la tucura, período 2020/2021 y la venta de tierras al Sindicato de Trabajadores Municipales, entre otros expedientes. También se considerará y aprobará la licencia del Intendente en febrero, y la licencia como concejal de Juan  Mujica para que asuma la intendencia temporariamente. Al mismo tiempo, por estos cambios, vuelve al HCD , el edil Guillermo Lascano

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONVOCADA POR DTO. 086/20 H.C.D.

 

D Í A: 10 de Diciembre de 2020.-  

 

H O R A: 09:00.-

 

- I-

 

IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

- II-

 

ASISTENCIA.-

 

- III-

 

SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:

 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 083/20, REALIZADA EL 26/11/20.-

DECIMOCUARTA (14°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020, REALIZADA EL DÍA 26/11/20.-

 

- IV -

 

SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS H.C.D. N° 086/20 Y 087/20.-

 

-V-

 

ASUNTOS A CONSIDERAR

 

EXPTE. 2288/20 D.E.

 

Preparatoria

 

 

RECARATULADO 373/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA.- 

EXPTE. 2432/20 D.E.

 

Preparatoria

RECARATULADO 420/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUCURA PARA EL PERÍODO 2020/2021.-

 

EXPTE. 492/19 H.C.D.

COOPELECTRIC

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. REF. A SERVICIO SANITARIO - EXPTE. 2015-000366.-

 

EXPTE. 2513/20 D.E.

RECARATULADO 451/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA S/ VENTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLAVARRÍA DE UNA FRACCIÓN DE TIERRA, UBICADA EN EL SOLAR ESTE DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

 EXPTE. 457/20 H.C.D.

UNIDAD INTENDENTE

INTENDENTE MUNICIPAL, DR. EZEQUIEL GALLI SOLICITA LICENCIA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 INCLUSIVE.-

                                                        

 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

CONCEJAL TITULAR JUAN ANDRÉS MUJICA SOLICITA LICENCIA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 INCLUSIVE.-

 

 

A) ACEPTACIÓN DE LA LICENCIA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA, Dr. EZEQUIEL GALLI.-

 

 

B) ACEPTACIÓN DE LA LICENCIA DEL CONCEJAL JUAN ANDRÉS MUJICA, DESDE EL DÍA 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PARA SU INCORPORACIÓN COMO INTENDENTE INTERINO DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-

 

 

C) INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL ELECTO SUPLENTE  EN LA PERSONA DEL SR. GUILLERMO ERNESTO LASCANO, DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.-     

         

INFORME DE LA COMISIÓN DE PODERES.-

 

EXPTE. 458/20 H.C.D.

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO SOLIDA-RIDAD Y APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERAR S.A..-

 

- VI -

 

ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

                      Olavarría, 09 de Diciembre de 2020.-

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