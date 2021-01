Realizarán actos en homenaje a Fernando Báez Sosa a un año del crimen

Vecinos, turistas y amigos y conocidos de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes y patadas a la salida de un boliche en pleno centro de Villa Gesell, realizarán este lunes en esta ciudad turística un acto en el lugar donde fue asesinado hace un año y, luego, una misa.



La primera de la convocatoria fue organizada por los integrantes del grupo "Justicia por Fernando", que realizarán un acto a las 19 en la puerta del boliche "Le Brique", en avenida 3, entre avenida Buenos Aires y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell.



Allí, Fernando fue atacado por los rugbiers y su crimen quedó filmado por varias cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de jóvenes que se hallaban en el lugar.



En ese lugar, junto a un árbol a metros de donde ocurrió el ataque contra Fernando se erigió un espacio donde la gente colocó fotos, mensajes, velas y oraciones para recordar a la víctima.



"Todos los 18 de cada mes la gente se junta alrededor del árbol a rezar", dijo uno de los comerciantes de la zona, que aseguró que participará del acto de homenaje al joven asesinado.



Luego, a las 20, se llevará a cabo una misa presidida por monseñor Gabriel Mestre en la parroquia Inmaculada Concepción, en avenida Buenos Aires y Paseo 101.



Ayer, Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de Fernando, participaron todo el día de una jornada de colecta solidaria que se organizó en su memoria en el Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito.



Hasta allí llegaron centenares de vecinos con alimentos no perecederos, útiles escolares y ropa que luego serán entregados a la Organización No Gubernamental (ONG) "18 de Diciembre" y a las obras de caridad del Colegio Marianista, al que concurría Fernando.



El crimen de Fernando (18) ocurrió la madrugada del 18 de enero pasado, cuando fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de rugbiers a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell.



Horas después del hecho, fueron detenidos diez rugbiers oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate en una casa a pocas cuadras del boliche en el que fue asesinado el joven.



Los jóvenes imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).



En tanto, la justicia sobreseyó a Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19) por entender que no participaron del ataque, aunque la querella solicitó que éste último sea también enviado a juicio, que aún no tiene fecha de inicio.