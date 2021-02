AddThis Sharing Buttons

El presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional a partir de este domingo con motivo del fallecimiento de Carlos Saúl Menem, quien fue dos veces elegido presidente de la Nación.



En ese marco, el mandatario expresó su "profundo pesar" por la muerte del senador riojano.



"Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional", expresó en Twitter.



El Presidente destacó que Menem "en dictadura fue perseguido y encarcelado".



En la publicación expresó sus condolencias a la familia: "Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran".