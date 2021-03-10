Miércoles 10 de Marzo de 2021

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

27.8°

EL CLIMA EN OLAVARRIA

LOCALES

10 de marzo de 2021

Primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Se llevará a cabo este jueves desde las 9 en la Sociedad Española. En la oportunidad se entregarán los premios “Dina Pontoni” y “Florentina Gómez Miranda”. El Orden del Día, contempla varios expedientes relacionados con donaciones , tanto en los ingresados en término reglamentario como en los que tienen despacho de comisión. Fuera de éstos, hay 19 expedientes ingresados en término reglamentario. Uno solo entre los que tienen despacho de comisión. Además contempla 21 expedientes para tratar sobre tablas, algunos de los cuales serán tratamientos en conjunto por vincularse las temáticas. El temario quedó definido en la reunión de Labor Parlamentaria

ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA (1°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021

 

D Í A: 11 de Marzo de 2021.-

 

H O R A: 09:00   

 

 

- I –

 

IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

 

- II –

 

ASISTENCIA.-

 

 

- III -

 

SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:

 

  • ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 089/20, REALIZADA EL 21/12/20.-
  • SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 099/20, REALIZADA EL 21/12/20.-
  • APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2021,
    CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 001/21, REALIZADA EL 05/03/21.-

 

 

- IV -

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 282/20 H.C.D.

 

(Reingresa - Veto)

Legislación

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA DE CULTURA Y DEPORTE.-

 

EXPTE. 297/18 H.C.D.

 

(Reingresa - Veto parcial)

Legislación

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

PYTO. DE ORDENANZA. ACCESO AL TRABAJO PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS.-

 

EXPTE. 1213/06 D.E.

Reingreso -

(rectificación de Art. 1°)

Legislación

RECARATULADO 299/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. PARDO MARCELO.-

 

EXPTE. 3824/07 D.E.

(Reingreso -

(rectificación de Art. 1°)

Legislación

RECARATULADO 339/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. BURELLI ADRIANA.-

 

EXPTE. 1615/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 452/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LORENA MADRID Y EL SR. MARCELO FABIÁN ALVAREZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MERLO N° 1695.-

 

EXPTE. 2014/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 453/19 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA CELESTE MADUEÑA ABDALA Y EL SR. IGNACIO MONTOYA CARLOTTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN DOMINGO PERÓN N° 1661 LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 1621/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 454/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. JUAN CRUZ EZEQUIEL SÁNCHEZ DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. ITUZAINGÓ N° 4318.- 

 

EXPTE. 2455/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 459/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONVENIO CON EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO “RED DE CLOACAS LOMA NEGRA II ETAPA”.-

 

EXPTE. 2160/20 D.E.

 

Hacienda - Legislación

 

 

 

RECARATULADO 460/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

CONDONACIÓN DE DEUDAS GENERADAS POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 EN CONCEPTO DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EDUCACIÓN INTEGRAL S.A..-

 

EXPTE. 463/20 H.C.D.

 

Desarrollo Económico - Infraestructura - Hacienda - Legislación

 

AGRUPACIÓN UNIDAD POPULAR OLAVARRÍA

HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO REFORMAR LOS ARTS. 95° Y 96° DE LA ORDENANZA FISCAL N° 2460/99.-

 

EXPTE. 466/20 H.C.D.

 

Hacienda - Legislación

VECINOS DE LOMA NEGRA

PRESENTAN PETITORIO REF. A PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA A LAS LOCALIDADES.-

 

EXPTE. 467/20 H.C.D.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

SOCIEDAD VENEZOLANA DE OLAVARRÍA

HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D.

SOLICITANDO LA CREACIÓN O DESIGNACIÓN DE UNA PLAZA CON EL NOMBRE DE PLAZA BOLÍVAR (PLAZA DE BOLÍVAR).-

 

EXPTE. 1404/13 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 468/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL ALFREDO TORRECILLA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 3555.- 

 

EXPTE. 2022/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 469/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. LETICIA EDITH TORRES Y EL SR. CRISTIAN DARÍO TORRANCIO DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE J. D. PERÓN N° 1669 DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 3567/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 470/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

DONACIÓN A/F DE LA SRA. LUDMILA BELÉN DEPEDRI EL SR. GONZALO OMAR DIUONO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN PABLO 1 N° 1660 DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 2002/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

 

 

 

RECARATULADO 471/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA FERNANDA AGÜERO Y EL SR. MARCELO FABIÁN GALARZA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN PALBLO 1 N° 1696 DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 4228/17 D.E.

Medio Ambiente - Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 472/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

CREACIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL Y ARBOLADO URBANO.-

 

EXPTE. 4107/19 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 473/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RUBÉN SANTIAGO CAÑETE DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 4027 - CASA 118 BARRIO PyM.-

 

EXPTE. 1609/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 474/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NANCY NÉLIDA BÉATRIZ SCAVUZZO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1660, CASA N° 5 B° LUZ Y FUERZA.-

 

EXPTE. 5378/17 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

 

 

RECARATULADO 475/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NÉLIDA NICANDRA ALI, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 632.-

 

EXPTE. 476/20 H.C.D.

 

Legislación

ORGANIZACIONES SOCIALES AUTO-CONVOCADAS

PYTO. DE ORDENANZA REF. A ARMADO DEL CONSEJO LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PROVINCIAL N° 13298.-

 

EXPTE. 2307/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 003/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NORMA GRACIELA ÁVALOS Y EL SR. LUIS MARÍA VALLARD DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MENDOZA N° 3193.-

 

EXPTE. 3699/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 004/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VANESA RODRÍGUEZ PEREIRA Y EL SR. LUCAS SEBASTIÁN COMENSOLI DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN MARTÍN N° 1687.-

 

EXPTE. 2080/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 005/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARCELA ALEJANDRA BARRIOS Y EL SR. DANIEL ANÍBAL VIDOVI DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 5918.- 

 

EXPTE. 1139/09 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 006/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PAOLA LUCRECIA COUMEIG Y EL SR. DARÍO FERNANDO LIEVANA, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MALVINAS ARGENTINAS N° 2225 DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-

 

EXPTE. 5774/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 007/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ANDREA CELESTE DÍAZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 16 N° 3555 DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1620/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 008/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SILVINA ANDREA CAPPELLETTI Y EL SR. ALBERTO AYALA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MERLO N° 1615 DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 3817/19 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 009/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. CARLOS FABÍAN VIVAS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE URQUIZA N° 4172 DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 2468/12 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 010/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SANDRA ANA PAULA AREVALO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 610.-

 

EXPTE. 5337/05 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 011/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. OLGA MABEL SALAS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LOS CLAVELES N° 1920.-

 

EXPTE. 2693/20 D.E.

 

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 012/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A..-

 

EXPTE. 001/21 D.E.

 

Educación - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 013/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN E/ U.N.L.P. Y EL D.E.M. PARA LA EJECUCIÓN DE PYTOS. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y/O EXTENSIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS.-

 

EXPTE. 2783/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 014/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNI-TARIO AL INMUEBLE UBICADO EN CALLES MORENO Y DIONISIO RECABARREN DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1843/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 015/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 144/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 016/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL A LOS INMUEBLES DENOMINADOS CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. E, CH 463, MZ 463A, PC. 1 Y 12 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 3264/19 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 017/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LAURA FERREYRA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 857.-

 

EXPTE. 4133/14 D.E.

 

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 018/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ARNALDO OSCAR VAZQUEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LIBERTAD N° 1277 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HINOJO.-

 

EXPTE. 1612/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 019/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. GUILLERMO M. SANTELLÁN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 4373, CASA N° 8 BARRIO LUZ Y FUERZA.-

 

EXPTE. 885/07 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 020/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 312 DE LOMA NEGRA.-

 

EXPTE. 934/16 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 021/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. EMMA ELIZABETH FERRO Y EL SR. SERGIO JAVIER PAZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 633.-

 

EXPTE. 2201/06 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 022/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ALFREDO EDUARDO LUJÁN BENITEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 16 N° 3590.-

 

EXPTE. 229/13 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 023/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. JOAQUÍN IVAN ASENIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 906.-

 

EXPTE. 2155/16 D.E.

 

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 024/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SILVINA ANDREA QUIROGA Y EL SR. MAURICIO ROMÁN PEREIRO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 2618.-

 

EXPTE. 029/21 H.C.D.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

JUAN CARLOS PARINI

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO EXENCIÓN EN EL VALOR DE LAS TASAS MUNICIPALES.-

 

EXPTE. 2323/20 D.E.

 

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 030/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONDONACIÓN DE DEUDAS A RUBÉN ALBERTO TOSI, PERIODOS 1/1/19 AL 31/12/19.  IMPUESTO AUTOMOTOR.

 

EXPTE. 1884/09 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 031/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SUSANA B. GÓMEZ Y EL SR. ONOFRE AGUILAR DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE AGUILAR  N° 657.-

 

EXPTE. 032/21 H.C.D.

 

Medio Ambiente - Seguridad - Salud - Legislación

PABLO YAQUEMET

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. REF. A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, IMPACTO SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-

 

EXPTE. 047/21 H.C.D.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDAS “ADELANTE OLAVARRÍA”.-

 

EXPTE. 1712/12 D.E.

 

(Cuerpos I y II)

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 210/15 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDANDO BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A..-

 

 

- V -

 

EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN

 

EXPTE. 5169/16 D.E.

RECARATULADO 368/16 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA S/ DESAFECTACIÓN DE RESERVA FISCAL DE INMUEBLE. NOMENCLATURA CATASTRAL: CIRC. II, SECC. E, CH. 446, MZ. 446F, PARC. 2 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 5317/08 D.E.

RECARATULADO 155/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. MARTÍN JAVIER ALFONSO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SARGENTO CABRAL N° 546.-

 

- VI –

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

EXPTE. 464/20 H.C.D.

AGRUPACIÓN UNIDAD POPULAR OLAVARRÍA

PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DESTINAR UN TERCIO (33,33%) DE LO RECAUDADO POR EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS A LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO PARA INFRAESTRUCTURA Y SALUD.-

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO

EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

EXPTE. 001/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO A LA REGIÓN SANITARIA IX INFORME ACERCA DEL PLAN DE VACUNACIÓN DE COVID-19 PAUTADO PARA EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 028/21 H.C.D.

RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID.-

 

……………………………………….

 

EXPTE. 002/21 H.C.D.

NICOLÁS LEAL

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. GESTIONE ANTE LA JEFATURA DISTRITAL CON ASIENTO EN OLAVARRÍA, MAYOR AUTORIDAD A LOS EFECTIVOS DE CALLE, CORRESPONDIENTES A ESA FUERZA.-

 

EXPTE. 025/21 H.C.D.

RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A FONDO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.-

 

EXPTE. 026/21 H.C.D.

RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M.. REF. A ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RAFAM.-

 

EXPTE. 027/21 H.C.D.

RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A HORAS POLAD.-

 

EXPTE. 033/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EXIGIR A LA COOPERATIVA LTDA. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS, EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL ART. 2° DE LA ORD. N° 4604/20.-

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 034/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPONER LUMINARIA EN AV. AVELLANEDA AL 3900, INTERSECCIÓN CALLE DEAN FUNES.-

 

EXPTE. 035/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EXTENDER LA RED DE LUMINARIAS PÚBLICAS Y COLOCAR NUEVAS LÁMPARAS DE LUZ EN INMEDIACIONES DE CALLE CANAVERI ENTRE INDEPENDENCIA Y LAVALLE.-

 

……………………………………….

 

EXPTE.036/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. ESTABLECER UN SUBSIDIO MENSUAL QUE GARANTICE EL PAGO DEL ALQUILER DE CHAMULA, TIERRA DE LAS ARTES.-

 

EXPTE. 037/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., INFORMAR ACERCA DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES EN SECTOR DETERMINADO.- 

 

EXPTE. 038/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO POR LA DECISIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN DE INICIAR UNA DENUNCIA PENAL CONTRA EL GOBIERNO PRECEDENTE DE MAURICIO MACRI.-

 

EXPTE. 039/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO ADHESIÓN AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.-

 

EXPTE. 040/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M.. INFORMAR Y DAR RESPUESTA DE FORMA DETALLADA AL H.C.D. SOBRE EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECI-MIENTO Y ASISTENCIA COVID-19.-

 

EXPTE. 041/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO CARLOS PELLEGRINI.-

 

EXPTE. 042/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO SU BENEPLÁCITO Y APOYO A LA LEY N° 27612 DENOMINADA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA.-

 

EXPTE. 043/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS Y PERTINENTES A FIN DE REALIZAR EL SANEAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CIRCUNDANTE A LA OBRA ABANDONADA DEL POLO JUDICIAL.-

 

EXPTE. 044/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA - FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL INGRESO A LA AVDA. PUEYRREDÓN DESDE AMBOS SENTIDOS DE AVDA. CIRCUNVALACIÓN.-

 

EXPTE. 045/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA - FRENTE DE TODOS

PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. INFORMAR Y DAR RESPUESTA DE FORMA DETALLADA AL H.C.D. SOBRE EL CEMO.-

 

EXPTE. 046-21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA - FRENTE DE TODOS

PYTO. DE DECRETO INSTITUYENDO EL AÑO 2021 COMO “AÑO DE LA SALUD Y DEL PERSONAL SANITARIO”.-

 

- VII -

 

SE RESUELVE EL ARCHIVO DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN INTERNA PERMANENTE DE LEGISLACIÓN

 

Expte. 351/18 H.C.D., 121/19 H.C.D. (derivado del Exptillo. 015/19 C.D.E.) y 196/20 H.C.D..-

 

- VIII -

 

 ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

Olavarría, 10 de Marzo de 2021.-

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