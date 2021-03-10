LOCALES
10 de marzo de 2021
Primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante
Se llevará a cabo este jueves desde las 9 en la Sociedad Española. En la oportunidad se entregarán los premios “Dina Pontoni” y “Florentina Gómez Miranda”. El Orden del Día, contempla varios expedientes relacionados con donaciones , tanto en los ingresados en término reglamentario como en los que tienen despacho de comisión. Fuera de éstos, hay 19 expedientes ingresados en término reglamentario. Uno solo entre los que tienen despacho de comisión. Además contempla 21 expedientes para tratar sobre tablas, algunos de los cuales serán tratamientos en conjunto por vincularse las temáticas. El temario quedó definido en la reunión de Labor Parlamentaria
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA (1°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021
D Í A: 11 de Marzo de 2021.-
H O R A: 09:00
- I –
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
- II –
ASISTENCIA.-
- III -
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
- ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 089/20, REALIZADA EL 21/12/20.-
- SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 099/20, REALIZADA EL 21/12/20.-
- APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2021,
CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 001/21, REALIZADA EL 05/03/21.-
- IV -
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 282/20 H.C.D.
(Reingresa - Veto)
Legislación
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA DE CULTURA Y DEPORTE.-
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EXPTE. 297/18 H.C.D.
(Reingresa - Veto parcial)
Legislación
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BLOQUE UNIDAD CIUDADANA
PYTO. DE ORDENANZA. ACCESO AL TRABAJO PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS.-
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EXPTE. 1213/06 D.E.
Reingreso -
(rectificación de Art. 1°)
Legislación
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RECARATULADO 299/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. PARDO MARCELO.-
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EXPTE. 3824/07 D.E.
(Reingreso -
(rectificación de Art. 1°)
Legislación
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RECARATULADO 339/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. BURELLI ADRIANA.-
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EXPTE. 1615/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 452/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LORENA MADRID Y EL SR. MARCELO FABIÁN ALVAREZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MERLO N° 1695.-
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EXPTE. 2014/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 453/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA CELESTE MADUEÑA ABDALA Y EL SR. IGNACIO MONTOYA CARLOTTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN DOMINGO PERÓN N° 1661 LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 1621/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 454/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. JUAN CRUZ EZEQUIEL SÁNCHEZ DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. ITUZAINGÓ N° 4318.-
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EXPTE. 2455/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 459/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONVENIO CON EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO “RED DE CLOACAS LOMA NEGRA II ETAPA”.-
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EXPTE. 2160/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 460/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
CONDONACIÓN DE DEUDAS GENERADAS POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 EN CONCEPTO DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EDUCACIÓN INTEGRAL S.A..-
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EXPTE. 463/20 H.C.D.
Desarrollo Económico - Infraestructura - Hacienda - Legislación
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AGRUPACIÓN UNIDAD POPULAR OLAVARRÍA
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO REFORMAR LOS ARTS. 95° Y 96° DE LA ORDENANZA FISCAL N° 2460/99.-
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EXPTE. 466/20 H.C.D.
Hacienda - Legislación
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VECINOS DE LOMA NEGRA
PRESENTAN PETITORIO REF. A PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA A LAS LOCALIDADES.-
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EXPTE. 467/20 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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SOCIEDAD VENEZOLANA DE OLAVARRÍA
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D.
SOLICITANDO LA CREACIÓN O DESIGNACIÓN DE UNA PLAZA CON EL NOMBRE DE PLAZA BOLÍVAR (PLAZA DE BOLÍVAR).-
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EXPTE. 1404/13 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 468/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL ALFREDO TORRECILLA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 3555.-
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EXPTE. 2022/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 469/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. LETICIA EDITH TORRES Y EL SR. CRISTIAN DARÍO TORRANCIO DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE J. D. PERÓN N° 1669 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 3567/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 470/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DONACIÓN A/F DE LA SRA. LUDMILA BELÉN DEPEDRI EL SR. GONZALO OMAR DIUONO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN PABLO 1 N° 1660 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 2002/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 471/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA FERNANDA AGÜERO Y EL SR. MARCELO FABIÁN GALARZA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN PALBLO 1 N° 1696 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 4228/17 D.E.
Medio Ambiente - Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 472/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
CREACIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL Y ARBOLADO URBANO.-
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EXPTE. 4107/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 473/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RUBÉN SANTIAGO CAÑETE DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 4027 - CASA 118 BARRIO PyM.-
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EXPTE. 1609/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 474/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NANCY NÉLIDA BÉATRIZ SCAVUZZO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 1660, CASA N° 5 B° LUZ Y FUERZA.-
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EXPTE. 5378/17 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 475/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NÉLIDA NICANDRA ALI, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 632.-
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EXPTE. 476/20 H.C.D.
Legislación
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ORGANIZACIONES SOCIALES AUTO-CONVOCADAS
PYTO. DE ORDENANZA REF. A ARMADO DEL CONSEJO LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PROVINCIAL N° 13298.-
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EXPTE. 2307/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 003/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NORMA GRACIELA ÁVALOS Y EL SR. LUIS MARÍA VALLARD DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MENDOZA N° 3193.-
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EXPTE. 3699/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 004/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VANESA RODRÍGUEZ PEREIRA Y EL SR. LUCAS SEBASTIÁN COMENSOLI DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN MARTÍN N° 1687.-
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EXPTE. 2080/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 005/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARCELA ALEJANDRA BARRIOS Y EL SR. DANIEL ANÍBAL VIDOVI DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 5918.-
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EXPTE. 1139/09 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 006/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PAOLA LUCRECIA COUMEIG Y EL SR. DARÍO FERNANDO LIEVANA, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MALVINAS ARGENTINAS N° 2225 DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 5774/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 007/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ANDREA CELESTE DÍAZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 16 N° 3555 DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1620/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 008/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SILVINA ANDREA CAPPELLETTI Y EL SR. ALBERTO AYALA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MERLO N° 1615 DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 3817/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 009/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. CARLOS FABÍAN VIVAS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE URQUIZA N° 4172 DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 2468/12 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 010/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SANDRA ANA PAULA AREVALO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 610.-
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EXPTE. 5337/05 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 011/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. OLGA MABEL SALAS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LOS CLAVELES N° 1920.-
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EXPTE. 2693/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 012/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A..-
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EXPTE. 001/21 D.E.
Educación - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 013/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN E/ U.N.L.P. Y EL D.E.M. PARA LA EJECUCIÓN DE PYTOS. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y/O EXTENSIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS.-
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EXPTE. 2783/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 014/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNI-TARIO AL INMUEBLE UBICADO EN CALLES MORENO Y DIONISIO RECABARREN DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1843/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 015/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 144/21 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 016/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL A LOS INMUEBLES DENOMINADOS CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. E, CH 463, MZ 463A, PC. 1 Y 12 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 3264/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 017/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LAURA FERREYRA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 857.-
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EXPTE. 4133/14 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 018/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ARNALDO OSCAR VAZQUEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LIBERTAD N° 1277 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HINOJO.-
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EXPTE. 1612/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 019/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. GUILLERMO M. SANTELLÁN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 4373, CASA N° 8 BARRIO LUZ Y FUERZA.-
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EXPTE. 885/07 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 020/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 312 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 934/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 021/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. EMMA ELIZABETH FERRO Y EL SR. SERGIO JAVIER PAZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 633.-
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EXPTE. 2201/06 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 022/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ALFREDO EDUARDO LUJÁN BENITEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 16 N° 3590.-
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EXPTE. 229/13 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 023/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. JOAQUÍN IVAN ASENIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 906.-
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EXPTE. 2155/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 024/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SILVINA ANDREA QUIROGA Y EL SR. MAURICIO ROMÁN PEREIRO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 2618.-
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EXPTE. 029/21 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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JUAN CARLOS PARINI
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO EXENCIÓN EN EL VALOR DE LAS TASAS MUNICIPALES.-
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EXPTE. 2323/20 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 030/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONDONACIÓN DE DEUDAS A RUBÉN ALBERTO TOSI, PERIODOS 1/1/19 AL 31/12/19. IMPUESTO AUTOMOTOR.
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EXPTE. 1884/09 D.E.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 031/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SUSANA B. GÓMEZ Y EL SR. ONOFRE AGUILAR DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE AGUILAR N° 657.-
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EXPTE. 032/21 H.C.D.
Medio Ambiente - Seguridad - Salud - Legislación
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PABLO YAQUEMET
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. REF. A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, IMPACTO SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-
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EXPTE. 047/21 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda - Legislación
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RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDAS “ADELANTE OLAVARRÍA”.-
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EXPTE. 1712/12 D.E.
(Cuerpos I y II)
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 210/15 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDANDO BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A..-
- V -
EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN
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EXPTE. 5169/16 D.E.
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RECARATULADO 368/16 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA S/ DESAFECTACIÓN DE RESERVA FISCAL DE INMUEBLE. NOMENCLATURA CATASTRAL: CIRC. II, SECC. E, CH. 446, MZ. 446F, PARC. 2 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 5317/08 D.E.
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RECARATULADO 155/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. MARTÍN JAVIER ALFONSO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SARGENTO CABRAL N° 546.-
- VI –
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
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EXPTE. 464/20 H.C.D.
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AGRUPACIÓN UNIDAD POPULAR OLAVARRÍA
PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DESTINAR UN TERCIO (33,33%) DE LO RECAUDADO POR EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS A LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO PARA INFRAESTRUCTURA Y SALUD.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO
EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 001/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO A LA REGIÓN SANITARIA IX INFORME ACERCA DEL PLAN DE VACUNACIÓN DE COVID-19 PAUTADO PARA EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 028/21 H.C.D.
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RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID.-
……………………………………….
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EXPTE. 002/21 H.C.D.
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NICOLÁS LEAL
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. GESTIONE ANTE LA JEFATURA DISTRITAL CON ASIENTO EN OLAVARRÍA, MAYOR AUTORIDAD A LOS EFECTIVOS DE CALLE, CORRESPONDIENTES A ESA FUERZA.-
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EXPTE. 025/21 H.C.D.
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RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A FONDO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.-
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EXPTE. 026/21 H.C.D.
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RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M.. REF. A ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RAFAM.-
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EXPTE. 027/21 H.C.D.
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RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A HORAS POLAD.-
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EXPTE. 033/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EXIGIR A LA COOPERATIVA LTDA. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS, EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL ART. 2° DE LA ORD. N° 4604/20.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 034/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPONER LUMINARIA EN AV. AVELLANEDA AL 3900, INTERSECCIÓN CALLE DEAN FUNES.-
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EXPTE. 035/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EXTENDER LA RED DE LUMINARIAS PÚBLICAS Y COLOCAR NUEVAS LÁMPARAS DE LUZ EN INMEDIACIONES DE CALLE CANAVERI ENTRE INDEPENDENCIA Y LAVALLE.-
……………………………………….
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EXPTE.036/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. ESTABLECER UN SUBSIDIO MENSUAL QUE GARANTICE EL PAGO DEL ALQUILER DE CHAMULA, TIERRA DE LAS ARTES.-
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EXPTE. 037/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., INFORMAR ACERCA DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES EN SECTOR DETERMINADO.-
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EXPTE. 038/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO POR LA DECISIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN DE INICIAR UNA DENUNCIA PENAL CONTRA EL GOBIERNO PRECEDENTE DE MAURICIO MACRI.-
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EXPTE. 039/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO ADHESIÓN AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.-
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EXPTE. 040/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M.. INFORMAR Y DAR RESPUESTA DE FORMA DETALLADA AL H.C.D. SOBRE EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECI-MIENTO Y ASISTENCIA COVID-19.-
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EXPTE. 041/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO CARLOS PELLEGRINI.-
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EXPTE. 042/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO SU BENEPLÁCITO Y APOYO A LA LEY N° 27612 DENOMINADA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA.-
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EXPTE. 043/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS Y PERTINENTES A FIN DE REALIZAR EL SANEAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CIRCUNDANTE A LA OBRA ABANDONADA DEL POLO JUDICIAL.-
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EXPTE. 044/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA - FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL INGRESO A LA AVDA. PUEYRREDÓN DESDE AMBOS SENTIDOS DE AVDA. CIRCUNVALACIÓN.-
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EXPTE. 045/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA - FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. INFORMAR Y DAR RESPUESTA DE FORMA DETALLADA AL H.C.D. SOBRE EL CEMO.-
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EXPTE. 046-21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA - FRENTE DE TODOS
PYTO. DE DECRETO INSTITUYENDO EL AÑO 2021 COMO “AÑO DE LA SALUD Y DEL PERSONAL SANITARIO”.-
- VII -
SE RESUELVE EL ARCHIVO DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN INTERNA PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
Expte. 351/18 H.C.D., 121/19 H.C.D. (derivado del Exptillo. 015/19 C.D.E.) y 196/20 H.C.D..-
- VIII -
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
Olavarría, 10 de Marzo de 2021.-