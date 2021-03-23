Martes 23 de Marzo de 2021

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LOCALES

23 de marzo de 2021

Sesión del Concejo Deliberante en Monte Pelloni

Como sucede en otros 24 de marzo, esta vez también se realizará una sesión especial por el día de la Memoria, Verdad y Justicia a partir de las 10. Posteriormente,a las 11 se desarrolla la segunda sesión ordinaria, adelantándose al jueves

En tanto, este martes se llevó a cabo la reunión de Labor Parlamentaria de manera presencial en el HCD encabezada por el presidente del Cuerpo Bruno Cenizo. Algunos presidentes de bloque participaron de la misma de manera virtual. 

 

Respecto de las sesiones.

 

A partir de las 10 se llevará a cabo la sesión especial, en la que se tratarán 11 expedientes, relacionados con la fecha. Más tarde, desde las 11, se realizará la segunda ordinaria.

 

 

 

EXPTE. 022/20 H.C.D.       BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA

PYTO. DE ORDENANZA. IMPOSICIÓN DE NOMBRES A CALLES DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA EN CONMEMORACIÓN DE LOS 44 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR DEL AÑO 1976.-

 

EXPTE. 056/21 H.C.D.       INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO AL CUMPLIRSE VEINTE AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA MEMORIA DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 057/21 H.C.D.

            INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA RECIENTE INAUGURACIÓN DE LA SEDE LOCAL DE LA DELEGACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BS. AS.-

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

EXPTE. 058/21 H.C.D.       INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. INCORPORAR AL EX - CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN Y TORTURA “MONTE PELLONI” AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DE LA CIUDAD.-

 

EXPTE. 059/21 H.C.D.       INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL REGISTRO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE OLAVARRÍA (RPHCMO), ESTABLECIDO EN EL ANEXO N° 1 DE LA ORDENANZA N° 3934/16 EL SITIO Y ESPACIO DE LA MEMORIA DE MONTE PELLONI.-

 

………………………………….

 

EXPTE. 060/21 H.C.D.       BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA ACTIVIDAD DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL SENDERO DE LA MEMORIA DE OLAVARRÍA.- 

 

EXPTE. 061/21 H.C.D.       INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN ADHIRIENDO A LA CAMPAÑA IMPULSADA POR LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA, “PLANTAMOS MEMORIA”.- 

 

EXPTE. 062/21 H.C.D.       BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA ACTIVIDAD “30 MIL PAÑUELOS POR LA MEMORIA”.-

 

EXPTE. 063/21 H.C.D.       BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ARCHOVO HISTÓRICO DE LOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DÍAS EN EL H.C.D.

 

EXPTE. 066/21 H.C.D.       MOVIMIENTO SOCIAL BARRIOS DE PIE

HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. EXPRESANDO BENEPLÁCITO AL DICTÁMEN EMITIDO POR LA CÁMARA DE JUSTICIA DE LA PLATA REF. AL MOVIMIENTO SOCIAL BARRIOS DE PIE DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 067/21 H.C.D.       BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA MUESTRA “PAISAJES DE LA MEMORIA”.-

 

……………………………….

En la Sesión Ordinaria, se considerarán 7 expedientes ingresados en término reglamentario . 3 expedientes con despacho de comisión y 1 sobre tablas

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 049/21 H.C.D.

Educación - Infraestructura -

Legislación

 

LICENCIADA CECILIA ALVES

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D.. REF. A

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ÁREA

HISTÓRICA PROTEGIDA.-

 

EXPTE. 170/21 D.E.

Infraestructura- Desarrollo

Económico - Hacienda -

Legislación

 

RECARATULADO 050/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ZONIFICACIÓN DE LA

LOCALIDAD DE SIERRA CHICA.-

 

EXPTE. 4083-2021-000032

(Pcia. de Bs. As.)

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

RECARATULADO 052/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL

DOMINIO MUNICIPAL EL INMUEBLE

IDENTIFICADO CATASTRALMENTE COMO:

CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.-

 

EXPTE. 1345/20 D.E. RECARATULADO 053/21 H.C.D.

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

 

 

Hacienda - Legislación PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE

DEUDA A FAVOR DE LA FIRMA DE LA CANAL

ADRIANA SANDRA POR LA SUMA DE

$ 140.008,18 CORRESPONDIENTE AL SUMINIS-

TRO DE INSUMOS PARA EL SISTEMA

MUNICIPAL DE SALUD.-

 

EXPTE. 1943/20 D.E.

Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 054/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A

FAVOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

 

EXPTE. 2533/20 D.E.

Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 055/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE

DEUDA DEVENGADA A FAVOR DEL SR.

DANIEL OSCAR FOTI, CORRESPONDIENTE A

“PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2019”.-

 

EXPTE. 594/21 D.E.

Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 065/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE

DEUDA DEVENGADA A FAVOR DE LA FIRMA

NACIÓN SERVICIOS S.A..-

 

EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN

 

EXPTE. 1213/06 D.E. RECARATULADO 299/20 H.C.D.

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA S/ DONACIÓN DE

INMUEBLE A FAVOR DEL SR. PARDO

MARCELO.-

 

EXPTE. 3824/07 D.E. RECARATULADO 339/20 H.C.D.

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A FAVOR

DE LA SRA. BURELLI ADRIANA.-

 

 

EXPTE. 2024/20 D.E. RECARATULADO 417/20 H.C.D.

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVENIO ENTRE EL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA, PLAN

ARGENTINA HACE II.-

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

EXPTE. 051/21 H.C.D. BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA

 

PYTO. DE RESOLUCIÓN INSTANDO AL D.E.M.

A ADHERIR AL SISTEMA DE BOLETINES

OFICIALES MUNICIPALES (SIBOM).-

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