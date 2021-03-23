LOCALES
23 de marzo de 2021
Sesión del Concejo Deliberante en Monte Pelloni
Como sucede en otros 24 de marzo, esta vez también se realizará una sesión especial por el día de la Memoria, Verdad y Justicia a partir de las 10. Posteriormente,a las 11 se desarrolla la segunda sesión ordinaria, adelantándose al jueves
En tanto, este martes se llevó a cabo la reunión de Labor Parlamentaria de manera presencial en el HCD encabezada por el presidente del Cuerpo Bruno Cenizo. Algunos presidentes de bloque participaron de la misma de manera virtual.
Respecto de las sesiones.
A partir de las 10 se llevará a cabo la sesión especial, en la que se tratarán 11 expedientes, relacionados con la fecha. Más tarde, desde las 11, se realizará la segunda ordinaria.
EXPTE. 022/20 H.C.D. BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE ORDENANZA. IMPOSICIÓN DE NOMBRES A CALLES DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA EN CONMEMORACIÓN DE LOS 44 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR DEL AÑO 1976.-
EXPTE. 056/21 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO AL CUMPLIRSE VEINTE AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA MEMORIA DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 057/21 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA RECIENTE INAUGURACIÓN DE LA SEDE LOCAL DE LA DELEGACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BS. AS.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
EXPTE. 058/21 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. INCORPORAR AL EX - CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN Y TORTURA “MONTE PELLONI” AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DE LA CIUDAD.-
EXPTE. 059/21 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL REGISTRO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE OLAVARRÍA (RPHCMO), ESTABLECIDO EN EL ANEXO N° 1 DE LA ORDENANZA N° 3934/16 EL SITIO Y ESPACIO DE LA MEMORIA DE MONTE PELLONI.-
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EXPTE. 060/21 H.C.D. BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA ACTIVIDAD DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL SENDERO DE LA MEMORIA DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 061/21 H.C.D. INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN ADHIRIENDO A LA CAMPAÑA IMPULSADA POR LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA, “PLANTAMOS MEMORIA”.-
EXPTE. 062/21 H.C.D. BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA ACTIVIDAD “30 MIL PAÑUELOS POR LA MEMORIA”.-
EXPTE. 063/21 H.C.D. BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ARCHOVO HISTÓRICO DE LOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DÍAS EN EL H.C.D.
EXPTE. 066/21 H.C.D. MOVIMIENTO SOCIAL BARRIOS DE PIE
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. EXPRESANDO BENEPLÁCITO AL DICTÁMEN EMITIDO POR LA CÁMARA DE JUSTICIA DE LA PLATA REF. AL MOVIMIENTO SOCIAL BARRIOS DE PIE DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 067/21 H.C.D. BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA MUESTRA “PAISAJES DE LA MEMORIA”.-
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En la Sesión Ordinaria, se considerarán 7 expedientes ingresados en término reglamentario . 3 expedientes con despacho de comisión y 1 sobre tablas
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
EXPTE. 049/21 H.C.D.
Educación - Infraestructura -
Legislación
LICENCIADA CECILIA ALVES
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D.. REF. A
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ÁREA
HISTÓRICA PROTEGIDA.-
EXPTE. 170/21 D.E.
Infraestructura- Desarrollo
Económico - Hacienda -
Legislación
RECARATULADO 050/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ZONIFICACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE SIERRA CHICA.-
EXPTE. 4083-2021-000032
(Pcia. de Bs. As.)
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
RECARATULADO 052/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL
DOMINIO MUNICIPAL EL INMUEBLE
IDENTIFICADO CATASTRALMENTE COMO:
CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.-
EXPTE. 1345/20 D.E. RECARATULADO 053/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Hacienda - Legislación PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE
DEUDA A FAVOR DE LA FIRMA DE LA CANAL
ADRIANA SANDRA POR LA SUMA DE
$ 140.008,18 CORRESPONDIENTE AL SUMINIS-
TRO DE INSUMOS PARA EL SISTEMA
MUNICIPAL DE SALUD.-
EXPTE. 1943/20 D.E.
Hacienda - Legislación
RECARATULADO 054/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A
FAVOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-
EXPTE. 2533/20 D.E.
Hacienda - Legislación
RECARATULADO 055/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE
DEUDA DEVENGADA A FAVOR DEL SR.
DANIEL OSCAR FOTI, CORRESPONDIENTE A
“PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2019”.-
EXPTE. 594/21 D.E.
Hacienda - Legislación
RECARATULADO 065/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE
DEUDA DEVENGADA A FAVOR DE LA FIRMA
NACIÓN SERVICIOS S.A..-
EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN
EXPTE. 1213/06 D.E. RECARATULADO 299/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA S/ DONACIÓN DE
INMUEBLE A FAVOR DEL SR. PARDO
MARCELO.-
EXPTE. 3824/07 D.E. RECARATULADO 339/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A FAVOR
DE LA SRA. BURELLI ADRIANA.-
EXPTE. 2024/20 D.E. RECARATULADO 417/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVENIO ENTRE EL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA, PLAN
ARGENTINA HACE II.-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
EXPTE. 051/21 H.C.D. BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN INSTANDO AL D.E.M.
A ADHERIR AL SISTEMA DE BOLETINES
OFICIALES MUNICIPALES (SIBOM).-