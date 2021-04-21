Miércoles 21 de Abril de 2021

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LOCALES

21 de abril de 2021

Sesión del Concejo Deliberante

De manera virtual y emitida por canal de youtube se lleva a cabo este jueves a partir de las 9 la tercera y cuarta sesión ordinaria.En reunión en parte virtual de la Comisión de Labor Parlamentaria, quedó definido el Orden del Día
Hay 13 expedientes ingresados en término reglamentario y otros 4 que pasan a comisión de acuerdo con lo determinado en la Reunión de Labor Parlamentaria. Figuran entre éstos, la Rendición de Cuentas 2020 , y la propuesta de construcción de viviendas por parte de vecinos del barrio Lourdes.También constan 19 expedientes con despacho de Comisión, algunos de los cuales , excepto 2, serán tratados en conjunto por ser de la misma temática, donación por un lado y reconocimiento de deuda por otro. Ingresar para leer el Orden del Día

ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA (3°) Y CUARTA (4°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021

 

 

D Í A: 22 de Abril de 2021.-

 

H O R A: 09:00   

 

 

- I –

 

 

ASISTENCIA.-

 

 

- II-

 

 

SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:

 

SESIÓN ESPECIAL, CONVOCADA POR DTO. 009/21 H.C.D., REALIZADA EL 24/03/21.-

 

SEGUNDA (2°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, REALIZADA EL 24/03/21.-

 

SESIÓN ESPECIAL, CONVOCADA POR DTO. 015/21 H.C.D., REALIZADA EL 16/04/21.-

 

- III-

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 068/21 H.C.D.

 

Salud - Legislación

A.C.A.F.S.O.

PYTO. DE ORDENANZA SOLICITANDO AL H.C.D., SE DECLAREN COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, A LOS CENTROS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1350/20 D.E.

 

Legislación

RECARATULADO 069/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA CONVENIO MARCO, FUNDACIÓN PODER CIUDADANO - PROGRAMA IMPACTAR.-

 

EXPTE. 2350/20 D.E.

 

Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 070/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL “LOS FRESNOS” (BIONDINI MAURICIO ALBERTO).-  

 

EXPTE. 1844/20 D.E.

 

Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 071/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL “LOS FRESNOS” (LUIS MARÍA MASSEY).-

 

EXPTE. 465/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 073/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNITA-RIO AL INMUEBLE DENOMINADO CATAS-TRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 586, FR. 1, PC. 9, UBICADO EN SIERRA CHICA.-

 

EXPTE. 2351/20 D.E.

 

Infraestructura - D. Económico - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 074/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA FIRMA M&LUPVC S.R.L. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 906/21 D.E.

 

(Cuerpos I, II, III y IV)

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 075/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RENDICIÓN DE CUENTAS, PERÍODO 2020.-

 

EXPTE. 084/21 H.C.D.

 

 

Medio Ambiente - Legislación

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA ADHIRIENDO A LA LEY PCIAL. N° 15276 QUE ESTABLECE LA CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA TODAS LAS PERSONAS EN FUNCIONES PÚBLICAS.-

 

EXPTE. 090/21 H.C.D.

 

Desarrollo Económico -

Trabajo - Legislación

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO EN TODO EL PDO. DE OLAVARRÍA HORARIO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.-

 

EXPTE. 496/20 D.E.

 

Medio Ambiente - Legislación

 

 

RECARATULADO 091/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA AUTORIZANDO AL D.E.M. A SUSCRIBIR CARTA DE ADHESIÓN E/ LA RED NACIONAL DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE FOMENTAN LA AGROECOLOGÍA (RENAMA) Y EL MUNICIPIO.-

 

EXPTE. 812/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda - Legislación

RECARATULADO 094/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE LA CALLE ALMIRANTE BROWN, DESDE AVDA. DE LOS TRABAJADORES HASTA CALLE RUFINO FAL, QUE PASARÁ A SER SENTIDO ÚNICO.-

 

EXPTE. 095/21 H.C.D.

 

Salud - Infraestructura - Hacienda - Legislación

VECINOS/AS DEL BARRIO LOURDES

HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. S/ PROPUESTA PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.-

 

EXPTE. 1683/20 D.E.

 

(Reingresa)

 

Legislación

RECARATULADO 298/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. S/ CONVALIDACIÓN DE DTOS. 1160/20 Y 1601/20, AUTORIZANDO A REPROGRAMAR DEUDA MUNICIPAL.-

 

EXPEDIENTES CON PASE A COMISIÓN DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA (ACTA - ACUERDO N° 5/21

 

 

EXPTE. 176/20 H.C.D.

 

Legislación

 

 

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE ORDENANZA. NEUMÁTICOS FUERA DE USO.-

 

EXPTE. 081/21  H.C.D.

 

Legislación

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE DECRETO CREANDO EN EL ÁMBITO DEL H.C.D. LA “COMISIÓN INTERNA PERMA-NENTE DE LAS LOCALIDADES”.-

 

EXPTE. 089/21 H.C.D.

 

Legislación

POR OLAVARRÍA TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PYTO. DE LEY “ONCOPEDIATRICA NACIONAL” EN TRATAMIENTO EN LA H. C. DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.-

 

EXPTE. 096/21 H.C.D.

 

Salud - Legislación

AGRUPACIÓN UNIDAD POPULAR OLAVARRÍA

PYTO. DE COMUNICACIÓN REF. A SITUACIÓN SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DEBIDO AL AVANCE DE LA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS DEL VIRUS COVID-19.-

 

 

- IV-

 

EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN

 

EXPTE. 2183/20 D.E.

RECARATULADO 416/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DE SELLO OLAVARRIENSE.-

 

EXPTE. 1777/20 D.E.

RECARATULADO 424/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA REVOCANDO PARCIAL-MENTE LA ORDENANZA N° 2740/03 (DONACIÓN DE INMUEBLE EN LOMA NEGRA, CALLE BROWN E/ AV. INMIGRANTES Y 1° DE MAYO.-

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

EXPTE. 3544/08 D.E.

RECARATULADO 375/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. IOSELLI HORTENSIA Y EL SR. SANTANGELO MIGUEL ENRIQUE.-

 

EXPTE. 4473/08 D.E.

RECARATULADO 376/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. DESIDERIO JOSÉ.-

 

EXPTE. 4829/08 D.E.

RECARATULADO 377/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. IRIARTE MÓNICA Y EL SR. HUERTAS PEDRO.-

 

EXPTE. 1449/11 D.E.

RECARATULADO 378/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. TOLEDO DORA Y EL SR. AREVALO ROBERTO.-

 

EXPTE. 4212/15 D.E.

RECARATULADO 379/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. DAIANA GALVÁN Y EL SR. MARCOS TEVEZ.-

 

EXPTE. 1909/16 D.E.

RECARATULADO 380/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SEQUEIRA PATRICIA Y EL SR. TERENZANO RODOLFO.-

 

EXPTE. 1999/16 D.E.

RECARATULADO 381/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ALFARO TAMARA Y EL SR. CAMALBIDE GUSTAVO.-

 

EXPTE. 2017/16 D.E.

RECARATULADO 382/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. GUZMÁN LAURA Y EL SR. OLIVERA JUAN.-

 

EXPTE. 1921/16 D.E.

RECARATULADO 383/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CAROLINA A. CASO Y EL SR. LUIS JESÚS CASTIÑEIRA.-

 

EXPTE. 2307/20 D.E.

RECARATULADO 003/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NORMA G. ÁVALOS Y EL SR. LUIS MARÍA VALLARD, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MENDOZA N° 3193.-

 

EXPTE. 2468/12 D.E.

RECARATULADO 010/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SANDRA ANA PAULA AREVALO, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 610.-

 

EXPTE. 934/16 D.E.

RECARATULADO 021/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. EMMA ELIZABETH FERRO Y EL SR. SERGIO JAVIER PAZ, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 633.-

 

……………………………

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

 

EXPTE. 1508/20 D.E.

RECARATULADO 365/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA PINOS DE PAZ, SERVICIOS SOCIALES S.A..-

 

EXPTE. 1815/20 D.E.

RECARATULADO 418/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA, PROVINCIA SEGUROS S.A..-

 

EXPTE. 1943/20 D.E.

RECARATULADO 054/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A/F DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PCIA. DE BS. AS..-

 

EXPTE. 2533/20 D.E.

RECARATULADO 055/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A/F DEL SR. DANIEL OSCAR FOTI, CORRESPONDIENTE A “PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2019”.-

 

EXPTE. 594/21 D.E.

RECARATULADO 065/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A FAVOR DE LA FIRMA NACIÓN SERVICIOS S.A..-

 

…………………………………

EXPTE. 2160/20 D.E.

RECARATULADO 460/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONDONACIÓN DE DEUDAS GENERADAS POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 EN CONCEPTO DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO “EDUCACIÓN INTEGRAL S.A.”.-

 

EXPTE. 2323/20 D.E.

RECARATULADO 030/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. EXIMICIÓN DE TASAS AL SR. RUBÉN ALBERTO TOSI.-

 

EXPTE. 1712/12 D.E.

 

(Cuerpos I y II)

RECARATULADO 210/15 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDANDO BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A..-

 

EXPTE. 001/21 D.E.

RECARATULADO 013/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN E/ UNLP Y D.E.M. PARA LA EJECUCIÓN DE PYTOS. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y/O EXTENSIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS.-

 

- V –

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

EXPTE. 064/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN CON LOS SUCESIVOS AUMENTOS EN EL PRECIO A LOS COMBUSTIBLES EXPEDIDOS POR LA COMPAÑÍA NACIONAL YPF.-

 

EXPTE. 072/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL DIRECTORIO DEL INSTITUTO MÉDICO ASITENCIAL (I.O.M.A.) INFORME AL H.C.D. ACERCA DE LA VERACIDAD DE UN POSIBLE ACUERDO CON UNA CLÍNICA PRIVADA DE LA CIUDAD.-

 

EXPTE. 076/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO S/ ACTA ACUERDO FIRMADA E/ LA MUNICI-PALIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS CONJUNTAS S/ NOTICIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.-

 

EXPTE. 077/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS EN LA CRIA. DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 078/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. BACHEAR LA CALLE AMPARO CASTRO E/ CALLES VELEZ SARSFIELD Y AV. DEL VALLE.-

 

EXPTE. 079/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. COLOCAR LUMINARIA PÚBLICA EN LA PLAZA DEL TORO, UBICADA EN INTERSEC-CIÓN DE LAS CALLES SPINETTO Y ALBERDI DE LA LOCALIDAD DE HINOJO.-

 

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

 

EXPTE. 080/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE UN MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN MIGUEL.-

 

EXPTE. 083/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ LOTES EN EL BARRIO “EL HORNERO” DE COLONIA SAN MIGUEL.-

 

………………………………..

 

EXPTE. 082/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA EDICIÓN DEL LIBRO “COLONIA NIEVAS ALEMANES DEL VOLGA - RELATOS DE SU HISTORIA”, AUTORES OSVALDO BUGLIESE Y JOSÉ DOMINGO “MINGO” JACOBO.-

 

EXPTE. 086/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL 50° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 087/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA COLOCACIÓN DE CARTELERÍA EN LAS CALLES DE BLANCA GRANDE, DANDO CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA N° 3019.-

 

EXPTE. 088/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO RESPECTO A RECONOCI-MIENTO MORAL E HISTÓRICO CON DIGNIFICACIÓN COMO “VETERANOS/AS DE GUERRA CONTINENTAL POR MALVINAS”.-

 

EXPTE. 093/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PRONTA RESPUESTA A LOS PEDIDOS DE INFORMES APROBADOS POR ESTE CUERPO RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES.-

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 097/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PEDIDO DE INFORMES D.E.M. REF. A IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA N° 4066/16. (MODIFICATORIA DE LA ORD. N° 3703/14).-

 

EXPTE. 100/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A ESTADO DE SITUACIONES DE LOS LOTES UBICADOS EN LOMA NEGRA, INCORPORADOS AL PROGRAMA LOTES CON SERVICIOS MEDIANTE ORDENANZA 4389/19.-

 

……………………………………..

 

 

EXPTE. 098/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIAR LOS BASURALES UBICADOS EN LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LOS TRABAJADORES, PASANDO POR PREDIO DEL S.T.M.O. Y CALLES CON SALIDAS A LA RUTA 226.-

 

EXPTE. 099/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIAR EL CANAL DE LA CALLE LA RIOJA ENTRE RUTA 226 Y AV. COLÓN.-

 

 

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