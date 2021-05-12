LOCALES
12 de mayo de 2021
Sesión del Concejo Deliberante
La 5ª sesión ordinaria del calendario 2021, tendrá lugar este jueves a partir de las 9, de manera virtual y será transmitida por el canal oficial de youtube del organismo.La Comisión de Labor Parlamentaria, fijó el Orden del Día para esta sesión. Entre los expedientes ingresados en término reglamentario, que pasarán a comisiones, figuran 20 expedientes.En tanto, hay 6 expedientes con despacho de comisión . Además hay 20 expedientes a tratar sobre tablas y un expedientillo de bloques políticos del HCD sobre preguntas al Secretario de Gobierno, audiencia del día 13/5/ 21. Ingresar para leer el Orden del Día completo
ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA (5°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021
D Í A: 13 de mayo de 2021.-
H O R A: 09:00
- I –
ASISTENCIA. -
- II-
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
SESIONES ORDINARIAS TERCERA Y CUARTA DEL PERIODO LEGISLATIVO 2021, REALIZADA EL DIA 22/04/21
- III-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 882/2008 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 101/21 HCD.
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DEL SR. SAUL MARCELO CAMPOS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 5945.-
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EXPTE. 2116/19 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 102/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. CAROLINA ELIZABET DUME Y EL SR. MARIANO JESUS DANIEL BAJAMON DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2605.-
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EXPTE. 3396/17 D.E. Infraestructura
Desarrollo Económico
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 103/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACION BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA FERNANDEZ CARBONE PABLO ANDRES S/ ADQUISICION DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL
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EXPTE. 1802/16 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 104/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DE LA SRA. INGRID VALIERIA HUBERT DEL INMNUEBLE UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2318
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EXPTE. 1918/10 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 105/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DEL SR. DANIEL ECHEVERRIA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CANEVA N° 105 DE SIERRAS BAYAS. -
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EXPTE. 1776/06 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 109/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DE LA SRA. PAOLA ADRIANA OTTAVIANO DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4122.-
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EXPTE. 548/02 D.E
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 110/21 H.C.D.
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DEL SR. PABLO HUGO TEXEIRA Y LA SRA. MARIANA VALERIA DELLA MAGGIORA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 N° 3088.-
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EXPTE. 3853/16 D.E. Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 111/21 H.C.D.
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. SILVINA YESICA DANIELA CUETO Y EL SR. MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 2760.-
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EXPTE. 4177/08 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 112/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. ESTER BEATRIZ TOLEDO Y EL SR. ROBERTO ENRIQUE DI ZILLO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUISASOLA N° 4343.-
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EXPTE. 4387/05 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 113/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. MARIA CRISTINA OCHOA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 3049.-
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EXPTE. 4129/11 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 114/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. CARMEN GLORIA RODRIGUEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESTRADA N° 3953.-
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EXPTE. 561/11 D.E.
Infraestructura
Hacienda
Legislación
EXPTE. 2143/20 D.E.
Infraestructura
Legislacion
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RECARATULADO 115/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DE LA SRA. VALERIA BLANCA ESTHER MAIDANA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE RENDON N° 3520.-
RECARATULADO 116/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. A FAVOR DEL SR. RAMON PEREZ DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CORDOBA N° 3043.-
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EXPTE. 1726/14 D.E.
Infraestructura
Legislacion
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RECARATULADO 117/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. MARCELA ANDREA GARAY DEL INMNUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 646
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EXPTE. 196/09 D.E.
Infraestructura
Legislacion
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RECARATULADO 118/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. STELLA MARIS ALTAMIRA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 N° 3042.-
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EXPTE. 3477/08 D.E.
Infraestructura
Legislacion
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RECARATULADO 119/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. NORMA CRISTINA MIGUEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUFINO FAL N° 3830.-
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EXPTE. 5127/15 D.E.
Infraestructura
Legislacion
EXPTE. 416/21 D.E.
Hacienda
Legislacion
EXPTE. 4083/14 D.E. Infraestructura
Legislacion
EXPTE. 125/21 D.E
Hacienda
Legislacion
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RECARATULADO 120/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. ALEJANDRA SUSANA EQUEVEQUE Y EL SR. NESTOR EDGARDO CASTRO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN BECKERT N° 750 DE LOMA NEGRA. -
RECARATULADO 121/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA EXIMICION DE TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE A AGENCIAS DE VIAJE, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL TURISMO Y SERVICIOS D ESALONES POR TIEMPO DETERMINADO. -
RECARATULADO 122/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL INMUEBLE DETERMINADO DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS. -
RECARATULADO 126/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CONDONACION DE DEUDA POR TASA DE SERVICIOS GENERALES URBAN OS Y SUBURBANOS DE TITULARIDAD DE LA ORDEN FRANCISCANA DE FRAILES MENORES CONVENTUALES (CUERPOS I Y II). -
- IV-
EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN
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EXPTE. 229/13 D.E.
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RECARATULADO 023/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DEL SR. JOAQUIN INVA ASENIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 906.-
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EXPTE. 2155/16 D.E.
EXPTE. 2455/20 D.E.
EXPTE. 026/20 H.C.D.
EXPTE. 018/19 HC.D.
(DTO. DE ARCHIVO)
EXPTE. 496/20 D.E.
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RECARATULADO 024/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. SILVINA ANDREA QUIROGA Y EL SR. MAURICIO ROMAN PEREIRO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 2618.-
RECARATULADO 459/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDACION CONVENIO CON EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO “RED DE CLOACAS LOMA NEGRA II ETAPA”. -
MINISTERIO DE TRABAJO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONVENIO CELEBRADO E/ EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLAVARRIA Y LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA EN FECHA 2 DE AGOSTO DE 2019.-
BLOQUE DE LOS TRABAJADORES
CREANDO LA TARIFA OBRERA EN EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO MUNICIPAL. -
RECARATULADO 091/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO DE ORDENANZA AUTORIZANDO AL DEM A SUSCRIBIR CARTE DE ADHESION E/ LA RED NACIONAL DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE FOMENTAN LA AGROECOLOGIA (RENAMA) Y EL MUNICIPIO. -
- V –
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 106/21 H.C.D.
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BLOQUE UCR
PYTO. DE COMUNICACION SOLICITANDO AL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRIA GESTIONE ANTE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR BONAERENSE FONDOS PARA DETERMINADOS ARREGLOS. -
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EXPTE. 107/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM REALIZAR UN ESTUDIO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE COLOCAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA AGRARIA N° 1.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 108/21 H.C.D.
EXPTE. 130/21 H.C.D.
EXPTE. 123/21 H.C.D.
EXPTE. 124/21 H.C.D.
EXPTE. 125/21 H.C.D.
EXPTE. 127/21 H.C.D.
EXPTE. 128/21 H.C.D.
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BLOQUE UCR
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM LA URGENTE REPARACION DE BACHES Y BANQUINAS DE CALLES DETERMINADAS. –
BLOQUE RENOVACION PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCION REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS POR PARTE DEL DEM PARA REALIZAR BACHEO EN CALLES DORREGO 4300, LEAL 3000 Y 3100.-
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCION DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL LA OBTENCION POR PARTE DE LA BAILARINA Y PROFESORA VALERIA POTES DE LA MEMBRECIA 2021 OTORGADA POR EL C.I.D.
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INFORMACION SOBRE OBRA DETERMINADA DE LA UNINDAD N°38 DE LA LOCALIDAD DE SIERRA CHICA. -
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL MIN. DE SEG. DE LA PROV. LLEVAR ADELANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESULTEN EN LA RECATEGORIZACION DEL ACTUAL DESCATAMENTO DE SIERRA CHICA, COMO SUBCOMISARIA. -
BLOQUE RENOVACION PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM GARANTIZAR LA VACUNACION CONTRA COVID19 EN GRUPOS DE INTERNOS MAYORES DE 60 AÑOS, GRUPOS DE RIESGO Y PERSONAL DEL SPB DE LAS UNIDADES PENALES DE OLAVARRIA. -
BLOQUE RENOVACION PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCION RECHAZANDO LOS DICHOS DE LA PRESIDENTA DEL PRO PATRICIA BULLRICH EN ALUSION AL ACUERDO CON EL LABORATORIO PFIZER EN LA COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL COVID 19.-
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EXPTE. 129/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACION PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA PLAZA “KINDERPLATZ” UBICADA EN CALLE SANTA MARIA E/ CALLES SCHARLT Y AVELLANEDA EN COLONIA HINOJO. -
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EXPTE. 131/21 H.C.D.
EXPTE. 132/21 H.C.D.
EXPTE. 133/21 H.C.D.
EXPTE. 134/21 H.C.D.
EXPTE. 135/21 H.C.D.
EXPTE. 136/21 H.C.D.
EXPTE. 137/21 H.C.D.
EXPTE. 138/21 H.C.D
EXPTE. 139/21 H.C.D.
EXPTE. 140/21 H.C.D
EXPTILLO 01/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE ASFALTO Y CORDON CUNETA EN LOS BARRIOS CATRIEL, QUIMICO I, QUIMICO II, OBRERO, FONAVI Y COOPERATIVA. -
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM CONSTRUCCION DE UNA VEREDA EN FORMA DE SENDA PEATONAL SOBRE LA CALLE RIO NEGRO E/ AVELLANEDA Y RENDON. -
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM COLOCAR NUEVAS LUMINARIAS Y REPARACION DE FOCOS QUEMADOS EN EL BARRIO UTA Y BARRIO SAN CARLOS. -
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO.DE RESOLUCION DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL AL PROGRAMA EDUCATIVO “UN ARBOL PARA TU ESCUELA”. -
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO.DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL PYTO. DE LEY DE CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TANGO. -
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM COLOCAR REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION EN ESCUELAS DE SIERRA CHICA. –
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
SOLICITANDO AL MIN. DE SALUD DE LA PROV. CONSIDERE LA INCLUSION DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN EL PLAN DE VACUNACION CONTRA COVID-19 "VACUNATE"
BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES REQUIRIENDO AL DEM INFORME CANTIDAD DE CASTRACIONES REALIZADAS DESDE EL AÑO 2019 HASTA LA ACTUALIDAD
BLOQUE RADICALES EN JUTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES REF. A LA AMPLIACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL HECTOR CURA. -
BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM COLOCAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN INTERSECCION DE CALLES 25 DE MAYO Y MERLO. -
BLOQUES POLITICOS QUE INTEGRAN EL HCD
PREGUNTAS AL SEC. DE GOBIERNO AUDIENCIA DEL DIA 13/5/21.-
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