Miércoles 26 de Mayo de 2021

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LOCALES

26 de mayo de 2021

Sesión del Concejo Deliberante

La 6ª sesión ordinaria calendario 2021, será este lunes 31 de mayo a partir de las 9 hs de manera virtual y se podrá seguir en directo por el canal de youtube del HCD.Se informa que en reunión de Comisión de Labor Parlamentaria llevada a cabo este miércoles, se decidió por unanimidad de los concejales participantes la fecha de la sesión, que tendrá entre los temas a tratar la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2020.Además habrá 9 expedientes ingresados en término reglamentario; 3 con despacho de comisiones y otros 3 sobre tablas.Ingresar para leer el Orden del Día completo

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 142/21 H.C.D.

 

Legislación

 

 

CENTRO MUNDIAL DE AVIVAMIENTO - IGLESIA DE OLAVARRÍA

HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO SE RECONSIDEREN LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS ADOPTADAS.-  

 

EXPTE. 143/21 H.C.D.

 

Educación - Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

MATÍAS ALFREDO VERNA

PYTO. DE ORDENANZA REF. A CREACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO AMBIENTAL “MARÍA MANETTI”.-

 

EXPTE. 144/21 H.C.D.

 

Hacienda - Legislación

 

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA. PARTIDAS PRESUPUES-TARIAS PARA LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE.  635/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

RECARATULADO 147/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

PYTO. DE ORDENANZA REGLAMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL VISADO Y APROBACIÓN DE LOS PYTOS. DE MENSURA Y DIVISIÓN EN ÁREAS URBANAS,  COMPLEMEN-TARIAS Y RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1345/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

RECARATULADO 148/21H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHACABURO E/ LEBENSOHN Y JUAN XXIII DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1476/20 D.E.

 

Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 149/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

PYTO. DE ORDENANZA. ADQUISICIÓN DE LOTE EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL S.I.P. DE GRANOS DE LA FIRMA PASCUA S.A..-

 

EXPTE. 1998/20 D.E.

 

Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 150/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

PYTO. DE ORDENANZA. GRAMUNDO, PABLO RODOLFO, ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 2457/20 D.E.

 

Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 151/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

PYTO. DE ORDENANZA. MICELI, ALAN GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 5320/14 D.E.

 

Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación

 

RECARATULADO 152/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

PYTO. DE ORDENANZA. ANCAT S.A., SOLICITUD DE PREDIO EN PARQUE INDUSTRIAL.-

 

 

-IV-

 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN

 

EXPTE. 081/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE DECRETO CREANDO EN EL ÁMBITO DEL H.C.D. LA “COMISIÓN INTERNA PERMANENTE DE LOCALIDADES”.-

 

EXPTE. 089/21 H.C.D.

POR OLAVARRÍA TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PYTO. DE “LEY ONCOPEDIÁTRICA NACIONAL” EN TRATAMIENTO EN LA H. C. DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.-

 

EXPTE. 413/20 H.C.D.

 

(Con anexión de Expte.

292/20 H.C.D.)

 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VENTA DE LOTES EN LOCALIDAD DE COLONIA HINOJO.-

 

-V-

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

 

EXPTE. 141/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL S/ CEPO EXPORTADOR DE CARNE BOVINA.-

 

EXPTE. 145/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO AL PYTO. DE LEY DEL GAS S/ ZONAS FRÍAS.-  

 

EXPTE. 146/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN SECTOR DEL PARQUE SUR (AV. AVELLANEDA Y CALLE DEL MAESTRO).-

 

VI

 

DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA SE RESUELVE EL TRATAMIENTO DEL EXPTE. RECARATULADO H.C.D. 075/21.-

 

EXPTE. 906/21 D.E.

RECARATULADO 075/2I H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RENDICIÓN DE CUENTAS 2020.-

 

 

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