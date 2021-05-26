LOCALES
26 de mayo de 2021
Sesión del Concejo Deliberante
La 6ª sesión ordinaria calendario 2021, será este lunes 31 de mayo a partir de las 9 hs de manera virtual y se podrá seguir en directo por el canal de youtube del HCD.Se informa que en reunión de Comisión de Labor Parlamentaria llevada a cabo este miércoles, se decidió por unanimidad de los concejales participantes la fecha de la sesión, que tendrá entre los temas a tratar la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2020.Además habrá 9 expedientes ingresados en término reglamentario; 3 con despacho de comisiones y otros 3 sobre tablas.Ingresar para leer el Orden del Día completo
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 142/21 H.C.D.
Legislación
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CENTRO MUNDIAL DE AVIVAMIENTO - IGLESIA DE OLAVARRÍA
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO SE RECONSIDEREN LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS ADOPTADAS.-
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EXPTE. 143/21 H.C.D.
Educación - Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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MATÍAS ALFREDO VERNA
PYTO. DE ORDENANZA REF. A CREACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO AMBIENTAL “MARÍA MANETTI”.-
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EXPTE. 144/21 H.C.D.
Hacienda - Legislación
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA. PARTIDAS PRESUPUES-TARIAS PARA LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 635/21 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 147/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.
PYTO. DE ORDENANZA REGLAMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL VISADO Y APROBACIÓN DE LOS PYTOS. DE MENSURA Y DIVISIÓN EN ÁREAS URBANAS, COMPLEMEN-TARIAS Y RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1345/21 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 148/21H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHACABURO E/ LEBENSOHN Y JUAN XXIII DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1476/20 D.E.
Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 149/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.
PYTO. DE ORDENANZA. ADQUISICIÓN DE LOTE EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL S.I.P. DE GRANOS DE LA FIRMA PASCUA S.A..-
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EXPTE. 1998/20 D.E.
Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 150/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.
PYTO. DE ORDENANZA. GRAMUNDO, PABLO RODOLFO, ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
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EXPTE. 2457/20 D.E.
Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 151/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.
PYTO. DE ORDENANZA. MICELI, ALAN GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
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EXPTE. 5320/14 D.E.
Infraestructura - Desarrollo Económico - Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 152/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.
PYTO. DE ORDENANZA. ANCAT S.A., SOLICITUD DE PREDIO EN PARQUE INDUSTRIAL.-
-IV-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
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EXPTE. 081/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE DECRETO CREANDO EN EL ÁMBITO DEL H.C.D. LA “COMISIÓN INTERNA PERMANENTE DE LOCALIDADES”.-
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EXPTE. 089/21 H.C.D.
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POR OLAVARRÍA TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PYTO. DE “LEY ONCOPEDIÁTRICA NACIONAL” EN TRATAMIENTO EN LA H. C. DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.-
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EXPTE. 413/20 H.C.D.
(Con anexión de Expte.
292/20 H.C.D.)
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VENTA DE LOTES EN LOCALIDAD DE COLONIA HINOJO.-
-V-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
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EXPTE. 141/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL S/ CEPO EXPORTADOR DE CARNE BOVINA.-
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EXPTE. 145/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO AL PYTO. DE LEY DEL GAS S/ ZONAS FRÍAS.-
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EXPTE. 146/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN SECTOR DEL PARQUE SUR (AV. AVELLANEDA Y CALLE DEL MAESTRO).-
VI
DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA SE RESUELVE EL TRATAMIENTO DEL EXPTE. RECARATULADO H.C.D. 075/21.-
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EXPTE. 906/21 D.E.
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RECARATULADO 075/2I H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RENDICIÓN DE CUENTAS 2020.-