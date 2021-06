Afirman que hay prestar atención en la dosificación de la marihuana medicinal

Foto: Revista THC

Además, los tratamientos deben concretarse con un profesional médico acompañando, recalcó el Dr. Gastón Barreto, de la Facultad de Ingeniería local. Resaltó que el marco normativo actual permite tener hasta 9 plantas en autocultivo para abastecerse.