El Senado de la Nación reconoció a AOMA por la inclusión de género

Satisfacción de Héctor Laplace, su secretario general, que dialogó con Luis Occhi. Mediante una misiva firmada por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Alta notificó al gremio del reconocimiento a esta entidad gremial por la inclusión de la mujer trabajadora minera a la industria.