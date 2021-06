Allanamientos positivos en Olavarría por causa internacional de pornografía infantil

Fueron tres objetivos en dos direcciones, explicaron el Fiscal General Marcelo Sobrino y el fiscal Lucas Moyano. Es el octavo operativo en el marco de este tipo de causa, conocidas como ‘Luz de la Infancia’, que se extienden a través del tiempo. Hay un aprehendido.