Alberto Fernández: ‘Nos vamos a volver a levantar’

Así terminó su discurso el Presidente de la Nación , Alberto Fernández al hablar en el acto que tuvo lugar en la plazoleta donde se ubica el monumento a San Martín y en el que dio por reglamentada la Ley de Zona Fría. En un claro acto vinculado a la campaña, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof, el Jefe de Gabinete Wado de Pedro, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la Diputada Liliana Schwindt y el candidato a concejal Maxi Wesner. El Presidente , por primera vez se refirió a la reunión que tuvo lugar en Olivos por el cumpleaños de su esposa, “ no volverá a ocurrir”