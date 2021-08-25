Miércoles 25 de Agosto de 2021

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LOCALES

25 de agosto de 2021

Concejo Deliberante: Asamblea con Mayores Contribuyentes y Sesión Ordinaria

Será este jueves de manera virtual. Desde las 9 se hará la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para tratar el Proyecto de Ordenanza sobre convalidados de decretos del 2020 autorizando a reprogramar la deuda municipal. A las 9,30 será la undécima sesión ordinaria. En el Orden del Día hay 5 expedientes ingresados en Término Reglamentario; 6 con Despacho de Comisión y 16 expedientes que se tratarán sobre tablas.Ingresar para leer el Orden del Día

ORDEN DEL DÍA DE LA UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021 DE MANERA VIRTUAL Y DENTRO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL DTO. H.C.D. 072/20.

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 2645/08 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 271/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA ROSANA ACOSTA Y EL SR. VÍCTOR DANIEL IGLESIAS DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MERLO N° 1177.-

 

EXPTE. 3098/11 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

 

RECARATULADO 272/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARGARITA MABEL ZURITA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI BIS N° 763.-

 

EXPTE. 555/05 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

RECARATULADO 273/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VERÓNICA RAQUEL ARAUZ DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI BIS N° 677.-

 

EXPTE. 290/21 H.C.D.

 

Salud - Educación - Hacienda -

Legislación

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA. DETERMÍNESE UNA PÁGINA WEB DONDE CONSTEN TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS A NIVEL EDUCATIVO, SOCIAL, ETC.; RELATIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SUS FAMILIARES.-

 

EXPTE. 291/21 H.C.D.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

SOCIEDAD LIBANESA DE OLAVARRÍA

PYTO. DE ORDENANZA. OTORGÁSE A LA SDAD. LIBANESA DE SOCORROS MUTUOS DE OLAVARRÍA AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAR UNA PLATAFORMA CON MÁSTILES EN SECTOR DE LA PLAZA ALVARO BARROS.-

 

-IV-

 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

EXPTE. 1502/21 D.E.

 

 

RECARATULADO 219/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA REF. A COMPRA DIRECTA DE HEPARINA.-

 

EXPTE. 1504/21 D.E.

RECARATULADO 220/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. COMPRA DIRECTA DE AMPOLLAS DE MIDAZOLAM.- 

 

……………………………………………….

 

EXPTE. 2457/20 D.E.

RECARATULADO 151/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL A LA FIRMA MICELI, ALAN GUSTAVO.- 

 

 

 

EXPTE. 2019/19 D.E.

RECARATULADO 360/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONTRATO DE COMODATO SUSCRIPTO EN EL AEROCLUB OLAVARRÍA S/ EXPLOTACIÓN DE TIERRAS CULTIVABLES EN EL AERÓDROMO.-

 

EXPTE. 338/19 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ORGANISMO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONARIOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA (OCOSE).-

 

EXPTE. 231/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO UNA EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.-

 

-V-

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

EXPTE. 274/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL 100° ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL CLUB SAN MARTÍN DE SIERRAS BAYAS.-

 

EXPTE. 275/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR EL RELEVAMIENTO Y TAREAS CORRESPONDIENTES AL PEDIDO DE LOS VECINOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS EN SECTOR DETERMINADO.-

 

EXPTE. 276/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE LOS ALEMANES DEL VOLGA “ARIEL CHIERICO” DE COLONIA HINOJO.-

 

EXPTE. 277/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPONER LA CÁMARA DE SEGURIDAD EN LA ROTONDA DEL CRUCE DE AV. DANTE Y TORCUATO EMILIOZZI Y CALLE PERITO FRANCISCO MORENO.-

 

EXPTE. 278/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA PAVIMENTACIÓN DE DETERMINADAS CALLES.-

 

EXPTE. 279/21 H.C.D.

 

INERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DISTINGUIENDO CON EL GALARDÓN DE “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL MÚSICO JORGE PAIZ.-

 

EXPTE. 280/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. COLOCAR CARTELES INDICADORES CON EL NOMBRE Y SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE CALLES DETERMINADAS.-

 

EXPTE. 281/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL BARRIO FONAVI DE SIERRAS BAYAS.-

 

EXPTE. 282/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. GESTIONAR ANTE LA EMPRESA CONCESIO-NARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS EL RESTABLECIMIENTO DE LOS HORARIOS EXISTENTES PREVIO A LA PANDEMIA.-

 

EXPTE. 283/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DESIGNAR UN SECTOR DEL BARRIO LA ARAÑA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA.-

 

EXPTE. 284/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. CONSTRUIR UN REFUGIO PARA LA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CALLE DORREGO ENTRE RIVADAVIA Y MORENO.-

 

EXPTE. 285/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN PUESTA EN MARCHA Y CONCRECIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN EL BARRIO 10 DE JUNIO EN SECTORES DETERMINADOS.-

 

EXPTE. 286/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO A DETERMINADOS PYTOS. APROBADOS POR EL H.C.D..-

 

EXPTE. 287/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. COLOCACIÓN DE CARTELERÍA INDICATIVA DE PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN A VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA EN CALLE URQUIZA ENTRE AV. DE LOS TRABAJADORES Y RUTA 226.-

 

EXPTE. 288/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN DISTINGUIENDO CON EL GALARDÓN “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL PERIODISTA LOCAL JOSÉ MONESANO.-

 

EXPTE. 289/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LAS JORNADAS PARA RECONOCIMIENTO DE DOCENTES DE NUESTRA CIUDAD.-

 

 

Olavarría, 25 de Agosto de 2021.-

 

/mp.-

 

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