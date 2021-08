Brucelosis: es un trabajo de todos para erradicar la enfermedad

El médico veterinario Tomas Cesio de SENASA referente regional de Buenos Aires Sur de brucelosis y tuberculosis, habló este sábado en el espacio de la Sociedad Rural de Olavarría en Sintonía Agropecuaria. Brucelosis fue el tema de hoy. Es una zoonosis que produce muchas muertes por abortos.El programa de SENASA es muy ambicioso a lo largo y ancho del país .Es un trabajo de todos para erradicar la enfermedad. Nota