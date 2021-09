Abigeato: 'El problema se soluciona con personal'

Al respecto este sábado habló en Sintonía Agropecuaria, el médico veterinario Daniel Aycaguer integrante de CD de la Sociedad Rural de Olavarría. 'Nos han carneado el doble que el año pasado'. Más de 10 animales por mes. Hemos tenido cantidad de reuniones con ministros , policía, etc. Nuestro partido tiene 800.000 has. es el más grande de la provincia de Buenos Aires , necesitamos más personal de seguridad, más policías.