Confían en que no habrá muchos contagios durante las elecciones

Germán Caputo, secretario de salud de la Municipalidad, se refirió a la situación del domingo y la comparó con la vuelta a las clases presenciales. Agregó que, cuando la enfermedad pase a ser endémica se terminará con los hisopados diarios. Adelantó que, de a poco se volverá a contener la demanda del día a día en los centros de salud.