RADIO EN VIVO

'Olavarría atraviesa un momento histórico en la vialidad rural'

Lo dijo el ingeniero civil Orfel Fariña, este sábado en el espacio de la Sociedad Rural de Olavarría, en Sintonía Agropecuria.

Las cosas están saliendo muy bien. La técnica no tiene problemas para mantener ni generar obras .El problema es la gestión. Quien detallo 'cuando los asuntos vinculados con la gestión apuntan para el mismo lado, los resutados tienen que llegar'. El partido de Olavarría esta disfrutando de cosas inéditas que se baje el costo de las horas de mantenimiento asignando ese dinero a obras. También destaco el trabajo de la mesa agropecuaria ,es silencioso, impresionante y muy serio. Nota