LOCALES
22 de septiembre de 2021
Sesiona el Concejo Deliberante
Este jueves desde las 9, de manera presencial, se llevarán a cabo la duodécima y la décimotercera sesión del actual período. Hay 9 Expedientes ingresados en término reglamentario, entre los que están las ordenanzas vetadas por el Intendente. El Orden del Día, también presenta 2 nombres para un mismo puente: la peña Boca Juniors propone el nombre Diego Maradona al puente de la Colón entre 25 de Mayo y Aguilar y Carlos Bianchi, presenta la propuesta de que lleve el nombre Coronel Álvaro Barros . Además hay 33 expedientes con Despacho de Comisión, algunos para ser tratados en conjunto y otros varios refieren a donaciones. En tanto, hay 15 expedientes para tratar sobre tablas. El temario fue definido en la Comisión de Labor Parlamentaria. Ingresar para conocer el Orden del Día completo
ORDEN DEL DÍA DE LA DUODÉCIMA (12°) Y DÉCIMATERCERA (13°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021
D Í A: 23 de Septiembre de 2021.-
H O R A: 09:00
-I-
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
-II-
ASISTENCIA.-
-III-
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 033/21.-
UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, AMBAS REALIZADAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021.-
SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS NROS. 032/21 A 038/21 INCLUSIVE.-
-IV-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 338/19 H.C.D.
(Reingresa - Veto Total)
Legislación
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ORGANISMO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA (OCOSE).-
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EXPTE. 231/21 H.C.D.
(Reingresa - Veto Total)
Legislación
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO UNA EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.-
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EXPTE. 292/21 H.C.D.
Educación - Hacienda - Legislación
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO EN EL ÁMBITO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE CLUBES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS.-
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EXPTE. 830/21 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 293/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA COMPAÑÍA PARINI S.R.L. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
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EXPTE. 1860/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda
Legislación
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RECARATULADO 294/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA D´ONOFRIO ENRIQUE JAVIER S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
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EXPTE. 139/21 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 295/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A/F DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA POR PARTE DE LA FIRMA SUPERCAL S.A. Y VECINOS, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO PUEBLO NUEVO, DE CÁMARA DE FRÍO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.-
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EXPTE. 1733/21 D.E.
Medio Ambiente - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 296/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ACUERDO MARCO E/ MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA Y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. EN CONCEPTO DE DONACIÓN DE CIEN ÁRBOLES.-
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EXPTE. 298/21 H.C.D.
(Se le anexa el Expte. 303/21)
Educación - Legislación
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PEÑA CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS DE OLAVARRÍA
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE DIEGO ARMANDO MARADONA AL PUENTE DE AVDA. COLÓN, QUE VA DESDE CALLE 25 DE MAYO HASTA AGUILAR.-
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EXPTE. 303/21 H.C.D.
(Anexado al Expte. 298/21)
Educación - Legislación
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CARLOS CÉSAR BIANCHI
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE CORONEL ALVARO BARROS AL PUENTE DE AVDA. COLÓN ENTRE 25 DE MAYO Y SAAVEDRA.-
-V-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 232/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIÓN RED DE GAS, AUTOPISTA FORTABAT - LOS SAUCES OESTE. (REF. A EXPTE. 2376/19 D.E.).-
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EXPTE. 233/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIONES RED DE GAS EN SECTORES VARIOS, LOCALIDADES DEL PARTIDO. (REF. A EXPTE.2552/19 D.E.).-
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EXPTE. 234/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN Y ALCANTARILLAS. (REF. A EXPTE. 232/20 D.E.).-
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EXPTE. 235/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICAS. (REF. A EXPTE. 097/20 D.E.).-
…………………………………………………………
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
(RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS)
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EXPTE. 2693/20 D.E.
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RECARATULADO 012/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A..-
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EXPTE. 857/21 D.E.
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RECARATULADO 221/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA IACA LABORATORIOS S.A. CORRESPONDIENTE A DERIVACIÓN DE ESTUDIOS - PRESTACIONES BIOQUÍMICAS.-
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EXPTE. 806/21 D.E.
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RECARATULADO 236/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA MÚLTIPLES SERVICIOS DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1364/21 D.E.
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RECARATULADO 237/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA ARMANDO MARTINIS S.A..-
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EXPTE. 837/21 D.E.
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RECARATULADO 238/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA VIVALAB S.R.L..-
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EXPTE. 613/21 D.E.
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RECARATULADO 239/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE OLAVARRÍA.-
…………………………………………………………
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
(DONACIONES)
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EXPTE. 1404/13 D.E.
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RECARATULADO 468/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL ALFREDO TORRECILLA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 3555.-
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EXPTE. 882/08 D.E.
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RECARATULADO 101/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. SAÚL MARCELO CAMPOS DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 5945.-
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EXPTE. 2116/19 D.E.
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RECARATULADO 102/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CAROLINA ELIZABET DUME Y EL SR. MARIANO JESÚS DANIEL BAJAMÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2605.-
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EXPTE. 1776/06 D.E.
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RECARATULADO 109/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PAOLA ADRIANA OTTAVIANO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4122.-
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EXPTE. 561/11 D.E.
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RECARATULADO 115/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VALERIA BLANCA ESTHER MAIDANA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RENDÓN N° 3520.-
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EXPTE. 2143/20 D.E.
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RECARATULADO 116/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAMÓN PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CÓRDOBA N° 3043.-
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EXPTE. 3418/05 D.E.
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RECARATULADO 167/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MERCEDES GRISELDA SCHWERDT DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN LORENZO N° 4560.-
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EXPTE. 3847/11 D.E.
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RECARATULADO 171/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CARMEN DOMINGA AREVALO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 N° 3643.-
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EXPTE. 2689/13 D.E.
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RECARATULADO 172/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SUSANA ESTHER YUNGER Y EL SR. RUBÉN ALBERTO AGAPITO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 3027.-
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EXPTE. 1830/15 D.E.
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RECARATULADO 173/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PATRICIA LORENA RINCÓN Y EL SR. HORACIO GERMÁN CASAS DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 892.-
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EXPTE. 3852/16 D.E.
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RECARATULADO 187/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. JOANA SOLEDAD MENDIOLA Y EL SR. NICOLÁS ALEJANDRO ORONA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 575.-
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EXPTE. 2107/14 D.E.
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RECARATULADO 188/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LUJÁN SIEBENHAR DE INMUEBLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUISA.-
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EXPTE. 2534/17 D.E.
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RECARATULADO 189/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ESTEBAN DAMIAN EZEQUIEL JUAREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUFINO FAL N° 4272.-
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EXPTE. 3036/15 D.E.
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RECARATULDO 190/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ESTEFANÍA SOLEDAD PACHECO Y EL SR. ROBERTO JAVIER VALDERREY DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 620.-
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EXPTE. 1189/15 D.E.
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RECARATULADO 191/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VERÓNICA ANDREA URBINA Y EL SR. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 691.-
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EXPTE. 3403/07 D.E.
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RECARATULADO 192/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ARACELI MARÍA SALOME PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 3097.-
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EXPTE. 4178/08 D.E.
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RECARATULADO 193/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MIRTA JESSICA HAYDEE OJEDA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 3093.-
…………………………………………………….
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EXPTE. 5538/18 D.E.
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RECARATULADO 183/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN JUAN Y GRIMALDI.-
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EXPTE. 465/21 D.E.
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RECARATULADO 073/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A INMUEBLE DETERMINADO DE SIERRA CHICA.-
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EXPTE. 4083-032/21 D.E.
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RECARATULADO 052/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO MUNICIPAL EL INMUEBLE IDENTI-FICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.-
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EXPTE. 1969/18 D.E.
(Cuerpos I, II y III)
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RECARATULADO 224/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. REGULARIZACIÓN PLAN SOLIDARIDAD 360 VIVIENDAS (SECTOR 125 VIVIENDAS).-
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EXPTE. 438/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICANDO EL ARTÍCULO 4° DE LA ORDENANZA N° 4406/19.-
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EXPTE. 1510/21 D.E.
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RECARATULADO 240/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. EXIMICIÓN DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (TISH) JUNIO / JULIO 2021 A CONTRIBUYENTES DE CATEGORÍA I.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 304/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LA DESRATIZACIÓN DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-
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EXPTE. 306/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN A LAS CALLES DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-
…………………………………………………………
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 300/21 H.C.D.
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BLOQUE FRENTE GRANDE
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO EN BARRIO MARIANO MORENO.-
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EXPTE. 308/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SECTOR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
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EXPTE. 310/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR PLACAS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD UBICADOS EN AMBAS VÍAS DE CIRCULACIÓN EN INTERSECCIÓN DE AVDA. TRABAJADORES Y ALSINA.-
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EXPTE. 311/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE CALLE LUIS SAENZ PEÑA, ENTRE MANUEL QUINTANA Y BELGRANO DE SIERRAS BAYAS.-
…………………………………………………………
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EXPTE. 297/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA DISPOSICIÓN 2020-31 - GDEBA - DIGDCYE. (REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR).-
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EXPTE. 299/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DISTINGUIENDO CON EL GALARDÓN “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL ATLETA LUCAS DÍAZ ASPIROZ.-
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EXPTE. 301/21 H.C.D.
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BLOQUE FRENTE GRANDE
PYTO. DE COMUNICACIÓN REF. A CAMBIOS DE DOMICILIOS DENTRO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EN LICENCIAS DE CONDUCIR.-
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EXPTE. 302/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN Y REPUDIO A LA UTILIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA APLICACIÓN #MIARGENTINA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA.-
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EXPTE. 305/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ZANJÓN LINDERO A AVDA. LA RIOJA.-
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EXPTE. 307/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN ACOMPAÑANDO EL PEDIDO DE APERTURA DE LA ORIENTACIÓN, BACHILLER EN TURISMO, PARA EL AÑO 2022 A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 2 “JOSÉ MARÍA PAZ” DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 309/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTAR AVDA. JUNÍN, EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DEL VALLE Y CALLE PELEGRINO.-
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EXPTE. 312/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EFECTIVIZAR LA INSTALACIÓN DE CONTENE-DORES DE RESIDUOS PARA LA LOCALIDAD DE BLANCA GRANDE.-
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EXPTE. 313/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA INTERVENCIÓN SISTEMÁTICA DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DESTINADO A LOCALIDADES DE ESPIGAS, BLANCA GRANDE Y RECALDE.-
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EXPTE. 314/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE DECRETO REF. A INSTALAR EN EL INGRESO DEL H.C.D. UN MOSAICO PERTENE-CIENTE AL PYTO. EDUCATIVO “PAÑUELO POR LA MEMORIA” DE LA ESCUELA NACIONAL ADOLFO PEREZ ESQUIVEL.-
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EXPTE. 315/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO RECHAZO Y REPUDIO A LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR LA DIPUTADA FERNANDA VALLEJOS EN LAS QUE DESCALIFICA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y FUNCIONARIOS DE SU GABINETE.-
-VII-
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
ORDEN DEL DÍA DE LA DUODÉCIMA (12°) Y DÉCIMATERCERA (13°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021
D Í A: 23 de Septiembre de 2021.-
H O R A: 09:00
-I-
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
-II-
ASISTENCIA.-
-III-
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 033/21.-
UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, AMBAS REALIZADAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021.-
SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS NROS. 032/21 A 038/21 INCLUSIVE.-
-IV-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
|
EXPTE. 338/19 H.C.D.
(Reingresa - Veto Total)
Legislación
|
BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ORGANISMO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA (OCOSE).-
|
EXPTE. 231/21 H.C.D.
(Reingresa - Veto Total)
Legislación
|
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO UNA EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.-
|
EXPTE. 292/21 H.C.D.
Educación - Hacienda - Legislación
|
BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO EN EL ÁMBITO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE CLUBES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS.-
|
EXPTE. 830/21 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
|
RECARATULADO 293/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA COMPAÑÍA PARINI S.R.L. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
|
EXPTE. 1860/20 D.E.
Infraestructura - Hacienda
Legislación
|
RECARATULADO 294/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA D´ONOFRIO ENRIQUE JAVIER S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
|
EXPTE. 139/21 D.E.
Hacienda - Legislación
|
RECARATULADO 295/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A/F DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA POR PARTE DE LA FIRMA SUPERCAL S.A. Y VECINOS, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO PUEBLO NUEVO, DE CÁMARA DE FRÍO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.-
|
EXPTE. 1733/21 D.E.
Medio Ambiente - Hacienda -
Legislación
|
RECARATULADO 296/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ACUERDO MARCO E/ MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA Y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. EN CONCEPTO DE DONACIÓN DE CIEN ÁRBOLES.-
|
EXPTE. 298/21 H.C.D.
(Se le anexa el Expte. 303/21)
Educación - Legislación
|
PEÑA CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS DE OLAVARRÍA
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE DIEGO ARMANDO MARADONA AL PUENTE DE AVDA. COLÓN, QUE VA DESDE CALLE 25 DE MAYO HASTA AGUILAR.-
|
EXPTE. 303/21 H.C.D.
(Anexado al Expte. 298/21)
Educación - Legislación
|
CARLOS CÉSAR BIANCHI
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE CORONEL ALVARO BARROS AL PUENTE DE AVDA. COLÓN ENTRE 25 DE MAYO Y SAAVEDRA.-
-V-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
|
EXPTE. 232/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
|
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIÓN RED DE GAS, AUTOPISTA FORTABAT - LOS SAUCES OESTE. (REF. A EXPTE. 2376/19 D.E.).-
|
EXPTE. 233/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
|
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIONES RED DE GAS EN SECTORES VARIOS, LOCALIDADES DEL PARTIDO. (REF. A EXPTE.2552/19 D.E.).-
|
EXPTE. 234/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
|
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN Y ALCANTARILLAS. (REF. A EXPTE. 232/20 D.E.).-
|
EXPTE. 235/21 H.C.D.
(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.
recaratulado 422/20 H.C.D.)
|
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICAS. (REF. A EXPTE. 097/20 D.E.).-
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TRATAMIENTO EN CONJUNTO
(RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS)
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EXPTE. 2693/20 D.E.
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RECARATULADO 012/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A..-
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EXPTE. 857/21 D.E.
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RECARATULADO 221/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA IACA LABORATORIOS S.A. CORRESPONDIENTE A DERIVACIÓN DE ESTUDIOS - PRESTACIONES BIOQUÍMICAS.-
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EXPTE. 806/21 D.E.
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RECARATULADO 236/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA MÚLTIPLES SERVICIOS DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1364/21 D.E.
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RECARATULADO 237/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA ARMANDO MARTINIS S.A..-
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EXPTE. 837/21 D.E.
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RECARATULADO 238/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA VIVALAB S.R.L..-
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EXPTE. 613/21 D.E.
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RECARATULADO 239/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE OLAVARRÍA.-
…………………………………………………………
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
(DONACIONES)
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EXPTE. 1404/13 D.E.
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RECARATULADO 468/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL ALFREDO TORRECILLA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 3555.-
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EXPTE. 882/08 D.E.
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RECARATULADO 101/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. SAÚL MARCELO CAMPOS DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 5945.-
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EXPTE. 2116/19 D.E.
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RECARATULADO 102/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CAROLINA ELIZABET DUME Y EL SR. MARIANO JESÚS DANIEL BAJAMÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2605.-
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EXPTE. 1776/06 D.E.
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RECARATULADO 109/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PAOLA ADRIANA OTTAVIANO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4122.-
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EXPTE. 561/11 D.E.
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RECARATULADO 115/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VALERIA BLANCA ESTHER MAIDANA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RENDÓN N° 3520.-
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EXPTE. 2143/20 D.E.
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RECARATULADO 116/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAMÓN PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CÓRDOBA N° 3043.-
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EXPTE. 3418/05 D.E.
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RECARATULADO 167/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MERCEDES GRISELDA SCHWERDT DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN LORENZO N° 4560.-
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EXPTE. 3847/11 D.E.
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RECARATULADO 171/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CARMEN DOMINGA AREVALO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 N° 3643.-
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EXPTE. 2689/13 D.E.
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RECARATULADO 172/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SUSANA ESTHER YUNGER Y EL SR. RUBÉN ALBERTO AGAPITO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 3027.-
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EXPTE. 1830/15 D.E.
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RECARATULADO 173/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PATRICIA LORENA RINCÓN Y EL SR. HORACIO GERMÁN CASAS DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 892.-
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EXPTE. 3852/16 D.E.
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RECARATULADO 187/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. JOANA SOLEDAD MENDIOLA Y EL SR. NICOLÁS ALEJANDRO ORONA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 575.-
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EXPTE. 2107/14 D.E.
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RECARATULADO 188/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LUJÁN SIEBENHAR DE INMUEBLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUISA.-
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EXPTE. 2534/17 D.E.
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RECARATULADO 189/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ESTEBAN DAMIAN EZEQUIEL JUAREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUFINO FAL N° 4272.-
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EXPTE. 3036/15 D.E.
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RECARATULDO 190/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ESTEFANÍA SOLEDAD PACHECO Y EL SR. ROBERTO JAVIER VALDERREY DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 620.-
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EXPTE. 1189/15 D.E.
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RECARATULADO 191/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VERÓNICA ANDREA URBINA Y EL SR. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 691.-
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EXPTE. 3403/07 D.E.
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RECARATULADO 192/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ARACELI MARÍA SALOME PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 3097.-
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EXPTE. 4178/08 D.E.
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RECARATULADO 193/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MIRTA JESSICA HAYDEE OJEDA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 3093.-
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EXPTE. 5538/18 D.E.
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RECARATULADO 183/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN JUAN Y GRIMALDI.-
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EXPTE. 465/21 D.E.
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RECARATULADO 073/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A INMUEBLE DETERMINADO DE SIERRA CHICA.-
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EXPTE. 4083-032/21 D.E.
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RECARATULADO 052/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO MUNICIPAL EL INMUEBLE IDENTI-FICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.-
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EXPTE. 1969/18 D.E.
(Cuerpos I, II y III)
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RECARATULADO 224/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. REGULARIZACIÓN PLAN SOLIDARIDAD 360 VIVIENDAS (SECTOR 125 VIVIENDAS).-
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EXPTE. 438/20 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICANDO EL ARTÍCULO 4° DE LA ORDENANZA N° 4406/19.-
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EXPTE. 1510/21 D.E.
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RECARATULADO 240/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. EXIMICIÓN DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (TISH) JUNIO / JULIO 2021 A CONTRIBUYENTES DE CATEGORÍA I.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 304/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LA DESRATIZACIÓN DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-
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EXPTE. 306/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN A LAS CALLES DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-
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TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 300/21 H.C.D.
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BLOQUE FRENTE GRANDE
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO EN BARRIO MARIANO MORENO.-
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EXPTE. 308/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SECTOR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
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EXPTE. 310/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR PLACAS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD UBICADOS EN AMBAS VÍAS DE CIRCULACIÓN EN INTERSECCIÓN DE AVDA. TRABAJADORES Y ALSINA.-
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EXPTE. 311/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE CALLE LUIS SAENZ PEÑA, ENTRE MANUEL QUINTANA Y BELGRANO DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 297/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA DISPOSICIÓN 2020-31 - GDEBA - DIGDCYE. (REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR).-
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EXPTE. 299/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DISTINGUIENDO CON EL GALARDÓN “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL ATLETA LUCAS DÍAZ ASPIROZ.-
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EXPTE. 301/21 H.C.D.
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BLOQUE FRENTE GRANDE
PYTO. DE COMUNICACIÓN REF. A CAMBIOS DE DOMICILIOS DENTRO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EN LICENCIAS DE CONDUCIR.-
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EXPTE. 302/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN Y REPUDIO A LA UTILIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA APLICACIÓN #MIARGENTINA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA.-
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EXPTE. 305/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ZANJÓN LINDERO A AVDA. LA RIOJA.-
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EXPTE. 307/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN ACOMPAÑANDO EL PEDIDO DE APERTURA DE LA ORIENTACIÓN, BACHILLER EN TURISMO, PARA EL AÑO 2022 A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 2 “JOSÉ MARÍA PAZ” DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 309/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTAR AVDA. JUNÍN, EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DEL VALLE Y CALLE PELEGRINO.-
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EXPTE. 312/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EFECTIVIZAR LA INSTALACIÓN DE CONTENE-DORES DE RESIDUOS PARA LA LOCALIDAD DE BLANCA GRANDE.-
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EXPTE. 313/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA INTERVENCIÓN SISTEMÁTICA DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DESTINADO A LOCALIDADES DE ESPIGAS, BLANCA GRANDE Y RECALDE.-
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EXPTE. 314/21 H.C.D.
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BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE DECRETO REF. A INSTALAR EN EL INGRESO DEL H.C.D. UN MOSAICO PERTENE-CIENTE AL PYTO. EDUCATIVO “PAÑUELO POR LA MEMORIA” DE LA ESCUELA NACIONAL ADOLFO PEREZ ESQUIVEL.-
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EXPTE. 315/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO RECHAZO Y REPUDIO A LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR LA DIPUTADA FERNANDA VALLEJOS EN LAS QUE DESCALIFICA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y FUNCIONARIOS DE SU GABINETE.-
-VII-
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-