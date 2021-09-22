Miércoles 22 de Septiembre de 2021

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LOCALES

22 de septiembre de 2021

Sesiona el Concejo Deliberante

Este jueves desde las 9, de manera presencial, se llevarán a cabo la duodécima y la décimotercera sesión del actual período. Hay 9 Expedientes ingresados en término reglamentario, entre los que están las ordenanzas vetadas por el Intendente. El Orden del Día, también presenta 2 nombres para un mismo puente: la peña Boca Juniors propone el nombre Diego Maradona al puente de la Colón entre 25 de Mayo y Aguilar y Carlos Bianchi, presenta la propuesta de que lleve el nombre Coronel Álvaro Barros . Además hay 33 expedientes con Despacho de Comisión, algunos para ser tratados en conjunto y otros varios refieren a donaciones. En tanto, hay 15 expedientes para tratar sobre tablas. El temario fue definido en la Comisión de Labor Parlamentaria. Ingresar para conocer el Orden del Día completo

ORDEN DEL DÍA DE LA DUODÉCIMA (12°) Y DÉCIMATERCERA (13°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021

 

D Í A: 23 de Septiembre de 2021.-

 

H O R A: 09:00   

 

 

-I-

 

IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

 

-II-

 

ASISTENCIA.-

 

 

-III-

 

SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:

 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 033/21.-

 

UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, AMBAS REALIZADAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021.-

 

SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS NROS. 032/21 A 038/21 INCLUSIVE.- 

 

 

-IV-

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 338/19 H.C.D.

 

(Reingresa - Veto Total)

Legislación

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ORGANISMO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA (OCOSE).-

 

EXPTE. 231/21 H.C.D.

 

(Reingresa - Veto Total)

Legislación

 

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO UNA EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.-

 

EXPTE. 292/21 H.C.D.

 

Educación - Hacienda - Legislación

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO EN EL ÁMBITO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE CLUBES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS.-

 

EXPTE. 830/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

 

RECARATULADO 293/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA COMPAÑÍA PARINI S.R.L. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 1860/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda

Legislación

RECARATULADO 294/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA D´ONOFRIO ENRIQUE JAVIER S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 139/21 D.E.

 

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 295/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A/F DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA POR PARTE DE LA FIRMA SUPERCAL S.A. Y VECINOS, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO PUEBLO NUEVO, DE CÁMARA DE FRÍO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.-

 

EXPTE. 1733/21 D.E.

 

Medio Ambiente - Hacienda -

Legislación

RECARATULADO 296/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ACUERDO MARCO E/ MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA Y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. EN CONCEPTO DE DONACIÓN DE CIEN ÁRBOLES.-

 

EXPTE. 298/21 H.C.D.

 

(Se le anexa el Expte. 303/21)

 

Educación - Legislación

PEÑA CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS DE OLAVARRÍA

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE DIEGO ARMANDO MARADONA AL PUENTE DE AVDA. COLÓN, QUE VA DESDE CALLE 25 DE MAYO HASTA AGUILAR.-

 

EXPTE. 303/21 H.C.D.

 

(Anexado al Expte. 298/21)

 

Educación - Legislación

CARLOS CÉSAR BIANCHI

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE CORONEL ALVARO BARROS AL PUENTE DE AVDA. COLÓN ENTRE 25 DE MAYO Y SAAVEDRA.-

 

-V-

 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

EXPTE. 232/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIÓN RED DE GAS, AUTOPISTA FORTABAT - LOS SAUCES OESTE.  (REF. A EXPTE. 2376/19 D.E.).-

 

EXPTE. 233/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIONES RED DE GAS EN SECTORES VARIOS, LOCALIDADES DEL PARTIDO. (REF. A EXPTE.2552/19 D.E.).-

 

EXPTE. 234/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN Y ALCANTARILLAS. (REF. A EXPTE. 232/20 D.E.).-

 

EXPTE. 235/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICAS. (REF. A EXPTE. 097/20 D.E.).-

 

…………………………………………………………

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

(RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS)

 

EXPTE. 2693/20 D.E.

RECARATULADO 012/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A..-

 

EXPTE. 857/21 D.E.

RECARATULADO 221/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA IACA LABORATORIOS S.A. CORRESPONDIENTE A DERIVACIÓN DE ESTUDIOS - PRESTACIONES BIOQUÍMICAS.-

 

EXPTE. 806/21 D.E.

RECARATULADO 236/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA MÚLTIPLES SERVICIOS DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1364/21 D.E.

RECARATULADO 237/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA ARMANDO MARTINIS S.A..-

 

EXPTE. 837/21 D.E.

RECARATULADO 238/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA VIVALAB S.R.L..-

 

EXPTE. 613/21 D.E.

RECARATULADO 239/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE OLAVARRÍA.-

 

…………………………………………………………

 

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

(DONACIONES)

 

EXPTE. 1404/13 D.E.

RECARATULADO 468/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL ALFREDO TORRECILLA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 3555.-

 

EXPTE. 882/08 D.E.

RECARATULADO 101/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. SAÚL MARCELO CAMPOS DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 5945.-

 

EXPTE. 2116/19 D.E.

RECARATULADO 102/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CAROLINA ELIZABET DUME Y EL SR. MARIANO JESÚS DANIEL BAJAMÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2605.-

 

EXPTE. 1776/06 D.E.

RECARATULADO 109/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PAOLA ADRIANA OTTAVIANO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4122.-

 

EXPTE. 561/11 D.E.

RECARATULADO 115/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VALERIA BLANCA ESTHER MAIDANA DE  INMUEBLE UBICADO EN CALLE RENDÓN N° 3520.-

 

EXPTE. 2143/20 D.E.

RECARATULADO 116/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAMÓN PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CÓRDOBA N° 3043.-

 

EXPTE. 3418/05 D.E.

RECARATULADO 167/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MERCEDES GRISELDA SCHWERDT DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN LORENZO N° 4560.-

 

EXPTE. 3847/11 D.E.

RECARATULADO 171/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CARMEN DOMINGA AREVALO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 N° 3643.-

 

EXPTE. 2689/13 D.E.

RECARATULADO 172/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SUSANA ESTHER YUNGER Y EL SR. RUBÉN ALBERTO AGAPITO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 3027.-

 

EXPTE. 1830/15 D.E.

RECARATULADO 173/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PATRICIA LORENA RINCÓN Y EL SR. HORACIO GERMÁN CASAS DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 892.-

 

EXPTE. 3852/16 D.E.

RECARATULADO 187/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. JOANA SOLEDAD MENDIOLA Y EL SR. NICOLÁS ALEJANDRO ORONA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 575.-

 

EXPTE. 2107/14 D.E.

RECARATULADO 188/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LUJÁN SIEBENHAR DE INMUEBLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUISA.-

 

EXPTE. 2534/17 D.E.

RECARATULADO 189/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ESTEBAN DAMIAN EZEQUIEL JUAREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUFINO FAL N° 4272.-

 

EXPTE. 3036/15 D.E.

RECARATULDO 190/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ESTEFANÍA SOLEDAD PACHECO Y EL SR. ROBERTO JAVIER VALDERREY DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 620.-

 

EXPTE. 1189/15 D.E.

RECARATULADO 191/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VERÓNICA ANDREA URBINA Y EL SR. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 691.-

 

EXPTE. 3403/07 D.E.

RECARATULADO 192/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ARACELI MARÍA SALOME PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 3097.-

 

EXPTE. 4178/08 D.E.

RECARATULADO 193/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MIRTA JESSICA HAYDEE OJEDA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 3093.-

 

…………………………………………………….

 

EXPTE. 5538/18 D.E.

RECARATULADO 183/19 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN JUAN Y GRIMALDI.-

 

EXPTE. 465/21 D.E.

RECARATULADO 073/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A INMUEBLE DETERMINADO DE SIERRA CHICA.-

 

EXPTE. 4083-032/21 D.E.

RECARATULADO 052/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO MUNICIPAL EL INMUEBLE IDENTI-FICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.-

 

EXPTE. 1969/18 D.E.

 

(Cuerpos I, II y III)

RECARATULADO 224/19 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. REGULARIZACIÓN PLAN SOLIDARIDAD 360 VIVIENDAS (SECTOR 125 VIVIENDAS).-

 

EXPTE. 438/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICANDO EL ARTÍCULO 4° DE LA ORDENANZA N° 4406/19.-

 

EXPTE. 1510/21 D.E.

RECARATULADO 240/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. EXIMICIÓN DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (TISH) JUNIO / JULIO 2021 A CONTRIBUYENTES DE CATEGORÍA I.-

 

-VI-

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 304/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LA DESRATIZACIÓN DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-  

 

EXPTE. 306/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN A LAS CALLES DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-

 

…………………………………………………………

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 300/21 H.C.D.

BLOQUE FRENTE GRANDE

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO EN BARRIO MARIANO MORENO.-

 

EXPTE. 308/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SECTOR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-

 

EXPTE. 310/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR PLACAS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD UBICADOS EN AMBAS VÍAS DE CIRCULACIÓN EN INTERSECCIÓN DE AVDA. TRABAJADORES Y ALSINA.- 

 

EXPTE. 311/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE CALLE LUIS SAENZ PEÑA, ENTRE  MANUEL QUINTANA Y BELGRANO DE SIERRAS BAYAS.-

 

…………………………………………………………

 

EXPTE. 297/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA DISPOSICIÓN 2020-31 - GDEBA - DIGDCYE. (REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR).-  

 

EXPTE. 299/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DISTINGUIENDO CON EL GALARDÓN “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL ATLETA LUCAS DÍAZ ASPIROZ.-

 

EXPTE. 301/21 H.C.D.

BLOQUE FRENTE GRANDE

PYTO. DE COMUNICACIÓN REF. A CAMBIOS DE DOMICILIOS DENTRO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EN LICENCIAS DE CONDUCIR.-

 

EXPTE. 302/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN Y REPUDIO A LA UTILIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA APLICACIÓN #MIARGENTINA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA.-

 

EXPTE. 305/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ZANJÓN LINDERO A AVDA. LA RIOJA.-

 

EXPTE. 307/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN ACOMPAÑANDO EL PEDIDO DE APERTURA DE LA ORIENTACIÓN, BACHILLER EN TURISMO, PARA EL AÑO 2022 A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 2 “JOSÉ MARÍA PAZ” DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-

 

EXPTE. 309/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTAR AVDA. JUNÍN, EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DEL VALLE Y CALLE PELEGRINO.-

 

EXPTE. 312/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EFECTIVIZAR LA INSTALACIÓN DE CONTENE-DORES DE RESIDUOS PARA LA LOCALIDAD DE BLANCA GRANDE.-

 

EXPTE. 313/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA INTERVENCIÓN SISTEMÁTICA DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DESTINADO A LOCALIDADES DE ESPIGAS, BLANCA GRANDE Y RECALDE.-

 

EXPTE. 314/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE DECRETO REF. A INSTALAR EN EL INGRESO DEL H.C.D. UN MOSAICO PERTENE-CIENTE AL PYTO. EDUCATIVO “PAÑUELO POR LA MEMORIA” DE LA ESCUELA NACIONAL ADOLFO PEREZ ESQUIVEL.-

 

EXPTE. 315/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO RECHAZO Y REPUDIO A LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR LA DIPUTADA FERNANDA VALLEJOS EN LAS QUE DESCALIFICA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y FUNCIONARIOS DE SU GABINETE.-

 

-VII-

 

 

ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-

ORDEN DEL DÍA DE LA DUODÉCIMA (12°) Y DÉCIMATERCERA (13°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021

 

D Í A: 23 de Septiembre de 2021.-

 

H O R A: 09:00   

 

 

-I-

 

IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-

 

 

-II-

 

ASISTENCIA.-

 

 

-III-

 

SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:

 

ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 033/21.-

 

UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, AMBAS REALIZADAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021.-

 

SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS NROS. 032/21 A 038/21 INCLUSIVE.- 

 

 

-IV-

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 338/19 H.C.D.

 

(Reingresa - Veto Total)

Legislación

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EL ORGANISMO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA (OCOSE).-

 

EXPTE. 231/21 H.C.D.

 

(Reingresa - Veto Total)

Legislación

 

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA ESTABLECIENDO UNA EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.-

 

EXPTE. 292/21 H.C.D.

 

Educación - Hacienda - Legislación

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO EN EL ÁMBITO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE CLUBES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS.-

 

EXPTE. 830/21 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda -

Legislación

 

 

RECARATULADO 293/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA COMPAÑÍA PARINI S.R.L. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 1860/20 D.E.

 

Infraestructura - Hacienda

Legislación

RECARATULADO 294/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA D´ONOFRIO ENRIQUE JAVIER S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-

 

EXPTE. 139/21 D.E.

 

Hacienda - Legislación

RECARATULADO 295/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A/F DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA POR PARTE DE LA FIRMA SUPERCAL S.A. Y VECINOS, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO PUEBLO NUEVO, DE CÁMARA DE FRÍO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.-

 

EXPTE. 1733/21 D.E.

 

Medio Ambiente - Hacienda -

Legislación

RECARATULADO 296/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. ACUERDO MARCO E/ MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA Y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. EN CONCEPTO DE DONACIÓN DE CIEN ÁRBOLES.-

 

EXPTE. 298/21 H.C.D.

 

(Se le anexa el Expte. 303/21)

 

Educación - Legislación

PEÑA CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS DE OLAVARRÍA

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE DIEGO ARMANDO MARADONA AL PUENTE DE AVDA. COLÓN, QUE VA DESDE CALLE 25 DE MAYO HASTA AGUILAR.-

 

EXPTE. 303/21 H.C.D.

 

(Anexado al Expte. 298/21)

 

Educación - Legislación

CARLOS CÉSAR BIANCHI

HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. PROPONIENDO EL NOMBRE DE CORONEL ALVARO BARROS AL PUENTE DE AVDA. COLÓN ENTRE 25 DE MAYO Y SAAVEDRA.-

 

-V-

 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA

 

EXPTE. 232/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIÓN RED DE GAS, AUTOPISTA FORTABAT - LOS SAUCES OESTE.  (REF. A EXPTE. 2376/19 D.E.).-

 

EXPTE. 233/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A CONSTRUCCIÓN, EXTENSIONES RED DE GAS EN SECTORES VARIOS, LOCALIDADES DEL PARTIDO. (REF. A EXPTE.2552/19 D.E.).-

 

EXPTE. 234/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN Y ALCANTARILLAS. (REF. A EXPTE. 232/20 D.E.).-

 

EXPTE. 235/21 H.C.D.

 

(Desglose del Expte. 2466/20 D.E.

recaratulado 422/20 H.C.D.)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. LICITACIÓN REF. A  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICAS. (REF. A EXPTE. 097/20 D.E.).-

 

…………………………………………………………

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

(RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS)

 

EXPTE. 2693/20 D.E.

RECARATULADO 012/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A..-

 

EXPTE. 857/21 D.E.

RECARATULADO 221/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA IACA LABORATORIOS S.A. CORRESPONDIENTE A DERIVACIÓN DE ESTUDIOS - PRESTACIONES BIOQUÍMICAS.-

 

EXPTE. 806/21 D.E.

RECARATULADO 236/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA MÚLTIPLES SERVICIOS DE OLAVARRÍA.-

 

EXPTE. 1364/21 D.E.

RECARATULADO 237/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA ARMANDO MARTINIS S.A..-

 

EXPTE. 837/21 D.E.

RECARATULADO 238/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA VIVALAB S.R.L..-

 

EXPTE. 613/21 D.E.

RECARATULADO 239/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE OLAVARRÍA.-

 

…………………………………………………………

 

 

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

(DONACIONES)

 

EXPTE. 1404/13 D.E.

RECARATULADO 468/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL ALFREDO TORRECILLA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 3555.-

 

EXPTE. 882/08 D.E.

RECARATULADO 101/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. SAÚL MARCELO CAMPOS DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 5945.-

 

EXPTE. 2116/19 D.E.

RECARATULADO 102/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CAROLINA ELIZABET DUME Y EL SR. MARIANO JESÚS DANIEL BAJAMÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2605.-

 

EXPTE. 1776/06 D.E.

RECARATULADO 109/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PAOLA ADRIANA OTTAVIANO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4122.-

 

EXPTE. 561/11 D.E.

RECARATULADO 115/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VALERIA BLANCA ESTHER MAIDANA DE  INMUEBLE UBICADO EN CALLE RENDÓN N° 3520.-

 

EXPTE. 2143/20 D.E.

RECARATULADO 116/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAMÓN PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CÓRDOBA N° 3043.-

 

EXPTE. 3418/05 D.E.

RECARATULADO 167/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MERCEDES GRISELDA SCHWERDT DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN LORENZO N° 4560.-

 

EXPTE. 3847/11 D.E.

RECARATULADO 171/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. CARMEN DOMINGA AREVALO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 N° 3643.-

 

EXPTE. 2689/13 D.E.

RECARATULADO 172/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SUSANA ESTHER YUNGER Y EL SR. RUBÉN ALBERTO AGAPITO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 3027.-

 

EXPTE. 1830/15 D.E.

RECARATULADO 173/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. PATRICIA LORENA RINCÓN Y EL SR. HORACIO GERMÁN CASAS DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 892.-

 

EXPTE. 3852/16 D.E.

RECARATULADO 187/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. JOANA SOLEDAD MENDIOLA Y EL SR. NICOLÁS ALEJANDRO ORONA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 575.-

 

EXPTE. 2107/14 D.E.

RECARATULADO 188/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA LUJÁN SIEBENHAR DE INMUEBLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUISA.-

 

EXPTE. 2534/17 D.E.

RECARATULADO 189/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ESTEBAN DAMIAN EZEQUIEL JUAREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUFINO FAL N° 4272.-

 

EXPTE. 3036/15 D.E.

RECARATULDO 190/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ESTEFANÍA SOLEDAD PACHECO Y EL SR. ROBERTO JAVIER VALDERREY DE INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 620.-

 

EXPTE. 1189/15 D.E.

RECARATULADO 191/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VERÓNICA ANDREA URBINA Y EL SR. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 691.-

 

EXPTE. 3403/07 D.E.

RECARATULADO 192/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ARACELI MARÍA SALOME PEREZ DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 3097.-

 

EXPTE. 4178/08 D.E.

RECARATULADO 193/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MIRTA JESSICA HAYDEE OJEDA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 3093.-

 

…………………………………………………….

 

EXPTE. 5538/18 D.E.

RECARATULADO 183/19 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN JUAN Y GRIMALDI.-

 

EXPTE. 465/21 D.E.

RECARATULADO 073/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A INMUEBLE DETERMINADO DE SIERRA CHICA.-

 

EXPTE. 4083-032/21 D.E.

RECARATULADO 052/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO MUNICIPAL EL INMUEBLE IDENTI-FICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.-

 

EXPTE. 1969/18 D.E.

 

(Cuerpos I, II y III)

RECARATULADO 224/19 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. REGULARIZACIÓN PLAN SOLIDARIDAD 360 VIVIENDAS (SECTOR 125 VIVIENDAS).-

 

EXPTE. 438/20 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICANDO EL ARTÍCULO 4° DE LA ORDENANZA N° 4406/19.-

 

EXPTE. 1510/21 D.E.

RECARATULADO 240/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. EXIMICIÓN DE TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (TISH) JUNIO / JULIO 2021 A CONTRIBUYENTES DE CATEGORÍA I.-

 

-VI-

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 304/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LA DESRATIZACIÓN DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-  

 

EXPTE. 306/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN A LAS CALLES DEL BARRIO ITUZAINGÓ.-

 

…………………………………………………………

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 300/21 H.C.D.

BLOQUE FRENTE GRANDE

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO EN BARRIO MARIANO MORENO.-

 

EXPTE. 308/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SECTOR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-

 

EXPTE. 310/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR PLACAS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD UBICADOS EN AMBAS VÍAS DE CIRCULACIÓN EN INTERSECCIÓN DE AVDA. TRABAJADORES Y ALSINA.- 

 

EXPTE. 311/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE CALLE LUIS SAENZ PEÑA, ENTRE  MANUEL QUINTANA Y BELGRANO DE SIERRAS BAYAS.-

 

…………………………………………………………

 

EXPTE. 297/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA DISPOSICIÓN 2020-31 - GDEBA - DIGDCYE. (REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR).-  

 

EXPTE. 299/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN DISTINGUIENDO CON EL GALARDÓN “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL ATLETA LUCAS DÍAZ ASPIROZ.-

 

EXPTE. 301/21 H.C.D.

BLOQUE FRENTE GRANDE

PYTO. DE COMUNICACIÓN REF. A CAMBIOS DE DOMICILIOS DENTRO DEL PDO. DE OLAVARRÍA EN LICENCIAS DE CONDUCIR.-

 

EXPTE. 302/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN Y REPUDIO A LA UTILIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA APLICACIÓN #MIARGENTINA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA.-

 

EXPTE. 305/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ZANJÓN LINDERO A AVDA. LA RIOJA.-

 

EXPTE. 307/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCIÓN ACOMPAÑANDO EL PEDIDO DE APERTURA DE LA ORIENTACIÓN, BACHILLER EN TURISMO, PARA EL AÑO 2022 A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 2 “JOSÉ MARÍA PAZ” DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-

 

EXPTE. 309/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REPARAR CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTAR AVDA. JUNÍN, EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DEL VALLE Y CALLE PELEGRINO.-

 

EXPTE. 312/21 H.C.D.

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EFECTIVIZAR LA INSTALACIÓN DE CONTENE-DORES DE RESIDUOS PARA LA LOCALIDAD DE BLANCA GRANDE.-

 

EXPTE. 313/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA INTERVENCIÓN SISTEMÁTICA DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DESTINADO A LOCALIDADES DE ESPIGAS, BLANCA GRANDE Y RECALDE.-

 

EXPTE. 314/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA

PYTO. DE DECRETO REF. A INSTALAR EN EL INGRESO DEL H.C.D. UN MOSAICO PERTENE-CIENTE AL PYTO. EDUCATIVO “PAÑUELO POR LA MEMORIA” DE LA ESCUELA NACIONAL ADOLFO PEREZ ESQUIVEL.-

 

EXPTE. 315/21 H.C.D.

BLOQUE JUNTOS

PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO RECHAZO Y REPUDIO A LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR LA DIPUTADA FERNANDA VALLEJOS EN LAS QUE DESCALIFICA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y FUNCIONARIOS DE SU GABINETE.-

 

-VII-

 

 

ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-

COMPARTIR:

Notas Relacionadas

Locales
Puente de la Avda. Colón:‘ Es el momento de ponerle un nombre’

Puente de la Avda. Colón:‘ Es el momento de ponerle un nombre’
Locales
Coopelectric: no habrá elecciones como desde hace 14 años

Coopelectric: no habrá elecciones como desde hace 14 años
Locales
El HCD reconoció a José ‘Mosquito’ Montesano

El HCD reconoció a José ‘Mosquito’ Montesano
Locales
Mantenimiento de calles en la planta urbana de la ciudad

Mantenimiento de calles en la planta urbana de la ciudad
Locales
Datos de contacto del Programa de Discapacidad

Datos de contacto del Programa de Discapacidad
Locales
Convocatoria de la Junta Vecinal ‘Los Robles’

Convocatoria de la Junta Vecinal ‘Los Robles’
Locales
The Original Grovetrotters se presentará en el Teatro

The Original Grovetrotters se presentará en el Teatro
Locales
El Programa Callejeada florece en primavera

El Programa Callejeada florece en primavera

Comentarios

RADIO EN VIVO

Estamos Escuchando

Informándonos Segunda Edición

de 19.45hs. a 20.00hs.

LU32 en RadioCut