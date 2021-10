Un fallecido en hecho de tránsito sobre Ruta 51

Foto: En Línea Noticias

Sucedió este miércoles por la mañana, minutos antes de las 6, a la altura del Campamento de Vialidad, a metros de San Jacinto. Por causas que se desconocen, una persona que se movilizaba en una Renault Oroch, perdió el control e impactó violentamente contra los árboles detrás de la banquina. Jorge Scotton, de En Línea Noticias, realizó la crónica desde el lugar por LU32. Mencionó que hay una huella de un volantazo, que fue peritada por la Policía. Se conoció la identidad de la víctima.