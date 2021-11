Robbiani: ‘Estamos esperando el recuento de votos’

El secretario de desarrollo humano y calidad de vida de la Comuna, tercero en la lista de candidatos a senadores provinciales de Juntos dialogó con LU32 y se refirió a las expectativas que aún mantienen. También a cuáles son las fallas a corregir y al liderazgo seccional que él cree sigue en manos de Ezequiel Galli. En otro orden, indicó que no han tenido respuesta de Provincia por el macizo de tierras entregado para urbanizar. Reclamó ayuda de los niveles superiores del Estado para llevar adelante política de vivienda.