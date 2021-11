Fiesta de Olavarría: habrá atraso para el inicio del escenario

Foto: Archivo

El mal tiempo ha hecho que se demoren las últimas tareas de prueba, explicó Agustina Marino, subsecretaria de cultura y educación de la Municipalidad en LU32. Desde el mediodía sí ya están abiertos los puestos de comida de las instituciones. Los Pericos ya llegaron a Olavarría.