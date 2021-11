'Limangus: la raza crece mucho'

Este sábado en Sintonía Agropecuaria lo dijo Fernando Luis, presidente de la Asociación Criadores de Limangus en Argentina. El productor agropecuario y cabañero destacó que es la raza que más crece en semen. También exporta a Uruguay y a duplicado la cantidad de socios, más de cien. Nota