LOCALES
29 de noviembre de 2021
Sesiona el Concejo Deliberante
Será este martes 30 a partir de las 9 en la Sociedad Española. En esta jornada se unificarán las sesiones nº 16 y 17 del calendario 2021. El orden del día fue establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Ingresar para leer el temario
Entre los expedientes ingresados en término reglamentario, hay varios que son donaciones y luego otros 10 que refieren a diferentes temas. Entre ellos, está el Presupuesto 2022 y la Modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva; otro de la Sociedad de Fomento de Colonia Nievas sobre Medio Ambiente y además un expediente referido a la implementación del programa de lucha contra la tucura.
En los expedientes con despacho de comisión, también hay varios sobre donaciones . Sólo 5 expedientes están referidos a distintos temas, entre ellos, el que autoriza al Ejecutivo a otorgar mediante llamado a licitación, la concesión del transporte público de pasajeros interurbano
En tanto, hay 18 expedientes para tratar sobre Tablas. Figuran dos pedidos de informes, referidos al arroyo. Uno de Ahora Olavarría, es sobre los análisis físico-químicos realizados durante el 2020 y 2021 en el arroyo y el otro del Interbloque Frente de Todos,
Sobre los líquidos lixiaviados provenientes del relleno sanitario en el arroyo Tapalqué
También están los pedidos de licencia del Intendente Galli, desde el 28 de enero al 4 de febrero del 2022 . En el mismo período, lo hace el concejal Juan Mujica para reemplazar al Jefe Comunal durante su ausencia. Mujica acompañó a Ezequiel Galli como concejal en primer término, en las elecciones de 2019
Por otra parte, el Interbloque Frente de Todos, expresa preocupación por la falta de respuesta por parte del Ejecutivo sobre el envío del expediente de habilitación de la antena de la Empresa Telecom en Colonia Nievas
ORDEN DEL DÍA DE LA DECIMOSEXTA (16°) Y DECIMOSÉPTIMA (17°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021
D Í A: 30 de Noviembre de 2021.-
H O R A: 09:00
-I-
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
-II-
ASISTENCIA.-
-III-
SE PONE EN CONSIDERACIÓN LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA DECIMOQUINTA (15°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO DELIBERATIVO 2021, REALIZADA EL 28/10/21.-
SE INFORMA, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO; QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS N° 045/21 A 048/21.-
-IV-
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 1677/15 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 399/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. HORACIO G. RAMALLO Y EL SR. ÁNGEL E. RAMALLO, UBICADO EN CALLE ESTRADA N° 3933.-
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EXPTE. 1124/17 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 400/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. YESICA D. FIERRO, UBICADO EN CALLE GRIMALDI BIS N° 593.-
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EXPTE. 5020/14 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 401/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. VALERIA S. SIMÓN Y EL SR. BRIAN D. CARRIERE, UBICADO EN AV. DE LOS TRABAJADORES N° 608.-
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EXPTE. 1803/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 402/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. NATALIA V. CALONGE, UBICADO EN CALLE 15 N° 2361.-
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EXPTE. 1903/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 403/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. YANINA L. BRAVO, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2304.-
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EXPTE. 1954/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 404/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. YÉSICA L. SILVA Y EL SR. OSCAR E. SUAREZ, UBICADO EN CALLE 15 N° 2347.-
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EXPTE. 4353/16 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 405/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. MIGUEL ÁNGEL BOLASEH, UBICADO EN CALLE 11 BIS N° 2689.-
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EXPTE. 3257/17 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 406/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. NÉSTOR FABIÁN ASTUDILLO, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2288.-
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EXPTE. 4449/17 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 407/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. EVELÍN Y. RUEDA, UBICADO EN CALLE ORZALLI N° 4490.-
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EXPTE. 1376/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 408/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. OMAR A. DUMOIS, UBICADO EN CALLE M.L. POURTALÉ DE CASSAUS S/N, SANTA LUISA.-
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EXPTE. 2066/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 409/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. GUILLERMO A. MARTÍNEZ, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2774.-
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EXPTE. 2069/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 410/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARIANA PATRONELLI Y EL SR. WALTER A. BAJENETA, UBICADO EN CALLE 15 N° 2661.-
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EXPTE. 2117/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 411/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. DEBORA HAYDEE JARA Y EL SR. VÍCTOR DANIEL RAMOS, UBICADO EN CALLE 15 N° 2705.-
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EXPTE. 2286/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 412/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. PAOLA GISELE TAGLIAFERRO Y EL SR. PABLO AGUSTÍN CEJAS, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2660.-
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EXPTE. 2130/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 413/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. SANDRA CAROLINA ACUÑA Y EL SR. PABLO CÉSAR CALDERÓN, UBICADO EN CALLE 15 N° 2619.-
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EXPTE 3832/19 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 414/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. NORMA M. RIVERO Y EL SR. MIGUEL ÁNGEL MERLO, UBICADO EN CALLE GRIMALDI BIS N° 820.-
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EXPTE. 2861/21 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 415/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. LICITACIÓN PRIVADA N° 36/21. CONSTRUCCIÓN DE SOBRETECHO EN CONSERVATORIO DE MÚSICA EN LA LOCALIDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 2292/05 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 416/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. PAOLA ELISABET MORA, UBICADO EN CALLE ESTRADA N° 3843.-
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EXPTE 4701/15 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 417/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA CELESTE PEJER BARRIONUEVO, UBICADO EN CALLE RIVADAVIA N° 1659.-
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EXPTE. 1193/06 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 418/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. NORA B. SÁNCHEZ Y EL SR. LUIS MARÍA ROLLANO, UBICADO EN CALLE FASSINA N° 610.-
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EXPTE. 1832/08 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 419/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ANALÍA MIGUEZ, UBICADO EN CALLE AMPARO CASTRO N° 1268.-
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EXPTE 4553/08 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 420/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. BÁRBARA E. FRÍAS, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 743.-
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EXPTE. 5639/08 y 3305/10 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 421/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA CRISTINA PEDERNERA, UBICADO EN CALLE RENDÓN N° 3540.-
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EXPTE. 3708/09 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 422/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARCELA E. FRANCO, UBICADO EN CALLE AZOPARDO N° 3476.-
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EXPTE 3920/10 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 423/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ERICA F. TINTA Y EL SR. SERGIO E. MORÁN, UBICADO EN CALLE 20 ENTRE 11 Y 12 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 3060/21 D.E.
Ingresado por Acta Acuerdo N° 017/21 a las Comisiones de Hacienda y Legislación
(Cuerpos I, II, y III)
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RECARATULADO 424/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. PRESUPUESTO AÑO 2022.-
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EXPTE. 3061/21 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 425/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO LAS ORDENANZAS FISCAL E IMPOSITIVA VIGENTES.-
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EXPTE. 5008/11 D.E.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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RECARATULADO 426/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. GABRIELA S. GÓMEZ, UBICADO EN CALLE DEAN FUNES N° 4033.-
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EXPTE. 2876/21 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 427/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. AMPLIACIÓN RED CLOACAL DEL BARRIO FACUNDO QUIROGA I, ADJUDICADA A LA FIRMA OBRAS CIVILES ALIS S.A..-
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EXPTE.429/21 H.C.D.
Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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CARLOS CÉSAR BIANCHI
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS DETERMINADOS.-
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EXPTE. 430/21 H.C.D.
Medio Ambiente - Infraestructura - Legislación
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SOCIEDAD DE FOMENTO DE COLONIA NIEVAS
PYTO. DE ORDENANZA. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL DE COLONIA NIEVAS.-
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EXPTE. 431/21 H.C.D.
Educación - Infraestructura - Hacienda -
Legislación
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BIBLIOTECA DEL OTRO LADO DEL ÁRBOL
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO NORMATIVA O PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA EL TRABAJO QUE DESARROLLAN EN EL PARQUE HELIOS ESEVERRI.-
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EXPTE. 3219/21 D.E.
Desarrollo Económico - Legislación
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RECARATULADO 435/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO LA FIGURA DE TAPROOM Y ANEXÁNDOLA A LOS USOS PERMITIDOS EN LA ZONIFICACIÓN VIGENTE.-
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EXPTE. 3308/21 D.E.
Hacienda - Legislación
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RECARATULADO 436/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUCURA PARA EL PERÍODO 2021 - 2022.-
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EXPTE. 438/21 H.C.D.
Educación - Infraestructura -
Legislación
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CARLOS CÉSAR BIANCHI
PYTO. DE ORDENANZA PROHIBIENDO EL EMPLAZAMIENTO DE MONUMENTOS O DESIG-NACIONES DE LUGARES A DETERMINADOS PERSONAJES POLÍTICOS FALLECIDOS.-
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EXPTE. 449/21 H.C.D.
Seguridad - Medio Ambiente -
Legislación
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE ORDENANZA. ADHESIÓN A LA DISPOSICIÓN 480/20 S/ MARCO REGULATORIO PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.-
-V-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
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EXPTE. 1843/20 D.E.
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RECARATULADO 015/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DESAFECTANDO DE RESERVA FISCAL EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 1345/20 D.E.
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RECARATULADO 053/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA DE LA CANAL ADRIANA SANDRA, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD.-
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EXPTE. 1935/21 D.E.
(Con anexión de Expte. 2920/21 D.E.
recaratulado 368/21 H.C.D.)
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RECARATULADO 248/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA AUTORIZANDO AL D.E.M. A OTORGAR A TRAVÉS DE UN LLAMADO A LICITACIÓN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS INTERURBANO.-
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EXPTE. 830/21 D.E.
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RECARATULADO 293/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA PARINI S.R.L. S/ ADQUISICIÓN DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL.-
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EXPTE. 2473/21 D.E.
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RECARATULADO 341/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO DE LA MUNICI-PALIDAD DE GRAL. PUEYRREDÓN.-
DONACIONES
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EXPTE. 2997/06 D.E.
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RECARATULADO 374/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MIRIAM FRIAS Y EL SR. OSCAR O. RIVERO, UBICADO EN CALLE LUCIANO PEDREIRA N° 3041.-
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EXPTE. 2201/06 D.E.
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RECARATULADO 022/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. ALFREDO E. LUJÁN BENÍTEZ, UBICADO EN CALLE 16 N° 3590.-
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EXPTE. 4670/09 D.E.
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RECARATULADO 170/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. VALENTÍN CALFUPAN, UBICADO EN CALLE DAVID SPINETTO N° 1661 DE COLONIA HINOJO.-
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EXPTE. 076/14 D.E.
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RECARATULADO 317/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ADRIANA A. PREVOSTINI Y EL SR. LUIS A. IBARRA, UBICADO EN AVDA. ITUZAINGÓ N° 4219.-
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EXPTE. 2131/19 D.E.
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RECARATULADO 318/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. YÉSICA N. PEREYRA Y DEL SR. CLAUDIO J. ARCE, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2674.-
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EXPTE. 2452/19 D.E.
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RECARATULADO 319/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. NATALIA MENGOCHEA, UBICADO EN CALLE 13 BIS 2732.-
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EXPTE. 1376/12 D.E.
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RECARATULADO 320/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. PATRICIA H. CARBALLEDA, UBICADO EN CALLE GUISASOLA N° 4329.-
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EXPTE. 2026/16 D.E.
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RECARATULADO 322/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ÉRICA ANA MARÍA CLAVELLINO Y DEL SR. HUGO ANDRÉS BARRIONUEVO, UBICADO EN CALLE JUAN DOMINGO PERÓN N° 1660 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 1917/16 D.E.
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RECARATULADO 323/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ANDREA V. SÁNCHEZ Y DEL SR. CRISTIAN D. SAUTU, UBICADO EN CALLE JUAN PABLO I N° 1505 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 2129/19 D.E.
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RECARATULADO 324/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA JULIA CABRERA Y EL SR. EMMANUEL R. MARÍN, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2718.-
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EXPTE. 2119/19 D.E.
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RECARATULADO 325/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. NATALIA SOLEDAD MELO GARCÍA Y DEL SR. RAÚL ANTONIO LINARES, UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2760.-
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EXPTE. 1300/06 D.E.
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RECARATULADO 328/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. CARLOS A. VIVAS, UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 1264.-
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EXPTE. 1233/09 D.E.
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RECARATULADO 329/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. EVELIA B. ESTARLI, UBICADO EN CALLE RÍO NEGRO 1153 DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 3992/04 D.E.
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RECARATULADO 335/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ANGÉLICA M. CONTRERAS, UBICADO EN CALLE 7 N° 3946.-
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EXPTES. 1135/02 y 638/06 D.E.
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RECARATULADO 340/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. VANINA C. PAZ Y EL SR. CARLOS A. VAZQUEZ, UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 679.-
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EXPTE. 1006/13 D.E.
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RECARATULADO 345/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA S. VICENTE Y EL SR. PABLO O. BRAVO, UBICADO EN CALLE 13 N° 2374.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 428/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS PICKELADO Y TIRO FEDERAL.-
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EXPTE. 437/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN AL BARRIO PICKELADO DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
………………………………..
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 433/21 H.C.D.
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BLOQUE AHORA OLAVARRÍA
PEDIDO DE INFORMES AL D.EM. SOLICITANDO SE PONGA A DISPOSICIÓN DE ESTE CUERPO LOS ANÁLISIS FÍSICOS - QUÍMICOS, PREVIOS, LLEVADOS A CABO DURANTE EL AÑO 2020 Y 2021, SOBRE EL CAUCE DEL ARROYO TAPALQUÉ.-
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EXPTE. 434/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REF. A VERTIDO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS PROVE-NIENTES DEL RELLENO SANITARIO EN EL ARROYO TAPALQUÉ.-
…………………………………….
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EXPTE. 432/21 H.C.D.
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BLOQUE AHORA OLAVARRÍA
PYTO. DE DECRETO DESGLOSANDO EL INCISO 3) DEL ART. 56° DEL REGLAMENTO INTERNO DEL H.C.D..-
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EXPTE. 439/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 76 “HERMANAS PINTO”.-
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EXPTE. 440/21 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS QUE FACILITEN LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCA-PACIDAD EN SECTOR DETERMINADO.-
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EXPTE. 441/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO, INTERPRETADO POR MÚSICOS OLAVARRIENSES Y FILMADO EN LOCALIDADES DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 442/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO A LA FIRMA DEL NUEVO ACUERDO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS PARENTALES E/ EL GOBIERNO PROVINCIAL Y GREMIOS ESTATALES.-
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EXPTE. 443/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. CUMPLA CON EL CUPO FEMENINO ESTABLE-CIDO POR LEY NACIONAL N° 27539 EN LA TOTALIDAD DE LOS EVENTOS CULTURALES.-
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EXPTE. 444/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER AL ARREGLO DE LA VEREDA DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVDA. PUEYRREDÓN Y AVDA. AVELLANEDA.-
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EXPTE. 445/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES REF. A RELEVAMIENTOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE GRANDES EMPRESAS, PYMES, MICROEMPRESAS Y EMPRESAS FAMILIARES.-
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EXPTE. 446/21 H.C.D.
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BLOQUE JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL LA 13° FIESTA DEL GRANITO ROJO.-
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EXPTE. 447/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRITO ENTRE AVENIDAS SARMIENTO Y TRABAJADORES.-
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EXPTE 448/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DESIGNAR PERSONAL DE ENFERMERÍA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE COLONIA SAN MIGUEL.-
-VII-
SE RESUELVE EL INGRESO Y TRATAMIENTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE 450/21 H.C.D.
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UNIDAD INTENDENTE
SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL, DR. EZEQUIEL GALLI, SOLICITA LICENCIA DESDE EL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2022.-
BLOQUE JUNTOS
CONCEJAL TITULAR JUAN ANDRÉS MUJICA
SOLICITA LICENCIA DESDE EL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2022 INCLUSIVE.-
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EXPTE. 451/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL D.E.M. SOBRE EL ENVÍO DEL EXPTE. DE HABILITACIÓN DE LA ANTENA DE LA EMPRESA TELECOM EN COLONIA NIEVAS.-
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EXPTE. 452/21 H.C.D.
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INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EFECTIVIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 11 CUADRAS DE CORDÓN CUNETA EN BARRIO PUEBLO NUEVO DE SIERRAS BAYAS EN SECTORES DETERMINADOS.-
-VIII-
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-
Olavarría, 29 de Noviembre de 2021.-
/mp.-