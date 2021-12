Con la presencia del gobernador, el Ministro Ferraresi y el Intendente quedó inaugurada la línea 2 de L’Amalí

Los tres pronunciaron palabras y coincidieron en destacar esta obra que ha tenido una inversión millonaria y que creará puestos de trabajo, inclusive para las mujeres, según dijo el Intendente Galli. Ingresar para escuchar los audios y observar la galería de fotos de este importante acto