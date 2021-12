Luciano Bugallo en contra de las modificaciones para habilitar reelección de intendentes: ‘es buscarle una trampa a una ley que es demasiado simple’

Así se expresó por LU 32 el diputado bonaerense de la Coalición Cívica quien votó de manera negativa a la modificación de la ley 14.836 que prohíbe las reelecciones indefinidas de concejales, intendentes y legisladores provinciales.Explicó cuál es el fondo de la cuestión de esta ley que data de 2016 y fue reglamentada en 2019.Detalló algunos casos que para el Frente de Todos y también para algunos legisladores de Juntos, mostraban alguna indefinición, lo que no es así para el Diputado Bugallo.Ingresar para escuchar la entrevista