Los precios de fideos, pan y harina se retrotraerán a los de febrero

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó este lunes que el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo, luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, permitirá retrotraer a valores de febrero los precios de fideos, pan y harina, y anunció que la Secretaria de Comercio trabaja junto a supermercadistas y productores alimenticios para definir "en 24 horas" qué productos de una canasta de alimentos vuelvan a los precios que tenían entre el 8 y 10 de marzo.



Al mismo tiempo, anunció que se lanzará una “línea de créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada para la industria molinera” con el objetivo de que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina pero eviten “un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos”.



"La decisión de conformar el fideicomiso para sostener el precio del trigo se enmarca en escenario internacional de turbulencias", señaló Kulfas en conferencia de prensa en la sede de la cartera, en la que precisó que se busca compensar al sector para que harineros dispongan del producto a precios de febrero, ya que "no hacer nada es convalidar que subas en los valores del trigo se trasladen al precio de los productos claves en la mesa de los argentinos", al explicar las medidas adoptadas para contener la inflación.



En ese sentido, explicó que "si no hay ninguna medida de compensación el trigo más caro significa pan, harinas y fideos más caros, productos que componen la mesa de los argentinos".



El fideicomiso estará fondeado con la suba de dos puntos porcentuales de retenciones que se aplican sobre las exportaciones de harina y aceite de soja que anunció el sábado último el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, precisó.



"Se va a compensar a los molinos harineros para que tenga una compensación igual al precio que tenía en febrero y asegurar que el pan y y que otros productos; es un mecanismo para evitar que este shock en el precio del trigo afecte a la mesa de los argentinos", dijo Kulfas, a la vez que afirmó que "los productores de trigo no van a tener ningún perjuicio"



Por otra parte, en referencia a la reunión que mantuvieron en la mañana del lunes con dirigentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de la asociación de supermercados y comercios mayoristas, dijo que fue "constructiva" aunque "tuvo algunos momentos de tensión porque había una suerte de negación" por parte de los empresarios sobre aumentos "especulativos" en los últimos días.



"En 24 horas se va a clarificar cuál es la responsabilidad de la industria y de los intermediarios y los precios que se hayan adoptado de manera injustificada tienen que ser retrotraídos hacia 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con los esquemas de Precios Cuidados que implementa la Secretaria de Comercio Interior", aseguró.



"Después hubo subas mucho más importantes y que no estamos dispuestos a convalidar, por eso también les dijimos que todos los precios aumentados después de esa fecha se retrotraigan y, si hubiera laguna diferencia, que sea explicada debidamente y por eso estas 24 horas de impasse que seguir dialogando", agregó.



Por último, dijo que el Gobierno "apuesta a que estos diálogos terminen de manera fructífera" pero que "si llegara a haber algún faltante no dudaremos en aplicar la Ley de Abastecimiento como hicimos en otras ocasiones".