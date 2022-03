Ley de Alquileres: El sector inmobiliario quiere derogar el ajuste y la duración de los contratos

Meme: Asamblea de Inquilinos Tandil

Es la apreciación de Juan Arrizabalaga referente de la Federación de Inquilinos y concejal del Frente de Todos en Tandil, al ser consultado por LU32, luego de otro ofrecimiento de alquiler ‘llamativo’ en aquella ciudad, esta vez expresado en dólares. Para él, los privados no la están cumpliendo, el Estado se retira y los problemas son por los puntos no regulados. Se lamentó por posturas a favor del ‘lobby inmobiliario’ dentro del Frente de Todos.