Etchepare: 'En Europa apoyan a los productores, pero también se quejan'

De todas maneras, el Gerente de Noticias de Canal Rural, descartó que una Junta Nacional de Granos pueda ayudar a mejorar la situación actual. Consideró al sector agropecuario como el más dinamizador en lo que es la obtención de divisas, pero aclaró, no alcanza solo con el campo.