El niño fue encontrado gracias a la acción conjunta de fuerzas y entidades del sector público, privado, provincial, federal y los vecinos de la zona. El intendente Maximiliano Wesner indicó que “se pusieron a disposición todos los recursos”, incluso durante el acto electoral:

“Gran parte de la fuerza bonaerense estaba abocada al acto electoral, lo que dificultaba mucho en cuanto a recursos humanos. Pero se hizo un gran trabajo de manera conjunta para que el niño pudiera aparecer”, señaló el jefe comunal.

“Nosotros ya veníamos trabajando desde el Servicio Local con esta cuestión particular y con este caso en particular; todo lo que queda para adelante es materia de investigación judicial”, explicó Wesner.