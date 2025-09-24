En la tarde del miércoles se produjo una colisión entre una moto y un auto en Av. Alberdi y San Martin. Por causas que se desconocen, la moto que circulaba por la arteria en sentido Av. Del Valle chocó con la parte trasera del auto que cruzaba por San Martin hacia el centro.

Por el fortísimo impacto el conductor del rodado menor debió ser trasladado por una ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” para ser evaluado.

Vecinos de la zona mencionan que el tránsito es muy rápido en el lugar, que los semáforos y las reglas son ignoradas, por lo que piden que coloquen al menos reductores de velocidad para que los vehículos deban al menos circular a menor velocidad por el sector.