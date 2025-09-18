En la tarde del jueves, se produjo un choque entre un auto y una moto en la intersección de Avenida del Valle y calle Junín. Según testigos del hecho, la moto circulaba por la avenida en dirección al centro y el auto, que circulaba en dirección contraria habría realizado una maniobra en “U”. La moto impacto así, en la puerta delantera derecha del coche.

Producto del impacto, tres personas fueron asistidas por ambulancias de emergencia y trasladados al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”. El tránsito fue cortado de manera preventiva sobre la traza lateral derecha en dirección hacia Ituzaingó.