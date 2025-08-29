Recuperan elementos
Adolescentes robaron un termo y golosinas de un mercado
Fue durante la madrugada de este jueves, en un local de Pueyrredón y Amparo Castro. Los sospechosos tienen 12, 14 y 18 años.
En la denuncia se menciona la rotura de un vidrio de la puerta de acceso al local.
Tras algunas tareas investigativas del personal de la Segunda, se determinó un allanamiento con anuencia en una vivienda de la calle Collinet al 3.700, donde se hallaron los elementos robados y donde moran los acusados.
Los mismos quedaron notificados de la formación de la causa, caratulada “Robo” e instruida por la UFI 17 del Fuero Penal Juvenil.