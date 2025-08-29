En la denuncia se menciona la rotura de un vidrio de la puerta de acceso al local.

Tras algunas tareas investigativas del personal de la Segunda, se determinó un allanamiento con anuencia en una vivienda de la calle Collinet al 3.700, donde se hallaron los elementos robados y donde moran los acusados.

Los mismos quedaron notificados de la formación de la causa, caratulada “Robo” e instruida por la UFI 17 del Fuero Penal Juvenil.