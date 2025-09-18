Detención
Allanamiento en el barrio Nicolás Avellaneda
En múltiples direcciones efectivos policiales realizaron registros para llevar a cabo la detención de un hombre por distintos hechos con la misma carátula “robo”.
Durante la tarde del jueves efectivos policiales realizaron tres allanamientos en simultáneo en el interior del barrio Nicolas Avellaneda. Desplegados en tres zonas distintas: Aguilar y calle 14, Aguilar y calle 10, y Urquiza y el terraplén; se llevaron a cabo los procedimientos para realizar la detención de un sujeto por múltiples robos.
Según fuentes policiales el hombre presentaba varias causas con la misma carátula y en los últimos días se habría librado su orden de detención que se hizo efectiva en el día de la fecha.