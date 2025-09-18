Durante la tarde del jueves efectivos policiales realizaron tres allanamientos en simultáneo en el interior del barrio Nicolas Avellaneda. Desplegados en tres zonas distintas: Aguilar y calle 14, Aguilar y calle 10, y Urquiza y el terraplén; se llevaron a cabo los procedimientos para realizar la detención de un sujeto por múltiples robos.

Según fuentes policiales el hombre presentaba varias causas con la misma carátula y en los últimos días se habría librado su orden de detención que se hizo efectiva en el día de la fecha.