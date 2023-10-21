De San Lorenzo al 3700, los oficiales recuperaron una bandeja digital de disc Jockey, una notebook y unos auriculares.

Por otro lado, también se hicieron de una bicicleta, que había sido sustraída el 14 de julio y realizada la correspondiente denuncia; y secuestraron diferentes armas de fuego, blancas y una billetera. Por estos últimos elementos, está trabajando la ayudantía en violencia familiar y de género.

Por los hallazgos anteriores, la instrucción está a cargo de la ayudantía en delitos con autores ignorados, aunque hay señalado un hombre de 29 años como acusado.