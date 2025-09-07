Policiales
Apareció con vida el niño que era intensamente buscado
Hace instantes, desde el municipio de Olavarría confirmaron la aparición con vida y en buen estado de salud de Dylan González Pereyra, el niño de 8 años que desde la mañana de hoy era arduamente buscado.
“Agradecemos profundamente el trabajo conjunto y el protocolo desplegado por las fuerzas y entidades del sector público, privado, provincial, federal y los vecinos de la zona”, indicaron.
“Destacamos el trabajo de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y del Servicio Local, así como de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio”, concluyó el comunicado emitido.