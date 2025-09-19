La policía llegó al lugar por un llamado al 911, que daba cuenta de que una persona se hallaba exaltada, pidiendo dinero a los transeúntes y profiriendo amenazas.

Uno de los abordados fue el delegado de Sierra Chica, Néstor Crevatín, que en ese momento se hallaba ingresando a la Municipalidad.

Según trascendió luego, se quedó con algo de dinero del funcionario.

Los efectivos policiales lograron reducir al sujeto a unos metros de allí, en la vereda del supermercado ubicado enfrente.

Se barajaba la posibilidad de que hubiera estado armado, pero esto fue descartado.

Según la información recabada por la unidad móvil de LU32, iba a ser trasladado al hospital, donde se iba a extraer una muestra de su sangre. Quedó notificado en una causa caratulada como "robo" y dentro de la misma, también se investigan “Amenazas”.