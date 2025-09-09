Este lunes, personal del Comando de Patrulla arribó a Vicente López al 4200 tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre armado con una cuchilla que había amenazado a vecinos del lugar.

Al llegar, los efectivos observaron al individuo acorralando a una mujer en la vía pública. Al advertir la presencia policial, intentó escapar a pie, pero fue interceptado a pocos metros.

Se procedió a su aprehensión y al secuestro de una cuchilla de cocina de 30 centímetros que llevaba en su poder.

El aprehendido, de 35 años, fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera de Olavarría.

Interviene en la causa la UFI N°7, a cargo del fiscal Dr. Urlezaga, bajo la carátula “Amenazas agravadas infraganti delito”.