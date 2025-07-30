El hecho sucedió cerca de las 22 en el restaurante El Bodegón de Racing, que se encuentra dentro del predio del club, cuando un hombre de 42 años ingreso al lugar rompiendo vidrios y forzando una puerta posterior de ingreso a la cocina.

Una vez que se apoderó de diferentes elementos, intentó huir, pero fue sorprendido por uno de los serenos del club que lo retuvo, llamó al 911 y espero la llegada de un móvil policial.

Los propietarios del restaurante afirmaron, en diálogo con el móvil de LU32, que era la tercera vez que eran víctimas de robo.

En poder del aprehendido se encontró una bolsa con empanadas, una bolsa de chorizos caseros frescos, un trozo de queso fresco, un trozo de jamón fresco, tapas de empanadas caseras, tres detergentes, un cuchillo, una mochila de color azul, tres destornilladores, una pinza tipo pico loro y un martillo.

Interviene la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano, bajo la carátula de “robo infraganti delito en grado de tentativa”. El aprehendido se encuentra en una dependencia policial de la ciudad.

RF