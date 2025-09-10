Este miércoles, personal del Comando de Patrulla acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso en una vivienda de avenida Sarmiento al 2.400.

Al arribar, los efectivos encontraron al dueño de la casa reteniendo al intruso, un hombre de 28 años. Procedieron a su aprehensión y posterior traslado a sede policial.

Se recogió una caja con un par de zapatillas marca Nike, dos relojes marca Citizen y otro marca Realy. Todos los elementos fueron restituidos a su propietario.

El aprehendido quedó alojado en sede policial a disposición de la UFI N.º 7, a cargo del Dr. Urlezaga, bajo la carátula “Robo en grado de tentativa”.