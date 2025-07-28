Al ser alertados por algunos vecinos al 911, el Comando de Patrullas envía un móvil que no llega a interceptarlo porque se movía en bicicleta, y al observar la llegada del patrullero, emprendió la huída a pie.

En la corrida, al llegar a la avenida Pringles, termina impactando por un vehículo de Control Urbano, aunque sin consecuencias, ya que juntó el dinero que se le cayó, volvió a correr, y ahí sí fue atrapado por los efectivos.

Según revelaron fuentes policiales a Radio Olavarría, este hombre también está acusado por otros robos que vienen sucediendo, desde hace meses en comercios de la zona.

MR