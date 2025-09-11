Azul: hallaron sin vida a una joven en el Arroyo
Cerca de las 22 horas de este miércoles, personal policial fue alertado sobre la presencia de un cuerpo en las compuertas del Parque Municipal. Una ambulancia del SAME constató que la mujer de 29 años no presentaba signos vitales.
En el lugar también trabajó personal de Bomberos y efectivos de la Comisaría Primera de Azul.
La causa fue caratulada como "Averiguación causales de muerte" y quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Carballo.
Se aguarda el avance de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
Fuente: Noticias de Azul